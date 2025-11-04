https://ukraina.ru/20251104/sistema-pvo-nadezhno-prikryvaet-belgorodskuyu-oblast-ot-atak-kievskogo-rezhima-1071102320.html

Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима

Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима - 04.11.2025 Украина.ру

Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима

За прошедшую неделю силы ПВО и электронной борьбы Белгородской области продемонстрировали высокую эффективность в отражении массированных атак беспилотников. Об этом 4 ноября пишет губернатор Вячеслав Гладков

2025-11-04T14:09

2025-11-04T14:09

2025-11-04T14:09

новости

белгородская область

вейделевский район

корочанский район

вячеслав гладков

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066829000_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_6c02b2d417d5e10530ee880b338eee45.jpg

Несмотря на превосходство в численности, большинство целей было своевременно уничтожено, что позволило минимизировать возможные последствия. Результаты работы систем противовоздушной обороны: - В Алексеевском муниципальном округе сбиты 2 беспилотника самолётного типа - Над Вейделевским районом уничтожены 4 БПЛА - В Корочанском районе нейтрализованы 4 воздушных цели - Над Прохоровским и Яковлевским районами сбиты по одному дрону Локальные повреждения и оказание помощи: Наиболее интенсивные атаки зафиксированы в приграничных районах. В результате точечных попаданий в нескольких населенных пунктах повреждены частные дома и автомобили. Все пострадавшие своевременно получили необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их жизни вне опасности, лечение продолжается в амбулаторном режиме. В Краснояружском районе атаки не причинили ущерба гражданской инфраструктуре. Системы ПВО продолжают надежно защищать мирное население от попыток киевского режима дестабилизировать обстановку в регионе. Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру

белгородская область

вейделевский район

корочанский район

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгородская область, вейделевский район, корочанский район, вячеслав гладков, украина.ру