https://ukraina.ru/20251031/tomahawk-ot-cnn---ne-protiv-rossii-a-protiv-trampa-1071008302.html

Tomahawk от CNN - не против России, а против Трампа

Tomahawk от CNN - не против России, а против Трампа - 31.10.2025 Украина.ру

Tomahawk от CNN - не против России, а против Трампа

Крайне широко и буквально в течение пары часов разлетелось по мировым медиа сообщение CNN о том, что Пентагон якобы согласовал поставки Tomahawk Украине и теперь решение, дескать, за Дональдом Трампом.

2025-10-31T23:43

2025-10-31T23:43

2025-10-31T23:43

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

андрей ермак

cnn

пентагон

белый дом

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070178098_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_b38e9cfcd54588a2a96113c7cd7fd9c0.jpg

Это сообщение мгновенно стало топовой темой, появились десятки интерпретаций, спекуляций, комментариев, попыток выдать это за какой-то перелом. Но понимать здесь нужно главное. Крупнейшие американские медиа немедленно запросили комментарий Белого дома и Пентагона, прошло уже достаточно времени, однако никаких официальных заявлений из Вашингтона во всяком случае, пока, нет. Большинство площадок просто переписали формулировку CNN, максимум упомянув, что, мол, у США достаточно запасов Tomahawk.Но что же произошло на самом деле? И вот здесь единственными, кто сказал правду и внятно объяснил контекст, стала англоязычная версии агентства РБК Украина. Напомню, это бывшая франшиза российского РБК, но уже давно отдельное юридическое лицо, никак с Россией не связанное. А ее владелец Иосиф Пинтус — близкий друг Андрея Ермака и Рустема Умерова, человек, который прекрасно знает, что происходит за закрытыми дверями киевского режима. И он прямо написал то, что подтверждают и мои инсайдеры: то, что CNN сейчас подает как "экстренную новость", на самом деле устаревшая информация, это документ из прошлого.Пентагон действительно подготовил соответствующий аналитический доклад и меморандум, где описывалось, сколько ракет гипотетически можно было бы выделить, на каких производственных площадках этот запас потом восполнялся бы, в какие сроки, а также что с наземными пусковыми установками, поскольку морские носители Tomahawk Украине недоступны физически. Но этот документ был передан Белому дому и Трампу еще до визита Зеленского в Вашингтон и до его разговора с Трампом. Он уже лежал у Трампа на столе. Это был просто аналитический материал с меморандумной частью: да, технически США могли бы предоставить Украине Tomahawk при наличии политического решения. И разговор Зеленского с Трампом завершился без всяких Tomahawk. Украина их не получает. Это факт.Более того, сегодня сам Зеленский, вещая украинской аудитории о якобы готовности наносить удары вглубь России, вообще не упомянул Tomahawk. И если посмотреть, что в последние дни произносили "говорящие головы" Банковой, речь шла совсем о другом оружии — о ракете Flamingo компании Fairpoint, условно британско-эмиратской, возможно немного доработанной под украинские нужды, а возможно просто переименованной и перекрашенной. Про Tomahawk никто не вспоминал, пока CNN внезапно не "достал" эту историю.Да, некоторые уже поспешили заявить, что, возможно, это хитрый ход администрации Трампа, желание потрепать нервы Москве. Но давайте будем честными. Если бы команда Трампа хотела играть в такие игры, они сделали бы это сами. Там хватает людей, которые умеют формулировать подобные сигналы. И Джей Ди Вэнс, и Кит Келлог, и Рубио, и даже Пит Хегсет уже комментировали тему Tomahawk в первую волну слухов. Сейчас никто из них ничего подобного не сказал. И если бы они вдруг решили не говорить прямо, а использовать медиа для вброса, они бы использовали лояльные им площадки, а не CNN, который является политическим рупором их оппонентов, демократов.А теперь мы подходим к сути происходящего. Является ли это подготовкой США к поставке Tomahawk? Нет. Это информационная провокация евроатлантических глобалистических кругов, которые категорически не хотят мира, а хотят продолжать войну до последнего украинца, ограничить Россию, нанести ей ущерб, раскачать внутреннюю ситуацию, и которые яростно выступают против любого реального мирного процесса. Мне уже приходилось говорить и писать о том, что так называемая коалиция желающих представила свой "план из двенадцати пунктов", который в ряде мест вообще выглядит как ультиматум России. Но самое главное — этот план написан таким образом, чтобы заблокировать любые дипломатические подвижки.Американцы, отменив Будапештский саммит, тем не менее продолжают работать над тем, чтобы вернуть европейцев и Киев в конструктивную переговорную рамку. И телефонный разговор Трампа и Путина был, по всей видимости, частью этого процесса. Вашингтон взял на себя определенные обязательства, и по некоторым признакам мы видим, что работа идет, пусть тяжело и через сопротивление. И вот в этот момент CNN запускает вброс. Это торпеда не столько по переговорам, сколько по самой попытке США заставить Киев и европейцев вернуться в реальность. Это попытка вывести Москву из равновесия, спровоцировать ответ, чтобы потом громко показать миру: смотрите, Россия недоговороспособна.И не случайно в Киеве сегодня глава СБУ Малюк вместе с Зеленским обсуждали "Орешники". Для Банковой и глобалистов даже может быть и идеальный сценарий — чтобы Россия ударила, причём так, чтобы можно было показать кадры разрушений и трупов, и обвинить Москву в срыве "мира". То есть в чистом виде провокация. И CNN работает именно на этот контур. Не на Белый дом, а на как раз антитрамповский глобалистский лагерь, который пытается сорвать любой шанс на реальный мир.Поэтому относиться к этой информации нужно ровно как к тому, чем она является. Это не новость. Это не новое решение. Это попытка использовать старый аналитический документ Пентагона, подготовленный ещё до встречи Зеленского с Трампом, как инструмент давления, чтобы сорвать переговорный трек. И даже если представители команды Трампа сейчас будут вынуждены как-то реагировать и отвечать на вопросы, это будет реакция на чужую провокацию, а не их инициатива. А ястребов Евро-Атлантики которым мир не нужен. Им нужна война. И они особо этого и не скрывают.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, cnn, пентагон, белый дом, мнения, весь павлив