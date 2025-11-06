https://ukraina.ru/20251106/idet-moschnoe-vydavlivanie-biznesa-vayner-obyasnil-vozmozhen-li-otkat-sanktsiy-zapada-1071140892.html
"Идет мощное выдавливание бизнеса": Вайнер объяснил, возможен ли "откат" санкций Запада
Текущее давление западных санкций на Россию достигло рекордных масштабов, однако в поведении Вашингтона сохраняется потенциал для возможного смягчения позиции в будущем. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2025-11-06T04:00
Ранее СМИ сообщили о том, что Германия рассматривает возможность национализации активов "Роснефти" после введения американских мер, а "Лукойл" согласовал продажу своих зарубежных активов в США, Бельгии и Нидерландах.Оценивая ситуацию с ограничительными мерами, Вайнер указал на их влияние на Россию. "Идет выдавливание российского бизнеса с европейского рынка — самое мощное, которое вообще когда-либо было", — констатировал эксперт.Отвечая на вопрос о возможном "откате" санкций Трампа, американист напомнил о продолжающихся переговорах. "На днях вице-президент США [Джей Ди Вэнс] сделал заявление, что переговоры по Украине продолжаются, равно как и работа Вашингтона и Москвы над российско-украинским конфликтом", — отметил Вайнер.Он также указал на временной фактор, оставляющий пространство для маневра. "Да, и санкции де-факто начнут работать в конце ноября. То есть впереди еще много времени, за которое может произойти все что угодно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему главных вопросах противостояния с США Китай будет стоять на своем — в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.
