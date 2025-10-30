https://ukraina.ru/20251030/prilety-po-tets-predpriyatiyam-vs-rf-nochyu-udarili-po-ukraine-1070892154.html

Прилеты по ТЭЦ, предприятиям: ВС РФ ночью ударили по Украине

Российские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Украины, передает 30 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-30T07:29

Взрывы раздавались, в том числе, в Хмельницкой области, Ивано-Франковске, во Львовской области.Там же отмечается, что появляются сообщения о перебоях со светом в западных областях Украины.Власти Ивано-Франковска подтверждают прилеты по инфраструктуре. Местные паблики пишут о нескольких прилетах по Бурштынской ТЭЦ (в Ивано-Франковской области)."Укрзализниця" сетует на задержку уже нескольких маршрутов поездов вследствие прилетов по инфраструктуре в Николаевской области.Кроме прочего, украинские телеграм-каналы сообщают о прилетах по тягловым подстанциям, электростанциям и предприятиям.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение ночи российские беспилотники активно работали по целям в Одесской, Черниговской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. "Герани" поражали инфраструктурные и военные объекты в Борисполе, Чернигове, Каневе и других городах незалежной.Подробнее - в материале Киев во тьме! Сводка ударов по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.

