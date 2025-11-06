"Неприятные новости": эксперт объяснил, почему Китай пошел на уступки по закупкам нефти из США - 06.11.2025 Украина.ру
"Неприятные новости": эксперт объяснил, почему Китай пошел на уступки по закупкам нефти из США
Достигнутые на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина договоренности, включая обязательства Пекина по закупке энергоносителей, стали результатом жесткой дилеммы, перед которой оказался Китай. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Политолог отметил, что одна из договоренностей Трампа и Си напрямую затрагивает интересы России. "Одна из договоренностей, которая может быть интересна нашим читателям и о чем заявил Трамп — это то, что Пекин обязался купить значительно больше американской нефти и СПГ, чем покупает в России. Для России это, конечно, неприятные новости", — констатировал эксперт.Американист объяснил, почему Пекин пошел уступки. "Китай оказался в достаточно жесткой ситуации. Китай, напомню, продает товары на рынок Евросоюза и США на 1,6 триллионов долларов, и потерять западные рынки для Пекина немыслимо. Поэтому, полагаю, Си пошел на определенные компромиссы", — заявил Вайнер.Он добавил, что китайская сторона косвенно подтвердила договоренности, не став их опровергать. "Вне всякого сомнения, Трамп был этому рад. При этом, заметьте, что китайская сторона не опровергала заявление Трампа, значит скорее всего все так и есть", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему главных вопросах противостояния с США Китай будет стоять на своем — в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.
"Неприятные новости": эксперт объяснил, почему Китай пошел на уступки по закупкам нефти из США

04:20 06.11.2025
 
Достигнутые на встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина договоренности, включая обязательства Пекина по закупке энергоносителей, стали результатом жесткой дилеммы, перед которой оказался Китай. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Политолог отметил, что одна из договоренностей Трампа и Си напрямую затрагивает интересы России. "Одна из договоренностей, которая может быть интересна нашим читателям и о чем заявил Трамп — это то, что Пекин обязался купить значительно больше американской нефти и СПГ, чем покупает в России. Для России это, конечно, неприятные новости", — констатировал эксперт.
Американист объяснил, почему Пекин пошел уступки. "Китай оказался в достаточно жесткой ситуации. Китай, напомню, продает товары на рынок Евросоюза и США на 1,6 триллионов долларов, и потерять западные рынки для Пекина немыслимо. Поэтому, полагаю, Си пошел на определенные компромиссы", — заявил Вайнер.
Он добавил, что китайская сторона косвенно подтвердила договоренности, не став их опровергать. "Вне всякого сомнения, Трамп был этому рад. При этом, заметьте, что китайская сторона не опровергала заявление Трампа, значит скорее всего все так и есть", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему главных вопросах противостояния с США Китай будет стоять на своем — в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.
