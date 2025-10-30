Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 октября - 30.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, подразделения ВС РФ практически полностью взяли под контроль Красноармейск (Покровск), а также продвигаются в Днепропетровской области, Константиновке и Красном Лимане.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 30 октября

11:04 30.10.2025
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, подразделения ВС РФ практически полностью взяли под контроль Красноармейск (Покровск), а также продвигаются в Днепропетровской области, Константиновке и Красном Лимане.
