Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима - 04.11.2025
Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима
Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима
За прошедшую неделю силы ПВО и электронной борьбы Белгородской области продемонстрировали высокую эффективность в отражении массированных атак беспилотников. Об этом 4 ноября пишет губернатор Вячеслав Гладков
2025-11-04T14:09
2025-11-04T14:09
Несмотря на превосходство в численности, большинство целей было своевременно уничтожено, что позволило минимизировать возможные последствия. Результаты работы систем противовоздушной обороны: - В Алексеевском муниципальном округе сбиты 2 беспилотника самолётного типа - Над Вейделевским районом уничтожены 4 БПЛА - В Корочанском районе нейтрализованы 4 воздушных цели - Над Прохоровским и Яковлевским районами сбиты по одному дрону Локальные повреждения и оказание помощи: Наиболее интенсивные атаки зафиксированы в приграничных районах. В результате точечных попаданий в нескольких населенных пунктах повреждены частные дома и автомобили. Все пострадавшие своевременно получили необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их жизни вне опасности, лечение продолжается в амбулаторном режиме. В Краснояружском районе атаки не причинили ущерба гражданской инфраструктуре. Системы ПВО продолжают надежно защищать мирное население от попыток киевского режима дестабилизировать обстановку в регионе. Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
Система ПВО надежно прикрывает Белгородскую область от атак киевского режима

© Фото : телеграм-канал "Настоящий Гладков"Мирные жители Белгородской области снова пострадали от атак ВСУ
За прошедшую неделю силы ПВО и электронной борьбы Белгородской области продемонстрировали высокую эффективность в отражении массированных атак беспилотников. Об этом 4 ноября пишет губернатор Вячеслав Гладков
Несмотря на превосходство в численности, большинство целей было своевременно уничтожено, что позволило минимизировать возможные последствия.
Результаты работы систем противовоздушной обороны:
- В Алексеевском муниципальном округе сбиты 2 беспилотника самолётного типа
- Над Вейделевским районом уничтожены 4 БПЛА
- В Корочанском районе нейтрализованы 4 воздушных цели
- Над Прохоровским и Яковлевским районами сбиты по одному дрону
Локальные повреждения и оказание помощи:
Наиболее интенсивные атаки зафиксированы в приграничных районах. В результате точечных попаданий в нескольких населенных пунктах повреждены частные дома и автомобили. Все пострадавшие своевременно получили необходимую медицинскую помощь. В настоящее время их жизни вне опасности, лечение продолжается в амбулаторном режиме.
В Краснояружском районе атаки не причинили ущерба гражданской инфраструктуре.
Системы ПВО продолжают надежно защищать мирное население от попыток киевского режима дестабилизировать обстановку в регионе.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
