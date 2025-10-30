"Киев скатится к охоте на людей": Михаил Павлив предупредил о массовых облавах на Украине - 30.10.2025 Украина.ру
"Киев скатится к охоте на людей": Михаил Павлив предупредил о массовых облавах на Украине
"Киев скатится к охоте на людей": Михаил Павлив предупредил о массовых облавах на Украине - 30.10.2025 Украина.ру
"Киев скатится к охоте на людей": Михаил Павлив предупредил о массовых облавах на Украине
На Украине началась новая волна обсуждений деятельности ТЦК, к которой подключились близкие к Банковой медийные персоны. Они утверждают о готовящемся радикальном ужесточении мобилизации, включая снижение призывного возраста и отправку женщин в ряды ВСУ. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-30T05:50
2025-10-30T05:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070736302_91:0:781:388_1920x0_80_0_0_4e7a19a11f78ca9a0ede12cc5472c48a.jpg
По словам эксперта, среди тех, кто активно развивает тему ужесточения мобилизации — известная волонтёр и медийная активистка Мария Берлинская, а также одиозный экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. "Оба утверждают, что в ближайшее время ожидается радикальное ужесточение мобилизационных мер", — констатирует Павлив.Он добавляет, что Арестович также сообщил о перспективах проведения массовых облав в масштабах целых районов и городов.Политолог отмечает, что в отличие от прежних кампаний, на этот раз подобные заявления выглядят правдоподобно, поскольку у киевского режима практически не осталось альтернатив."Киевский режим в ближайшее время гарантированно скатится к тотальной охоте за пушечным мясом, бросив на это все оставшиеся ресурсы", — подытожил собеседник издания.* В России включен в перечень террористов и экстремистовПолный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
"Киев скатится к охоте на людей": Михаил Павлив предупредил о массовых облавах на Украине

На Украине началась новая волна обсуждений деятельности ТЦК, к которой подключились близкие к Банковой медийные персоны. Они утверждают о готовящемся радикальном ужесточении мобилизации, включая снижение призывного возраста и отправку женщин в ряды ВСУ. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По словам эксперта, среди тех, кто активно развивает тему ужесточения мобилизации — известная волонтёр и медийная активистка Мария Берлинская, а также одиозный экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.
"Оба утверждают, что в ближайшее время ожидается радикальное ужесточение мобилизационных мер", — констатирует Павлив.
"По их словам, готовится снижение призывного возраста, новый запрет на выезд мужчинам до 22 лет, сокращение категорий, подлежащих бронированию, и даже расширение мобилизации на женщин, которых намерены направлять в прифронтовые зоны в качестве обслуживающего персонала", — перечисляет политолог.
Он добавляет, что Арестович также сообщил о перспективах проведения массовых облав в масштабах целых районов и городов.
Политолог отмечает, что в отличие от прежних кампаний, на этот раз подобные заявления выглядят правдоподобно, поскольку у киевского режима практически не осталось альтернатив.
"Киевский режим в ближайшее время гарантированно скатится к тотальной охоте за пушечным мясом, бросив на это все оставшиеся ресурсы", — подытожил собеседник издания.
* В России включен в перечень террористов и экстремистов
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2025
17 октября, 06:25
Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в ТернополеВ обычно достаточно тихом западноукраинском Тернополе в среду, 15 октября, прошли серии облав, напрямую связанных с насильственной мобилизацией и её побочными эффектами. Последнее время город часто попадает в скандалы с участием сотрудников ТЦК и их жертв
