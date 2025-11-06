"Идет мощное выдавливание бизнеса": Вайнер объяснил, возможен ли "откат" санкций Запада - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/idet-moschnoe-vydavlivanie-biznesa-vayner-obyasnil-vozmozhen-li-otkat-sanktsiy-zapada-1071140892.html
"Идет мощное выдавливание бизнеса": Вайнер объяснил, возможен ли "откат" санкций Запада
"Идет мощное выдавливание бизнеса": Вайнер объяснил, возможен ли "откат" санкций Запада - 06.11.2025 Украина.ру
"Идет мощное выдавливание бизнеса": Вайнер объяснил, возможен ли "откат" санкций Запада
Текущее давление западных санкций на Россию достигло рекордных масштабов, однако в поведении Вашингтона сохраняется потенциал для возможного смягчения позиции в будущем. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
2025-11-06T04:00
2025-11-06T04:00
новости
россия
сша
вашингтон
грег вайнер
дональд трамп
джей ди вэнс
украина.ру
роснефть
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/15/1034241519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_239db23c6803ed133fd2d911001747f6.jpg
Ранее СМИ сообщили о том, что Германия рассматривает возможность национализации активов "Роснефти" после введения американских мер, а "Лукойл" согласовал продажу своих зарубежных активов в США, Бельгии и Нидерландах.Оценивая ситуацию с ограничительными мерами, Вайнер указал на их влияние на Россию. "Идет выдавливание российского бизнеса с европейского рынка — самое мощное, которое вообще когда-либо было", — констатировал эксперт.Отвечая на вопрос о возможном "откате" санкций Трампа, американист напомнил о продолжающихся переговорах. "На днях вице-президент США [Джей Ди Вэнс] сделал заявление, что переговоры по Украине продолжаются, равно как и работа Вашингтона и Москвы над российско-украинским конфликтом", — отметил Вайнер.Он также указал на временной фактор, оставляющий пространство для маневра. "Да, и санкции де-факто начнут работать в конце ноября. То есть впереди еще много времени, за которое может произойти все что угодно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему главных вопросах противостояния с США Китай будет стоять на своем — в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.
https://ukraina.ru/20251105/yuriy-svetov-rossiya-i-kitay-predupredili-trampa-chto-budet-esli-on-ne-sderzhit-svoy-yadernyy-poryv-1071112418.html
россия
сша
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103424/15/1034241519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09511c98c4176307f0f87b54f01b7b08.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, вашингтон, грег вайнер, дональд трамп, джей ди вэнс, украина.ру, роснефть, санкции, антироссийские санкции, бизнес, геополитика
Новости, Россия, США, Вашингтон, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Украина.ру, Роснефть, санкции, антироссийские санкции, бизнес, геополитика

"Идет мощное выдавливание бизнеса": Вайнер объяснил, возможен ли "откат" санкций Запада

04:00 06.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Текущее давление западных санкций на Россию достигло рекордных масштабов, однако в поведении Вашингтона сохраняется потенциал для возможного смягчения позиции в будущем. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Грег Вайнер
Ранее СМИ сообщили о том, что Германия рассматривает возможность национализации активов "Роснефти" после введения американских мер, а "Лукойл" согласовал продажу своих зарубежных активов в США, Бельгии и Нидерландах.
Оценивая ситуацию с ограничительными мерами, Вайнер указал на их влияние на Россию. "Идет выдавливание российского бизнеса с европейского рынка — самое мощное, которое вообще когда-либо было", — констатировал эксперт.
Отвечая на вопрос о возможном "откате" санкций Трампа, американист напомнил о продолжающихся переговорах. "На днях вице-президент США [Джей Ди Вэнс] сделал заявление, что переговоры по Украине продолжаются, равно как и работа Вашингтона и Москвы над российско-украинским конфликтом", — отметил Вайнер.
Он также указал на временной фактор, оставляющий пространство для маневра. "Да, и санкции де-факто начнут работать в конце ноября. То есть впереди еще много времени, за которое может произойти все что угодно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер: После уступок Си Трамп более склонен к договоренностям с Россией по Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему главных вопросах противостояния с США Китай будет стоять на своем — в интервью Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений.
Юрий Светов интервью - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Вчера, 06:05
Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порывВ Мадриде на секретном заседании без телефонов могли обсуждать так называемый военный шенген на Украину, считает политолог Юрий Светов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАВашингтонГрег ВайнерДональд ТрампДжей Ди ВэнсУкраина.руРоснефтьсанкцииантироссийские санкциибизнесгеополитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкой
06:54Националисты добрались до оперы, а война вгоняет в каменный век. Эксперты с ужасом о ситуации на Украине
06:38Как расхитительница Гробниц превратилась в посетительницу туалета. Анджелина Джоли отвлекала на Украине
06:30Алексей Самойлов: США перешли к ядерному шантажу, но Россия опередила их в развитии средств доставки
06:06Захватчик в шкуре миротворца. Почему Трамп всем угрожает
06:00"Они лишь отсрочили свою гибель": Анпилогов раскрыл детали уничтожения спецназа ГУР в Красноармейске
05:50Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко
05:48Как войну превратили в кино. Киев снимает "героический эпос" о взятии "Пятерочки" в Судже
05:45Пентагон одобрил "Томагавки": Грег Вайнер о том, согласится ли Трамп передать ракеты Украине
05:40"Не скоро выберутся из капкана": Анпилогов рассказал о возможной операции США в Венесуэле
05:30"Ослабит, но не убьет": Ищенко раскрыл, насколько разгром Украины уменьшит амбиции Запада
05:21Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контексте
05:20Киеву обещали 120 миллиардов: американист раскрыл тему закрытой встречи по Украине
05:10Грег Вайнер: Уступки Китая Трампу помогут диалогу США и России по Украине
05:00"Хватай мешки, вокзал отходит": политолог раскрыл, почему вся стратегия Трампа – "суета на глобусе"
04:50"Мы их прожуем": Казаков о том, почему санкционный режим вышел на предел "настоящей войны"
04:40"Оружие предназначено для того, чтобы убивать": Ищенко о том, к чему может привести ядерная эскалация
04:30"Разве Запад хочет сдаваться?" – политолог рассказал, почему затянется глобальное противостояние
04:20"Неприятные новости": эксперт объяснил, почему Китай пошел на уступки по закупкам нефти из США
04:10Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния