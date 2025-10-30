Прилеты по ТЭЦ, предприятиям: ВС РФ ночью ударили по Украине - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/prilety-po-tets-predpriyatiyam-vs-rf-nochyu-udarili-po-ukraine-1070892154.html
Прилеты по ТЭЦ, предприятиям: ВС РФ ночью ударили по Украине
Прилеты по ТЭЦ, предприятиям: ВС РФ ночью ударили по Украине - 30.10.2025 Украина.ру
Прилеты по ТЭЦ, предприятиям: ВС РФ ночью ударили по Украине
Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Украины, передает 30 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-30T07:29
2025-10-30T07:32
новости
украина
запорожье
россия
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Взрывы раздавались, в том числе, в Хмельницкой области, Ивано-Франковске, во Львовской области.Там же отмечается, что появляются сообщения о перебоях со светом в западных областях Украины.Власти Ивано-Франковска подтверждают прилеты по инфраструктуре. Местные паблики пишут о нескольких прилетах по Бурштынской ТЭЦ (в Ивано-Франковской области)."Укрзализниця" сетует на задержку уже нескольких маршрутов поездов вследствие прилетов по инфраструктуре в Николаевской области.Кроме прочего, украинские телеграм-каналы сообщают о прилетах по тягловым подстанциям, электростанциям и предприятиям.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи российские беспилотники активно работали по целям в Одесской, Черниговской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. "Герани" поражали инфраструктурные и военные объекты в Борисполе, Чернигове, Каневе и других городах незалежной.Подробнее - в материале Киев во тьме! Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
украина
запорожье
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запорожье, россия, вкс
Новости, Украина, Запорожье, Россия, ВКС

Прилеты по ТЭЦ, предприятиям: ВС РФ ночью ударили по Украине

07:29 30.10.2025 (обновлено: 07:32 30.10.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Украины, передает 30 октября телеграм-канал Украина.ру
Взрывы раздавались, в том числе, в Хмельницкой области, Ивано-Франковске, во Львовской области.
"Нанесены удары по целям врага в Винницкой и Хмельницкой области. <...> "Кинжалом" нанесён удар по Ладыжину Винницкой области!<...> Сообщается о прилётах в районе Стрыя Львовской области. <...> О прилётах по инфраструктуре заявляют оккупационные власти Запорожья. <...> В Запорожье, судя по всему, прилёт по энергетике. <...> Масштабный пожар в Запорожье. <...> ВКС РФ совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области", - говорится в постах канала.
Там же отмечается, что появляются сообщения о перебоях со светом в западных областях Украины.
Власти Ивано-Франковска подтверждают прилеты по инфраструктуре. Местные паблики пишут о нескольких прилетах по Бурштынской ТЭЦ (в Ивано-Франковской области).
"Укрзализниця" сетует на задержку уже нескольких маршрутов поездов вследствие прилетов по инфраструктуре в Николаевской области.
Кроме прочего, украинские телеграм-каналы сообщают о прилетах по тягловым подстанциям, электростанциям и предприятиям.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи российские беспилотники активно работали по целям в Одесской, Черниговской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. "Герани" поражали инфраструктурные и военные объекты в Борисполе, Чернигове, Каневе и других городах незалежной.
Подробнее - в материале Киев во тьме! Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗапорожьеРоссияВКС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином и сделал важные заявления
08:38Ложь о "похищенных" детях. Главные новости к этому часу
08:37ВС РФ снова нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины
08:31"Пусть вытрет сопли и идет на войну!" Как на Украине от "бусификации" переходят к массовому терроризму
08:17Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами
08:17Повреждена вышка связи, ранены люди: ПВО отразила атаку ВСУ на регионы России
08:01Как Квебек попытался… но не смог. 30 лет второму референдуму о независимости
07:52Трамп пообщался с Си Цзиньпином и назвал его "тяжелым переговорщиком"
07:29Прилеты по ТЭЦ, предприятиям: ВС РФ ночью ударили по Украине
07:00Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУ
06:30США вводят санкции, а Россия – новые правила ядерного сдерживания. Украина в международном контексте
06:18"За невменяемого Зеленского и его виртуальную реальность". Эксперты о мотивации воевать для украинцев
06:00Дмитрий Выдрин: Судьба политической Европы, включая Украину, в итоге сведется к диалогу "на двоих"
06:00Битва за Херсон: Рожин рассказал, как остров Карантинный обернулся тактической ловушкой для ВСУ
05:50"Киев скатится к охоте на людей": Михаил Павлив предупредил о массовых облавах на Украине
05:40"Будущая территория России": Рожин про перспективы освобождения Днепропетровской области
05:30К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт
05:15"У ВСУ обвалились фланги": Рожин раскрыл, как освобождение Родинского разрывает украинский фронт
05:00Удары по Лозовой и Павлограду: аналитик о том, как ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику ВСУ
04:50Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации
Лента новостейМолния