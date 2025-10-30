https://ukraina.ru/20251030/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-30-oktyabrya--1070903475.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 октября

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.

россия

днепропетровская область

александр "варяг" матюшин

украина.ру

видео

По его словам, подразделения ВС РФ практически полностью взяли под контроль Красноармейск (Покровск), а также продвигаются в Днепропетровской области, Константиновке и Красном Лимане.

2025

