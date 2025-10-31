Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 31 октября

Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано Части и подразделения ВСУ в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) заблокированы и оказались в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве.