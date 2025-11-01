Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов - 01.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251101/sily-pvo-otrazhayut-ataku-bpla-na-moskvu-i-voronezh-dopolnenie-spiska-trevozhnykh-regionov-1071011424.html
Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов
Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов - 01.11.2025 Украина.ру
Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов
Силы ПВО Минобороны РФ сбили уже шесть украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 1 ноября сообщил в своём телеграм-канале
2025-11-01T04:13
2025-11-01T04:13
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1d/1050579228_0:244:3077:1975_1920x0_80_0_0_fb4bf55c85c150fe167a02cdf7206a7d.jpg
"Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.Ранее Собянин сообщал об уничтожении четырёх беспилотников, летевших на столицу."Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже. Дежурными силами ПВО на территории трех муниципалитетов области были обнаружены и уничтожены уже не менее четырёх беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.Он также уточнил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.В последние часы "красный уровень" угрозы по БПЛА дополнительно объявили в Московской, Тульской и Рязанской областях.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251031/1071000306.html
Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов

04:13 01.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Силы ПВО Минобороны РФ сбили уже шесть украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 1 ноября сообщил в своём телеграм-канале
"Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении четырёх беспилотников, летевших на столицу.
"Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже. Дежурными силами ПВО на территории трех муниципалитетов области были обнаружены и уничтожены уже не менее четырёх беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он также уточнил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
В последние часы "красный уровень" угрозы по БПЛА дополнительно объявили в Московской, Тульской и Рязанской областях.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Вчера, 19:52
Богдан Безпалько: Испытав "Буревестник" и "Посейдон", Россия показала США и Европе, что ей нечего терятьЕсли США после заявлений Трампа действительно проведут ядерные испытания, у нас тоже могут их провести. Пусть американцы почувствуют легкое землетрясение, свечение в ионосфере и осознают, что ядерная война реально. Россию можно уничтожить, но только вместе с самими собой. И только тогда начнется реальный переговорный процесс по Украине
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
