Слежка НАТО за "Буревестником" и сценарии блокады Калининграда. Хроника событий на утро 5 ноября

Балтика стала зоной конфронтации: в РФ заявили об отработке НАТО блокады Калининграда. Президент России Владимир Путин заявил, что не мешал кораблю НАТО следить за испытаниями "Буревестника". Теперь сценария три: власти США рассматривают различные варианты проведения операции против Венесуэлы

Системы противовоздушной обороны России за минувшую ночь отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ. Как сообщает Министерство обороны РФ, всего было перехвачено 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией семи регионов страны. Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Воронежской областью — 11 БПЛА. Восемь дронов сбито в Ростовской области. Еще по шесть беспилотников уничтожено над Курской областью и над Крымом. Пять воздушных целей поразили в Брянской области, и по две — в Белгородской и Орловской областях.Одновременно с этим российские вооруженные силы в ночь на среду нанесли удары по объектам ВСУ в Сумской области. Кроме того, продолжается работа по объектам в Николаевской области. Рано утром воздушная тревога была объявлена в столице Украины – Киеве. Данные об этом отображаются на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации. "Пусть посмотрят": Путин рассказал о наблюдении НАТО за испытаниями "Буревестника"Во время испытаний новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник" в районе её запуска находился разведывательный корабль Североатлантического альянса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле, где награждались разработчики комплекса "Буревестник" и торпедного комплекса "Посейдон". Глава государства отметил уникальные характеристики новой ракеты. "По дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы", — подчеркнул Путин, добавив, что ракета обладает высокой точностью поражения цели. При этом президент констатировал, что за ходом испытаний внимательно следили зарубежные специалисты. На грани эскалации: в Москве предупредили о планах НАТО по блокированию КалининградаМежду тем Североатлантический альянс целенаправленно разрабатывает механизмы для блокады Калининградской области. С таким заявлением в интервью изданию "Известия" выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Дипломат указал, что соответствующие сценарии активно отрабатываются в ходе учений альянса. "Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами", — отметил Грушко. Он добавил, что в этих условиях увидеть потенциал для диалога очень сложно, поскольку, в отличие от РФ, страны НАТО не проявляют открытости к честному обсуждению путей деэскалации. По словам замглавы МИД, Балтика, которая долгое время была пространством эффективного сотрудничества, теперь усилиями альянса превращена в зону конфронтации. Ситуация резко обострилась после вступления в блок Финляндии и Швеции. Грушко также раскритиковал новую миссию НАТО "Балтийский часовой", заявив, что через неё альянс пытается установить свои правила судоходства. Таким образом союзники по НАТО хотят поставить под контроль, а после максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России, пояснил он. Три варианта: в США гадают, что делать с ВенесуэлойИздание The New York Times написало, что власти США в настоящее время рассматривают три возможных сценария по проведению операции против Венесуэлы. В качестве первого варианта Вашингтон может отдать приказ нанести удары с воздуха по венесуэльским военным объектам. В Белом доме полагают, что подобный шаг может вынудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну. Однако, как добавляют авторы, такие действия могут привести к сплочению населения вокруг главы государства.В публикации говорится, что второй вариант основывается на возможности отправки на территорию Боливарианской Республики представителей элитных подразделений ВС США. Их задачей будет ликвидация или захват Мадуро. Последний сценарий включает использование американских военных для захвата объектов инфраструктуры, а также нефтяных месторождений.Фронтовая сводка Российские информагентства сообщили, что в Днепропетровской области группа украинских солдат сдалась в плен. Стало известно, что речь идет о боевиках 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.По их словам, их бросили на первую линию обороны без подготовки, вооружения, связи и снабжения. От гибели их спасли российские военнослужащие.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Красноармейском (Покровском) направлении подразделения ВС РФ ведут зачистку освобожденного города, где бои продолжаются в северных микрорайонах с многоэтажной застройкой и в районе шахты в Мирнограде. В результате успешных действий были освобождены населенные пункты Рог и Хутор Запорожский. На данном участке фронта продвижение в сторону Гришино составило 2,5 километра. На Добропольском выступе ожесточенные встречные бои не стихают в районах Затышка, Сухецкого и Никаноровки. На Константиновском направлении российские войска расширили зону контроля в районе Иванополья, а также между Александро-Шультино и Клебан-Быком. Продолжаются бои за господствующие высоты и ключевые дорожные развязки в районе Александро-Калиново. Зафиксировано продвижение в Новомарково и у Орехово-Васильевки. На Северском направлении ВС РФ развивают наступление в Васюковке и Звановке, а также закрепились на южной окраине Северска. Под контролем взята дорога, ведущая из Лимана в сторону Закотного. На Краснолиманском направлении установлен контроль над восточной частью Масляковки, откуда ведется наступление в сторону Лимана. Расширен плацдарм в районе Дробышево и Яровой, взяты под контроль лесные массивы севернее этих населенных пунктов. Отмечается продвижение в направлении Редкодуба и станции Новоселовка. На Купянском направлении бои идут непосредственно в центре города и в районе рынка. Российские подразделения наступают в сторону Двуреченского с двух направлений, ведя штурмовые действия со стороны Каменки и Бологовки.Между тем опрошенные французскими натуралистами эксперты заявили о превосходстве России в военном отношении над другими странами Европы. Подробности в публикации Россия имеет решающее преимущество перед Европой в военном отношении - Le Monde.

