На Украине началась новая волна обсуждений деятельности ТЦК, к которой подключились близкие к Банковой медийные персоны. Они утверждают о готовящемся радикальном ужесточении мобилизации, включая снижение призывного возраста и отправку женщин в ряды ВСУ. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По словам эксперта, среди тех, кто активно развивает тему ужесточения мобилизации — известная волонтёр и медийная активистка Мария Берлинская, а также одиозный экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.
"Оба утверждают, что в ближайшее время ожидается радикальное ужесточение мобилизационных мер", — констатирует Павлив.
"По их словам, готовится снижение призывного возраста, новый запрет на выезд мужчинам до 22 лет, сокращение категорий, подлежащих бронированию, и даже расширение мобилизации на женщин, которых намерены направлять в прифронтовые зоны в качестве обслуживающего персонала", — перечисляет политолог.
Он добавляет, что Арестович также сообщил о перспективах проведения массовых облав в масштабах целых районов и городов.
Политолог отмечает, что в отличие от прежних кампаний, на этот раз подобные заявления выглядят правдоподобно, поскольку у киевского режима практически не осталось альтернатив.
"Киевский режим в ближайшее время гарантированно скатится к тотальной охоте за пушечным мясом, бросив на это все оставшиеся ресурсы", — подытожил собеседник издания.
* В России включен в перечень террористов и экстремистов
