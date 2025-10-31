https://ukraina.ru/20251031/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-31-oktyabrya-1070960315.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 31 октября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 31 октября - 31.10.2025
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 31 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, подразделения ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области, вошли на окраины Красного Лимана, а также взяли под контроль центр Ямполя. При этом ВСУ пытаются проводить контратаки на Покровском направлении, стремясь прорвать окружение.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 31 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.