ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград

Украинская армия отступает из Покровска в кварталы агломерации. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал "Резидент".

"Наши источники в Генштабе сообщили, что все украинские подразделения из Покровска (2700 человек) отошли в Мирноград, в городе остались маленькие группы военных, которые не в состояние оказать сопротивление российской армии", — информирует украинский оппозиционный ресурс "Резидент" По информации паблика, главком ВСУ Александр Сырский требует от лидера неонацистского вооружённого формирования "Азов"* Андрея Билецкого** принять активное участие в штурме Покровской воронки. Однако пресловутый третий корпус "держит периметр" и активности не демонстрирует.*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ ** Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингатем временем Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

