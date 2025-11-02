https://ukraina.ru/20251102/singulyarnyy-krizis-i-postsingulyarnyy-gumanizm-strategii-vyzhivaniya-globalnykh-igrokov-1071060897.html

Сингулярный кризис и постсингулярный гуманизм. Стратегии выживания глобальных игроков

Сингулярный кризис и постсингулярный гуманизм. Стратегии выживания глобальных игроков

Месяц назад, на площадке философского клуба ЭФКО, известный белорусский политолог и историк Юрий Шевцов выступил с докладом "Питер Тиль и философия Палантира. Какое будущее готовят человечеству Тиль, Карп и Кремниевая долина?"

Тема суперактуальная, учитывая, что речь идет о планах американской технократической элиты окончательно и бесповоротно овладеть миром. В то же время, эта тема – относительно новая, рожденная вместе с новой президентской каденцией Дональда Трампа, собравшего вокруг себя лучшие мозги из Кремниевой долины как главного технологического кластера Америки. Именно они и должны сделать Америку снова великой.Мы посвятили этой теме ряд статей, начиная с марта текущего года. Ее также освещал в ряде интервью известный российский специалист по информационной безопасности Андрей Масалович, известный как КиберДед. Не случайно, как Масалович, так и Шевцов, особое внимание уделяют ставшей уже бестсепллером книге Алекса Карпа "Технологическая республика. Жесткая сила, гибкие убеждения и будущее Запада" (Fortis Press, M.2025), в которой сформулированы принципы развития американского общества в духе технократического патриотизма, призывающего отказаться от мещанского эгоизма и даже – о, Боже! – психологии прибыли.Карп считает, что главное для Америки на текущем этапе – не удовлетворение материальных интересов потребителей, а захват мирового технологического лидерства любой ценой, даже – существенно урезав массовое потребление высокотехнологической продукции. Иначе в лидеры выбьются другие, чуждые или враждебные американским (и западным в целом) ценностям силы. Мы не будем здесь подробно разбирать сам доклад Шевцова (его можно посмотреть самостоятельно), но обратим внимание на ряд аспектов, связанных с перспективами и возможностями России в деле отстаивания собственного цивилизационного суверенитета в условиях начавшегося передела мира по всем параметрам[VW1] .Что это за параметры? По мнению российского астрофизика и футуролога, профессора Александра Попова, современный мир находится в преддверии т.н. "сингулярного кризиса" – т.е. такого всеобщего интегрального кризиса, в котором, как в случае идеального шторма, сойдутся "амплитуды" экономического, финансового, ресурсного, экологического, демографического, мигрантского, военного, террористического (и далее по списку) кризисов. Такого рода ситуацию можно образно сравнить с парадом планет, когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в линию общего напряжения. Или же, говоря языком физиологии, с формированием доминанты, когда все попытки противостоять какой-то форме нервного возбуждения неизбежно оборачиваются в пользу усиления самого этого возбуждения.Начало этого кризиса прогнозируется профессором на конец нынешнего – начало следующего столетия, когда невозобновляемые ресурса планеты будут исчерпаны, демографическая нагрузка на кормящий ландшафт достигнет критического максимума, а биоёмкость заселенных территорий повсеместно снизится до отрицательных величин. В подобных обстоятельствах социальные напряжения невероятно усилятся. То же самое ожидает международные отношения, в первую очередь – из-за усиления борьбы за критически важные для выживания ресурсы, включая пресную воду.По мнению Попова, все это поставит человечество на грань выживания, приведя к ситуации очередного "бутылочного горлышка"[1]. Те, кто выживет ("если"), сформируют совершенно новую модель общественного поведения, которую профессор называет "постингулярным гуманизмом", с позиций которого современный уровень расходования невозобновляемых ресурсов будет представляться настоящим безумием, а средние стандарты потребления жителей даже относительно небогатых (по нынешним меркам) стран, таких как Бразилия или Индонезия, покажутся просто райскими.Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, здесь требуется критическое осмысление всех "за" и "против". Следует понимать, что большинство глобальных бизнес-структур, заинтересованных в постоянном наращивании производства, а значит – и растущего обогащения бенефициаров действующей капиталистической мир-системы, всеми силами будет блокировать любые попытки как-то ограничить распространение объективной аналитической информации, основанной на реальной статистике.Сторонники бесконечного роста активно продвигают идеи выхода на некие безграничные источники энергии, от космической до планетарной, выход к которым вот-вот должна обеспечить современная наука. Точно так же предпринимаются попытки доказать, что глобальная демография вот-вот пойдет на спад, приводя в качестве примера сокращение населения в мегаполисах. Но оно продолжает расти за пределами урбанистической цивилизации, а превратить всю планету в гигантский мегаполис – это прямой путь к фантазиям киберпанка[2].Что же происходит в мире на самом деле, каковы глобальные тенденции в процессе переформатирования пост-ялтинского мира в нечто новое, с учетом перспектив сингулярного кризиса? Эти перспективы, в той или иной степени, все больше принимаются во внимание, по меньшей мере, независимыми аналитиками и учеными. В академической среде Северной Америки и Западной Европы уже забили тревогу, правда в наибольшей степени – по поводу зеленой повестки. Но проблема "бутылочного горлышка" ей не исчерпывается. Не исчерпывается она, на наш взгляд, и возможным переходом от хищнического капитализма к лево-социалистической повестке, поскольку "при социализме" главной целью общественного развития является все тот же рост материального потребления, но если в капиталистической модели предусмотрены элитные потребители, при возможной материальной нищете всех остальных, то при социализме (в идеальном случае, называемым коммунизмом) уровень материального изобилия предусмотрен для всех поголовно. Но что делать, если уже сегодня человечество потребляет в год в полтора раза (и даже больше) ресурсов, чем планета способна воспроизвести? И эта диспропорция растет!Тут возможна аналогия с американским бюджетом. За год США нарабатывают около 5 триллионов долларов, а тратят порядка 7 триллионов. При этом общий государственный долг приближается к 40 триллионам. Что это, как не путь к банкротству? Такой исход пытаются предотвратить различные финансовые спекуляции, оттягивающие неизбежный крах системы, внушая людям ложные надежды на спасение. Это уже поняла американская элита, прежде всего – ее молодое поколение в лице техноолигархов из Кремниевой долины. Их план действия, а точнее – идеология действия, как раз изложена в "Технологической республике".Общие планы американских технократов состоят в наращивании энергетической мощи страны с целью продвижения цифровых технологий (включая ИИ) прежде всего военного характера. Но это не все. Важным является также монополизация энергетических ресурсов (прежде всего невозобновляемых) по всему миру, чтобы воспрепятствовать потенциальным соперникам наращивать собственные цифровые и военные мощности. Да и вообще, хватит кормить собственное население, ваши ресурсы нам самим нужны!С точки зрения регионального распределения естественных ресурсов планеты, можно выстроить следующую картину. Общая сумма всех ресурсов (разведанных и потенциальных) достигает сегодня, по оценкам различных источников, порядка 400 триллионов долларов. Из них примерно 100 триллионов находятся на территории США, Канады и Австралии. Еще 100 триллионов приходится на территорию России. На 100 триллионов богаты ресурсами страны Персидского залива (Саудовская Аравия и другие монархии залива, Ирак, Иран). И последние 100 триллионов распределены между всеми остальными (включая Китай, Индию, Европу, Африку и Южную Америку). Вот такая арифметика.Соединенные Штаты однозначно нацелены, прежде всего, на спасение самих себя "любимых" от грядущих глобальных потрясений. Отсюда – стремление "закуклиться" на основе идеологии национального эгоизма. Иначе говоря, перейти к своеобразной цивилизационной автаркии, обеспеченной военным и научно-техническим лидерством США и ее союзников (прежде всего стран англосаксонского мира). Соответственно, на выживание в условиях сингулярного кризиса могут претендовать только 500 миллиардов совокупного населения англосаксонских стран. Спасение остальных – их собственная проблема.Другой проект "спасения" предлагают китайцы. Их психология, социальная система и политэкономическая модель существенно отличаются от американской. Китай – это тоже некая автаркия (Поднебесная), но, в отличие от США, не имеющий ресурсного и технологического суверенитета. Достигнут ли его китайцы – будущее покажет, но именно против этого направлены усилия Соединенных Штатов. А пока что Пекин пытается обрести полноценный финансовый суверенитет, стремясь отвязать юань от доллара и продвинуть его в качестве обеспеченной золотом новой валюты для международных расчетов. Причем, предлагаемая ими схема ("золотой блокчейн") отличается от золотого доллара эпохи Бреттон-Вудса. Но это особая тема.Третьей глобальной силой в современном мире является Россия. И она имеет совершенно уникальные возможности стать ковчегом выживания для всего человечества (т. е. человека как вида, а не совокупности наций и культур). Главный российский актив – это территория, природные ресурсы, сильный ВПК и наличие фундаментальной науки. Все это позволяет России перейти в режим технократической автаркии, главными целями которой являются:– Выход из глобальной финансовой системы, переживающий сильнейший кризис и в которой у России нет независимого голоса. Играть по ее правилам – заведомый проигрыш. Национальной экономике целесообразно перейти на систему "энергетических сертификатов", по аналогии с той, что разрабатывалась идеологами американского Техната (одним из которых являлся дед Илона Маска).– Прекращение экспорта невозобновляемых ресурсов, наличие которых на территории России составляет как минимум четверть всех мировых запасов (другие три четверти пропорционально распределены между англосаксонским блоком, странами Персидского залива и всеми остальными). Это вызовет системный кризис во внешнем мире, что выгодно России с точки зрения ее политики выживания в условиях национальной автаркии (позиция умной обезьяны).– Полное закрытие границ для низкоквалифицированной рабочей силы, курс на привлечение иностранных специалистов высокого уровня. А они, учитывая рост кризиса во внешнем мире, поедут, привлекаемые возможностями Русского ковчега.– Курс на интенсивное строительство ЦОДов (Центров обработки данных - Ред.) и предприятий аппаратного обеспечения, развитие цифровых мощностей страны. Только это сможет обеспечить России оборонную автономию, а учитывая ее ресурсные мощности – даже глобальное лидерство (при учете уже имеющегося преимущества по ядерным вооружениям).– Всякий экспорт российских ресурсов целесообразно увязывать с "технологическим бартером", ввозя лишь необходимые для усиления автаркии ресурсы и продукты.– Отказ от идеологии "русского всечеловека" и декларативного гуманизма эпохи модерна в пользу "психологии ковчега" (мир рушится, но нас Бог вразумил) и моральных установок на нестяжательство с экологическим акцентом.– Активный курс на подрыв технологического преимущества всех возможных конкурентов, в том числе – агентурными средствами. Именно этим курсом уже идет новая американская администрация технократов, возрождающая принципы американского Техната (отказ от денег в пользу энергетических сертификатов).В настоящее время в США имеет место активное противостояние между сторонниками Техната и апологетами спасения капитализма через манипуляции криптовалютами (цифровые активы). В Китае тема альтернативного обеспечения юаня тоже дискутируется, но очень аккуратно. Основная линия — гибкий курс, цифровизация и постепенная интернационализация, а не радикальный отказ от доллара. В России, похоже, никаких альтернатив существующей системе пока не выдвигается, но осознание необходимости фундаментальных реформ все больше присутствует, даже на самом высоком уровне.Ниже мы даем сводную таблицу общих рисков и преимуществ при сравнительном анализе доллара, золота и энергетических сертификатов как основы расчетных единиц:В принципе, существует идея объединения русского и американского технатов в единый проект стратегического альянса Северной Америки и Северной Евразии, на паритетных основаниях, в соответствии с условными 100 триллионами долларов с каждой стороны. Но это – с точки зрения чисто физической экономики, после вывода из Большой игры глобальных финансовых элит. Интересно, что такой проект объединения через династический брак двух корон, русской и английской, предлагал еще 400 лет назад валлийский ученый и алхимик Джон Ди, советник английской королевы Елизаветы Первой, писавший ей донесения под псевдонимом "007".Интересно, что проект проходил под кодовым названием "Гренландия". Но это не та Гренландия, которую сторонники американского Техната видят в составе единого блока США, Канады и крупнейшего в мире острова. "Гренландия" Джона Ди – это алхимическая "зеленая земля" (лат. Viriditas Terrae) как символ плодородия, роста и трансформации. Она часто ассоциируется с изначальной материей, из которой может быть получен философский камень (как источник золота). "Зеленой землей" (англ. Green Land) Джон Ди именовал североамериканские владения английской короны (Канада) и владения московского царя в Северной Евразии (Сибирь), совместная эксплуатация которых обещала "озолотить" ее участников.Однако брак Елизаветы с Иваном Грозным был расстроен в результате придворных интриг с обеих сторон. Тупые царедворцы, конечно, не вникали в тонкости алхимического символизма, и в результате вместо Московской торговой компании для освоения Северного морского пути была основана Ост-Индская, с прицелом на южные маршруты. Но времена меняются…[1] Последнее крупное "бутылочное горлышко" в истории человечества, по данным генетических и палеоантропологических исследований, произошло примерно между 930 и 810 тысячами лет назад. В этот период численность предков современного человека сократилась до всего около 1 280 репродуктивных особей, что поставило вид на грань исчезновения.[2] Киберпа́нк (англ. cyberpunk) — поджанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху.[VW1]

