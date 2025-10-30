Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ - 30.10.2025 Украина.ру
Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ
Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ - 30.10.2025
Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ
Сергей "Близнец" Кепин, заместитель командира интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как воюют иностранцы в ВС РФ.
2025-10-30T13:07
2025-10-30T13:07
россия
колумбия
украина
пятнашка
александр чаленко
украина.ру
видео
Боец с позывным "Пантера" изложил своё видение, почему его соотечественники из Колумбии идут воевать за Украину. Доброволец "Бегун" объяснил, чего ждут военнослужащие из других стран от России.
россия
колумбия
украина
россия, колумбия, украина, пятнашка, александр чаленко, украина.ру, видео
Россия, Колумбия, Украина, Пятнашка, Александр Чаленко, Украина.ру, Видео

Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ

13:07 30.10.2025
 
Сергей "Близнец" Кепин, заместитель командира интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как воюют иностранцы в ВС РФ.
Боец с позывным "Пантера" изложил своё видение, почему его соотечественники из Колумбии идут воевать за Украину. Доброволец "Бегун" объяснил, чего ждут военнослужащие из других стран от России.
25 октября, 05:30
Павлив о прогнозе для ВСУ: "К новому году Украина потеряет дезертирами ещё 30–50 тысяч"Прогнозы по потерям личного состава в ВСУ из-за дезертирства продолжают ухудшаться, и к началу следующего года Украина может потерять еще десятки тысяч военнослужащих, что приведет к критической нехватке солдат. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
РоссияКолумбияУкраинаПятнашкаАлександр ЧаленкоУкраина.руВидео
 
