Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 31 октября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 31 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, подразделения ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, вошли на окраины Красного Лимана, а также взяли под контроль центр Ямполя. При этом ВСУ пытаются проводить контратаки на Покровском направлении, стремясь прорвать окружение.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 31 октября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, подразделения ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, вошли на окраины Красного Лимана, а также взяли под контроль центр Ямполя. При этом ВСУ пытаются проводить контратаки на Покровском направлении, стремясь прорвать окружение.
Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться раноЧасти и подразделения ВСУ в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) заблокированы и оказались в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве.
