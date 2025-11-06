"Идет мощное выдавливание бизнеса": Вайнер объяснил, возможен ли "откат" санкций Запада

Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв

В Мадриде на секретном заседании без телефонов могли обсуждать так называемый военный шенген на Украину, считает политолог Юрий Светов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.