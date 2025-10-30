Прилеты по ТЭЦ, предприятиям: ВС РФ ночью ударили по Украине

https://ukraina.ru/20251030/prilety-po-tets-predpriyatiyam-vs-rf-nochyu-udarili-po-ukraine-1070892154.html
Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Украины, передает 30 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-30T07:29
2025-10-30T07:29
2025-10-30T07:32
Взрывы раздавались, в том числе, в Хмельницкой области, Ивано-Франковске, во Львовской области.Там же отмечается, что появляются сообщения о перебоях со светом в западных областях Украины.Власти Ивано-Франковска подтверждают прилеты по инфраструктуре. Местные паблики пишут о нескольких прилетах по Бурштынской ТЭЦ (в Ивано-Франковской области)."Укрзализниця" сетует на задержку уже нескольких маршрутов поездов вследствие прилетов по инфраструктуре в Николаевской области.Кроме прочего, украинские телеграм-каналы сообщают о прилетах по тягловым подстанциям, электростанциям и предприятиям.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи российские беспилотники активно работали по целям в Одесской, Черниговской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. "Герани" поражали инфраструктурные и военные объекты в Борисполе, Чернигове, Каневе и других городах незалежной.Подробнее - в материале Киев во тьме! Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
новости, украина, запорожье, россия, вкс
07:29 30.10.2025 (обновлено: 07:32 30.10.2025)
Взрывы раздавались, в том числе, в Хмельницкой области, Ивано-Франковске, во Львовской области.
"Нанесены удары по целям врага в Винницкой и Хмельницкой области. <...> "Кинжалом" нанесён удар по Ладыжину Винницкой области!<...> Сообщается о прилётах в районе Стрыя Львовской области. <...> О прилётах по инфраструктуре заявляют оккупационные власти Запорожья. <...> В Запорожье, судя по всему, прилёт по энергетике. <...> Масштабный пожар в Запорожье. <...> ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области", - говорится в постах канала.
Там же отмечается, что появляются сообщения о перебоях со светом в западных областях Украины.
Власти Ивано-Франковска подтверждают прилеты по инфраструктуре. Местные паблики пишут о нескольких прилетах по Бурштынской ТЭЦ (в Ивано-Франковской области).
"Укрзализниця" сетует на задержку уже нескольких маршрутов поездов вследствие прилетов по инфраструктуре в Николаевской области.
Кроме прочего, украинские телеграм-каналы сообщают о прилетах по тягловым подстанциям, электростанциям и предприятиям.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи российские беспилотники активно работали по целям в Одесской, Черниговской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. "Герани" поражали инфраструктурные и военные объекты в Борисполе, Чернигове, Каневе и других городах незалежной.