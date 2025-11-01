https://ukraina.ru/20251101/sily-pvo-otrazhayut-ataku-bpla-na-moskvu-i-voronezh-dopolnenie-spiska-trevozhnykh-regionov-1071011424.html

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов

Силы ПВО Минобороны РФ сбили уже шесть украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин в ночь на 1 ноября сообщил в своём телеграм-канале

"Силами ПВО Минобороны сбито два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин.Ранее Собянин сообщал об уничтожении четырёх беспилотников, летевших на столицу."Внимание! Отмена угрозы непосредственного удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже. Дежурными силами ПВО на территории трех муниципалитетов области были обнаружены и уничтожены уже не менее четырёх беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.Он также уточнил, что режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.В последние часы "красный уровень" угрозы по БПЛА дополнительно объявили в Московской, Тульской и Рязанской областях.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

