Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Силы ПВО Минобороны РФ сбили уже шесть украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 1 ноября сообщил в своём телеграм-канале
"Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении четырёх беспилотников, летевших на столицу.
"Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже. Дежурными силами ПВО на территории трех муниципалитетов области были обнаружены и уничтожены уже не менее четырёх беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он также уточнил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.
В последние часы "красный уровень" угрозы по БПЛА дополнительно объявили в Московской, Тульской и Рязанской областях.
