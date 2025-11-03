ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/vsu-otvodyatsya-iz-pokrovska-v-mirnograd-1071085121.html
ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград
ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград - 03.11.2025 Украина.ру
ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград
Украинская армия отступает из Покровска в кварталы агломерации. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал "Резидент".
2025-11-03T16:17
2025-11-03T16:17
новости
россия
украина
александр сырский
андрей билецкий
вооруженные силы украины
генштаб
"азов"
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068793192_0:376:941:905_1920x0_80_0_0_a3f1a0bd76b90e50b815258ad9ad9251.jpg
"Наши источники в Генштабе сообщили, что все украинские подразделения из Покровска (2700 человек) отошли в Мирноград, в городе остались маленькие группы военных, которые не в состояние оказать сопротивление российской армии", — информирует украинский оппозиционный ресурс "Резидент" По информации паблика, главком ВСУ Александр Сырский требует от лидера неонацистского вооружённого формирования "Азов"* Андрея Билецкого** принять активное участие в штурме Покровской воронки. Однако пресловутый третий корпус "держит периметр" и активности не демонстрирует.*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ ** Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингатем временем Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068793192_0:287:941:993_1920x0_80_0_0_8893de7853f3741af0d0566b736d6035.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, александр сырский, андрей билецкий, вооруженные силы украины, генштаб, "азов", сво, новости сво россия, новости сво сейчас, новости сво, дзен новости сво, донбасс, покровск/красноармейск, всу, разгром всу, окружение всу, отступление, наступление вс рф, украинские неонацисты
Новости, Россия, Украина, Александр Сырский, Андрей Билецкий, Вооруженные силы Украины, Генштаб, "Азов", СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, новости СВО, дзен новости СВО, Донбасс, Покровск/Красноармейск, ВСУ, разгром ВСУ, окружение ВСУ, отступление, наступление ВС РФ, украинские неонацисты

ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград

16:17 03.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкРоссийские военные снова атакуют Мирноград со стороны населенного пункта Новоэкономическое
Российские военные снова атакуют Мирноград со стороны населенного пункта Новоэкономическое - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинская армия отступает из Покровска в кварталы агломерации. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал "Резидент".
"Наши источники в Генштабе сообщили, что все украинские подразделения из Покровска (2700 человек) отошли в Мирноград, в городе остались маленькие группы военных, которые не в состояние оказать сопротивление российской армии", — информирует украинский оппозиционный ресурс "Резидент"
По информации паблика, главком ВСУ Александр Сырский требует от лидера неонацистского вооружённого формирования "Азов"* Андрея Билецкого** принять активное участие в штурме Покровской воронки. Однако пресловутый третий корпус "держит периметр" и активности не демонстрирует.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
тем временем Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаАлександр СырскийАндрей БилецкийВооруженные силы УкраиныГенштаб"Азов"СВОновости СВО Россияновости СВО сейчасновости СВОдзен новости СВОДонбассПокровск/КрасноармейскВСУразгром ВСУокружение ВСУотступлениенаступление ВС РФукраинские неонацисты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине
16:36Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой
16:36"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ
16:23Орбан рассказал о финансировании Украины
16:17ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград
16:00Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
15:32Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30
15:18Британия передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow
15:02В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому
14:15Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области
13:55Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка
13:31ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
13:25МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
13:20Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ
13:00Китай готов защищаться с Россией, Сербия предложила боеприпасы Евросоюзу. Новости к 13.00
12:42Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск
12:32Минобороны России проинформировало о ходе СВО
12:27"В ответ на террористические атаки Украины": Минобороны РФ рассказало об ударе возмездия
12:17Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев
12:02В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00
Лента новостейМолния