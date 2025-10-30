Украинский суд рассматривает иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ - 30.10.2025 Украина.ру
Украинский суд рассматривает иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ
Украинский суд рассматривает иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ
Первое заседание по иску государства о о ликвидации Киевской митрополии УПЦ проводит 30 октября украинский суд. Об этом сообщил представляющий интересы канонической православной церкви адвокат Никита Чекман
2025-10-30T12:09
2025-10-30T12:35
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести 29 августа подала в Высший административный суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви. Глава ведомства Виктор Еленский заверил журналистов, что ГСУЭСС приложит все усилия для положительного для себя рассмотрения вопроса в судебном процессе.Нынешнее руководство Украины через иск ГСУЭСС добивается ликвидации руководящего центра канонической православной церкви. При этом не ставится вопрос об отъёме имущества или переводе приходов УПЦ в подчинение псевдоправославных сект и других конфессий. Никита Чекман ведёт трансляцию первого заседания по иску ГСУЭСС из зала суда. Киевскую митрополию УПЦ возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).В сентябре 2024 года вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским закон с политическими и иными требованиями у УПЦ под угрозой ликвидации этой единственной канонической православной церкви на Украине. Киевский режим в этом поддержали неканонические объединения, пользующиеся поддержкой православного Константинопольского патриарха Варфоломея. Накануне в новостях: Митрополита Арсения после освобождения из СИЗО забрала СБУ.Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел конфессиональную проблему в публикации Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинский суд рассматривает иск о ликвидации Киевской митрополии УПЦ

12:09 30.10.2025 (обновлено: 12:35 30.10.2025)
 
Первое заседание по иску государства о о ликвидации Киевской митрополии УПЦ проводит 30 октября украинский суд. Об этом сообщил представляющий интересы канонической православной церкви адвокат Никита Чекман
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести 29 августа подала в Высший административный суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви. Глава ведомства Виктор Еленский заверил журналистов, что ГСУЭСС приложит все усилия для положительного для себя рассмотрения вопроса в судебном процессе.
Нынешнее руководство Украины через иск ГСУЭСС добивается ликвидации руководящего центра канонической православной церкви. При этом не ставится вопрос об отъёме имущества или переводе приходов УПЦ в подчинение псевдоправославных сект и других конфессий.
Никита Чекман ведёт трансляцию первого заседания по иску ГСУЭСС из зала суда.
Киевскую митрополию УПЦ возглавляет митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский).
В сентябре 2024 года вступил в силу подписанный Владимиром Зеленским закон с политическими и иными требованиями у УПЦ под угрозой ликвидации этой единственной канонической православной церкви на Украине. Киевский режим в этом поддержали неканонические объединения, пользующиеся поддержкой православного Константинопольского патриарха Варфоломея.
Накануне в новостях: Митрополита Арсения после освобождения из СИЗО забрала СБУ.
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел конфессиональную проблему в публикации Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости Украина Россия УПЦ Владимир Зеленский Варфоломей (патриарх Варфоломей) Украина.ру гонения Православие православные Религия гражданские свободы репрессии
 
Лента новостейМолния