https://ukraina.ru/20251103/sidyat-v-norakh-chtoby-ne-vyzhgli-dronami-ekspert-raskryl-kak-pekhota-vsu-teryaet-boesposobnost-1070734192.html
Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность - 03.11.2025 Украина.ру
Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
Украинская пехота утратила возможность вести активные боевые действия, все пространство в слабой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
2025-11-03T05:50
2025-11-03T05:50
2025-11-03T05:50
новости
россия
ивановская область
сша
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/18/1034061836_0:64:1204:741_1920x0_80_0_0_cd905d16604ae0b814c0ffee3737dd41.jpg
По его словам, сейчас все пространство в "рыхлой" обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. "Дроны-разведчики и ударные дроны, которые поражают любую движущуюся цель. Только за счет этого киевский режим хоть как-то держится", — пояснил военкор.Линин также отметил исчерпание ресурсов украинской армии. "Но людские ресурсы конечны. И технические ресурсы тоже под угрозой. Когда усложняется их доставка на фронт, начинаются сложности в их применении. Если они не смогут использовать достаточно дронов, их оборона сыплется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251023/dlya-borby-s-ukrainskimi-dalnimi-dronami-neobkhodimo-vzaimodeystvie-operatorov-bpla-i-voysk-pvo--1070556517.html
россия
ивановская область
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/18/1034061836_66:0:1139:805_1920x0_80_0_0_4633d031bb704bb01fea6911efc0722b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ивановская область, сша, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт, дроны, оборона, всу, потери всу, крах всу
Новости, Россия, Ивановская область, США, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, военный эксперт, дроны, оборона, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ
Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
Украинская пехота утратила возможность вести активные боевые действия, все пространство в слабой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин