Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженцам ВСУ
Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженцам ВСУ - 30.10.2025 Украина.ру
Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженцам ВСУ
Верховный Главнокомандующий Российской Федерации приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом 30 октября сообщило Минобороны России.
"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", - сказано в официальном заявлении Минобороны РФ.Оно также проинформировало об условиях реализации приказа Владимира Путина. "Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих", - заявили в Минобороны.Количество журналистов и маршруты не уточняются. Тем временем На Купянском направлении зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих ВСУ.Накануне в новостях: Путин рассказал о готовности допустить в зону окружения противника иностранных журналистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Путин приказал обеспечить проезд журналистов к окруженцам ВСУ

16:34 30.10.2025 (обновлено: 17:51 30.10.2025)
 
Президент Владимир Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск
Президент Владимир Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Верховный Главнокомандующий Российской Федерации приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Об этом 30 октября сообщило Минобороны России.
"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", - сказано в официальном заявлении Минобороны РФ.
Оно также проинформировало об условиях реализации приказа Владимира Путина.
"Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих", - заявили в Минобороны.
Количество журналистов и маршруты не уточняются.
Тем временем На Купянском направлении зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих ВСУ.
Накануне в новостях: Путин рассказал о готовности допустить в зону окружения противника иностранных журналистов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
