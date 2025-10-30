https://ukraina.ru/20251030/segodnya-my-podderzhim-rossiyu-a-zavtra-ona-nas-pochemu-inostrantsy-voyuyut-v-ryadakh-vs-rf----1070909973.html
Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ
Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ - 30.10.2025 Украина.ру
Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ
Сергей "Близнец" Кепин, заместитель командира интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как воюют иностранцы в ВС РФ.
россия
колумбия
украина
пятнашка
александр чаленко
украина.ру
видео
Боец с позывным "Пантера" изложил своё видение, почему его соотечественники из Колумбии идут воевать за Украину. Доброволец "Бегун" объяснил, чего ждут военнослужащие из других стран от России.
россия
колумбия
украина
Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ
Сергей "Близнец" Кепин, заместитель командира интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко о том, как воюют иностранцы в ВС РФ.