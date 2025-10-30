https://ukraina.ru/20251030/segodnya-my-podderzhim-rossiyu-a-zavtra-ona-nas-pochemu-inostrantsy-voyuyut-v-ryadakh-vs-rf----1070909973.html

Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ

Сергей "Близнец" Кепин, заместитель командира интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как воюют иностранцы в ВС РФ.

Боец с позывным "Пантера" изложил своё видение, почему его соотечественники из Колумбии идут воевать за Украину. Доброволец "Бегун" объяснил, чего ждут военнослужащие из других стран от России.

