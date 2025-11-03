https://ukraina.ru/20251103/sidyat-v-norakh-chtoby-ne-vyzhgli-dronami-ekspert-raskryl-kak-pekhota-vsu-teryaet-boesposobnost-1070734192.html

Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность

Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность - 03.11.2025 Украина.ру

Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность

Украинская пехота утратила возможность вести активные боевые действия, все пространство в слабой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

2025-11-03T05:50

2025-11-03T05:50

2025-11-03T05:50

новости

россия

ивановская область

сша

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/18/1034061836_0:64:1204:741_1920x0_80_0_0_cd905d16604ae0b814c0ffee3737dd41.jpg

По его словам, сейчас все пространство в "рыхлой" обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. "Дроны-разведчики и ударные дроны, которые поражают любую движущуюся цель. Только за счет этого киевский режим хоть как-то держится", — пояснил военкор.Линин также отметил исчерпание ресурсов украинской армии. "Но людские ресурсы конечны. И технические ресурсы тоже под угрозой. Когда усложняется их доставка на фронт, начинаются сложности в их применении. Если они не смогут использовать достаточно дронов, их оборона сыплется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251023/dlya-borby-s-ukrainskimi-dalnimi-dronami-neobkhodimo-vzaimodeystvie-operatorov-bpla-i-voysk-pvo--1070556517.html

россия

ивановская область

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ивановская область, сша, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт, дроны, оборона, всу, потери всу, крах всу