На Украине началась новая волна обсуждений деятельности ТЦК, к которой подключились близкие к Банковой медийные персоны. Они утверждают о готовящемся радикальном ужесточении мобилизации, включая снижение призывного возраста и отправку женщин в ряды ВСУ. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070736302_91:0:781:388_1920x0_80_0_0_4e7a19a11f78ca9a0ede12cc5472c48a.jpg

По словам эксперта, среди тех, кто активно развивает тему ужесточения мобилизации — известная волонтёр и медийная активистка Мария Берлинская, а также одиозный экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. "Оба утверждают, что в ближайшее время ожидается радикальное ужесточение мобилизационных мер", — констатирует Павлив.Он добавляет, что Арестович также сообщил о перспективах проведения массовых облав в масштабах целых районов и городов.Политолог отмечает, что в отличие от прежних кампаний, на этот раз подобные заявления выглядят правдоподобно, поскольку у киевского режима практически не осталось альтернатив."Киевский режим в ближайшее время гарантированно скатится к тотальной охоте за пушечным мясом, бросив на это все оставшиеся ресурсы", — подытожил собеседник издания.* В России включен в перечень террористов и экстремистовПолный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.

