https://ukraina.ru/20251101/agressiya-otkladyvaetsya-ili-perenositsya-kak-rossiya-poka-spasla-venesuelu-1071046494.html

Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу

Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу - 01.11.2025 Украина.ру

Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу

Все в этой ситуации поступили правильно и где-то даже мудро. Особенно это касается, вы не поверите, 47-го президента США Дональда Трампа, который, похоже, прикинув кое-что к носу и поразмыслив, отменил или перенес агрессию против Венесуэлы.

2025-11-01T20:39

2025-11-01T20:39

2025-11-01T20:39

венесуэла

сша

россия

дональд трамп

николас мадуро

марко рубио

ввс

bloomberg

newsweek

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071049435_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_e4eb224a7fd7465cdf55303dc570ca67.jpg

Ее ожидали со дня на день. Но, получив, как предупреждал президент России Владимир Путин, ошеломляюще по носу в Азии, Дональд Фредович заявил, что он не планирует нападать на Венесуэлу. Как пишет агентство Bloomberg, Трамп, находясь на борту президентского самолета по пути домой, в США, на вопрос журналистов, принял ли он решение отдать приказ нанести удар по военным целям в Венесуэле, ответил "нет". И заявил, что информация, будто он решил начать операцию США против Венесуэлы, не соответствует действительности.А ведь как мощно и активно набрасывали агрессивные биоотходы на вентилятор, пугая весь мир. Например, издание Miami Herald со ссылкой на источники еще пару дней назад писало, что США могут нанести удары по целям в Венесуэле в ближайшие дни или даже часы. Атака, по словам журналистов, будет направлена на уничтожение "иерархии наркокартеля".Еще раньше сообщалось, что на 31 октября 20225 года США масштабно нарастили свою военную группировку и беспрецедентно сконцентрировали силы ВВС и ВМС в Карибском бассейне. К побережью Венесуэлы направлен крейсер USS Gettysburg (CG-64), присоединяющийся к уже находящемуся в регионе USS Lake Erie (CG-70). Также Мониторинговые группы сообщали о подъеме в воздух разведывательного самолета E-6 Mercury, беспилотных аппаратов MQ-9, истребителей пятого поколения F-35 и стратегических бомбардировщиков B-52.Дополнительным признаком подготовки к наземным операциям стало перемещение самолета Dornier C-146A Wolfhound из Командования специальных операций ВВС США в сторону Гаити.Издание Newsweek опубликовало информацию о нахождении американских военных кораблей всего в 200 километрах от венесуэльской авиабазы морской авиации ВМС острове Ла Орчила, что создает реальные предпосылки для проведения как десантных операций, так и точечных ударов.Особую тревогу вызвало приведение в состояние повышенной готовности сил обороны Тринидада и Тобаго — островного государства в непосредственной близости от венесуэльского побережья. Согласно информации Trinidad Express, всем солдатам и офицерам береговой охраны было приказано явиться на свои базы в связи с возможной операцией США.Параллельно раскрылись подробности заговора против президента Венесуэлы Николаса Мадуро: федеральный агент США пытался подкупить его личного пилота для организации похищения строптивого латиноамериканского лидера. И одновременно попытались вывести из строя Бразилию, организовав с масштабную и кровавую операцию в фавелах Рио-де-Жанейро, которая не была согласована с центральным правительством ив результате которой погибли несколько десятков человек.За операцией стоял губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастру, представитель проамериканской Либеральной партии и сторонник посаженного в кутузку за организацию госпереворота бывшего президента Жира Болсонару. Болсонаристы-либералы как бы говорил президенту Луису Игнасиу Луле да Силва: ты не вмешивайся, пока "Доня" Мадуро не хлопнет…То есть расчет был на дестабилизацию независимых латиноамериканских режимов, чтобы в Венесуэле все прошло гладко и без сучка и задоринки.И вдруг, как говорят современные зумеры-тинэйджеры, упс, батхерт, потому что краш тебя френдзонит.В переводе на русский язык это означает реальную драму: получается сердечное страдание (происхождение слова — английское butt hurt, то есть буквально "боль в заднице") от того, что объект твоей привязанности (с английского crash — катастрофа, поломка, Трамп то есть) в ответ на признание в любви предлагает быть просто друзьями. Другими словами, все противники венесуэльского Мадуро ждали решительных действий от американского Трампа, а тот сдрейфил и предложил дружбу вместо крутой любви – давление вместо свержения врага.И госсекретарь США Марко Рубио, которого подозревают в том, что он в последнее время имеет на Трампа самое действенное влияние и на ухо приносит самые первые и определяющие новости, тоже вслед за президентом публично опроверг сообщения о подготовке американских ударов по Венесуэле. Отвечая на публикацию Miami Herald о возможной военной операции, госсекретарь предпринял попытку деэскалации информационного напряжения вокруг Венесуэлы и сказал, что издание стало жертвой дезинформации от своих источников.Почему так получилось? Да потому что четко, умно и согласовано поступили партнеры – Россия и Венесуэла, их президенты Путин и Мадуро.Газета The Washington Post сообщила, что Мадуро обратился к России за военной помощь на фоне растущего давления со стороны США. В письме президент Венесуэлы запросил помощи в виде поставок оружия, в том числе, ракет, а также помощи в ремонте радаров и боевых самолетов. Аналогичные обращения Мадуро также направил Китаю и Ирану.И Мадуро знал, что он делал. Буквально за октябрь месяц Россия подготовила, согласовала или подписала и ратифицировала соглашения о сотрудничестве, партнерстве и взаимопомощи (в том числе и в обеспечении взаимной безопасности, включая самую разную военную помощь) с Кубой, Никарагуа и – ­о, бинго! – с Венесуэлой. Украина.ру писала об этом в статье "Только мешает Тлателолько. Как Москва делает задний двор США пророссийским"). О ракетах в этих договорах прямо не говорится, но подразумевается, раз речь идет обо "всех видах помощи".И это не обязательно ядерное оружие, как было во время Карибского кризиса в 1962 году. В это же время Россия провела тренировку с ракетами "Синева" и "Ярс", а потом и вообще добила Запада тестированием ракеты "Буревестник" и подводного беспилотника "Посейдон" с ядерными установками в виде новых двигателей.Действие возымело нужную реакцию. Когда неприятный запах с Запада развеялся, и стало понятно, что США пока повременят нападать на Венесуэлу. Не желают, значит, превращаться в "пролив имени Товарища Сталина", нечаянно, но гарантировано соединяющий Тихий и Атлантический океаны.А провал азиатского турне Трампа так и вообще, похоже, подкосил великого миротворца. Он убыл на отдых, оставив соратникам и пропагандистам рассказывать и объяснять, что он имел в виду, когда сказал, что будет проводить ядерные испытания в малых объемах по подвалам и схронам. Так сразу и не поймешь, что происходит – украинизация трампизации внешней политики и трампизация ее, политики, украинизации.Ах, вы не знает, что такое трампизация? Пожалуйста: это когда у Трампа получается замах на рубль, а на деле удар выходит копеек на пять. То есть декларация одна, многообещающая, а на выходе ноль. Мы поговорим об этом позже.Ну а что такое украинизация, знает уже и сопливый скаут или бравурный пионер: сведение любого действия к войне, попрошайничеству и государственному иждивенчеству с полной потерей суверенитета родной страны при обслуживании не ее, а чужих национальных интересов. Как сейчас в Украине, которую бросили погибать за интересы Запада до последнего украинца.Понятно, что многие не поверили ни Трампу, ни, тем более, "ястребу" Рубио. Ведь всем известно, что такой разрыв между официальными заявлениями и реальными военными приготовлениями вполне может демонстрировать характерную для США и Трампа тактику двойных стандартов, когда публичная риторика призвана маскировать фактическую подготовку к силовым действиям.То есть слова Трампа и Рубио могут быть всего лишь отвлекающим маневром, завесой над подлинными планами и действиями. Это как с "Минскими соглашениями" по Донбассу или с предложениями по перемирию в СВО, которое Запад хочет использовать для перевооружения и переподготовки украинских неонацистов и себя, любимого, для новой войны с Россией.Ну а сейчас, не исключено, Венесуэла действительно получила передышку. А может. Агрессия США и вообще будет отложена на длительное время. А это значит, что грамотная политика и дипломатия с руками в карманах, когда не известно, что там находится, позволяет оппонентов придерживаться баланса, не очень бузить и не нарушать мировую стабильность.Ну и, как говорится, слава Богу. Лишь бы не было войны…p.s. Чтобы даже зумерам было понятно, что происходит с трампом, скажем на их языке: "азаза, амахасла не найс, нам амба — го агриться". В переводе на русский дословно эта фраза значит следующее: ахаха (при слепой печати можно ошибочно набрать "з" вместо "х", потом ошибочное написание прижилось), крутой парень ведет себя некрасиво (найс — хорошо, мило, красиво, от английского nice), нам труба (конец, кирдык) — пойдем ссориться (злиться, спорить). Короче, "ястребы войны" недовольны на западе трампом – он не оправдал надежд.Ну а то, что сделала Россия, звучит так: "тащер в катке помог ракам в тиме. Катка вышла изи, а могла бы быть потной". Поясняю: это — сленг геймера, в котором тащер — это человек, который может выручить в компьютерной игре (катке) свою команду (тиму, от английского team). Россия, значит. Раки — это неопытные или начинающие игроки. Катка изи — легкая игра или (все чаще в более широком смысле, как у США в Венесуэле) хорошо проведенная контрольная или экзамен, вообще любая активная деятельность. Потная катка — мероприятие со сложностями, как и получилось у трампа. к радости России…Еще на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Дипломатия с кулаками в карманах. Как Россия упредила войну внятными доводами

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

венесуэла

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, марко рубио, ввс, bloomberg, newsweek, f-35, мнения, весь скачко