Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/sidyat-v-norakh-chtoby-ne-vyzhgli-dronami-ekspert-raskryl-kak-pekhota-vsu-teryaet-boesposobnost-1070734192.html
Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность - 03.11.2025 Украина.ру
Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
Украинская пехота утратила возможность вести активные боевые действия, все пространство в слабой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
2025-11-03T05:50
2025-11-03T05:50
новости
россия
ивановская область
сша
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/18/1034061836_0:64:1204:741_1920x0_80_0_0_cd905d16604ae0b814c0ffee3737dd41.jpg
По его словам, сейчас все пространство в "рыхлой" обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. "Дроны-разведчики и ударные дроны, которые поражают любую движущуюся цель. Только за счет этого киевский режим хоть как-то держится", — пояснил военкор.Линин также отметил исчерпание ресурсов украинской армии. "Но людские ресурсы конечны. И технические ресурсы тоже под угрозой. Когда усложняется их доставка на фронт, начинаются сложности в их применении. Если они не смогут использовать достаточно дронов, их оборона сыплется", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251023/dlya-borby-s-ukrainskimi-dalnimi-dronami-neobkhodimo-vzaimodeystvie-operatorov-bpla-i-voysk-pvo--1070556517.html
россия
ивановская область
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/18/1034061836_66:0:1139:805_1920x0_80_0_0_4633d031bb704bb01fea6911efc0722b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ивановская область, сша, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт, дроны, оборона, всу, потери всу, крах всу
Новости, Россия, Ивановская область, США, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, военный эксперт, дроны, оборона, ВСУ, потери ВСУ, крах ВСУ

Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность

05:50 03.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан
ВСУ наемник военнослужащий украинский оружие окоп партизан - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
ДзенTelegram
Украинская пехота утратила возможность вести активные боевые действия, все пространство в слабой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Украинская пехота сейчас не играет в сражениях никакой решающей роли. Они просто сидят на закрепах где-то в норках, чтобы их не заметили с дронов и не выжгли другими дронами", — констатировал Линин.
По его словам, сейчас все пространство в "рыхлой" обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА. "Дроны-разведчики и ударные дроны, которые поражают любую движущуюся цель. Только за счет этого киевский режим хоть как-то держится", — пояснил военкор.
Линин также отметил исчерпание ресурсов украинской армии. "Но людские ресурсы конечны. И технические ресурсы тоже под угрозой. Когда усложняется их доставка на фронт, начинаются сложности в их применении. Если они не смогут использовать достаточно дронов, их оборона сыплется", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября, 14:26
Что необходимо для борьбы с украинскими дальними дронами - оператор БПЛАВ России разработали высокоскоростные дроны-перехватчики с вертикальным взлетом. Об этом 21 октября сообщило издание "Известия".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИвановская областьСШАУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациявойна на Украиневоенный экспертдроныоборонаВСУпотери ВСУкрах ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией
06:11"Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
05:55Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского
05:50Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
05:40Молодым — бежать, остальным — прятаться: политолог о перспективах мобилизации на Украине
05:30Сегодня за "зеленых", послезавтра "за красных": эксперт о нестабильности политики Трампа
05:15Лицемеры со стажем: политолог объяснил, почему у Трампа не получается "продавить" Евросоюз
05:00Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ
04:45"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами
04:30Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов
04:15"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА
04:00Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"
18:00"Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноября
17:06Раскулаченный олигарх. Где сейчас на самом деле находится Игорь Коломойский*
16:00Между первой и второй перерывчик небольшой. 70 лет назад началась Вторая Индокитайская война
15:58ВС РФ вернули контроль на Красно-Лиманском направлении
15:50Группировка "Восток" наращивает давление на Южно-Донецком направлении
15:39Пропали бойцы 125-й мехбригады ВСУ. Новости к этому часу
15:33На Украине массово закрываются аптеки
15:28Октябрь стал рекордным месяцем для армии России по продвижению
Лента новостейМолния