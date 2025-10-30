https://ukraina.ru/20251030/kak-kvebek-popytalsya-no-ne-smog-30-let-vtoromu-referendumu-o-nezavisimosti--1070842398.html

Как Квебек попытался… но не смог. 30 лет второму референдуму о независимости

Как Квебек попытался… но не смог. 30 лет второму референдуму о независимости - 30.10.2025 Украина.ру

Как Квебек попытался… но не смог. 30 лет второму референдуму о независимости

30 октября 1995 года состоялся второй референдум о независимости Квебека, на котором лишь 0,5% голосов спасли Канаду от потери первой по размеру и второй по населению провинции. Особенностью провинции является то, что более чем 80% населения там франкоговорящие, а Монреаль является самым большим франкоязычным городом за пределами Франции

Наличие франкоговорящего региона в англоговорящей Канаде порождало сепаратистские настроения ещё в XIX веке. Требования независимости франкоязычных канадских земель выдвигались ещё в 1837 году во время Восстания Патриотов Нижней Канады (современный Квебек) против британского господства. Но в серьёзную организованную силу квебекские сепаратисты превратились только во второй половине ХХ века.Хотя Квебеком с 1936 года формально управляла региональная партия -Национальный союз во главе с Морисом Дюплесси, фактически она осуществляла политику центрального правительства Канады. После смерти Дюплесси в 1960 году на выборах парламента провинции победила Либеральная партия Квебека во главе с Жаном Лесажем, который начал в Квебеке радикальные реформы, которые позже получили название "Тихой революции".Основными достижениями эпохи Лесажа (1960-66 годы) являются улучшение условий труда, национализация системы гидроэлектростанций (Hydro-Québec), получение провинцией большего контроля над системой здравоохранения, создание министерства просвещения и крупные инвестиции в образовательную систему. Правительство Лесажа сместило основу этнокультурного самоопределения квебекцев из религиозной сферы (католичество) в языковую (французский язык).Интенсивное национальное строительство в Квебеке фактически консолидировало её население в новую нацию, являющуюся частью Канады только в таможенно-экономическом смысле. Но и в этом случае для провинции гораздо важней были торговые отношения с США, куда направляются 85% экспортной продукции Квебека, а соседние канадские провинции скорее были конкурентами.Квебек уверенно двигался к независимости от Канады. Но, как это часто бывает, появились радикалы, считающие это движение недостаточно быстрым. В 1963 году был создан леворадикальный Фронт освобождения Квебека (ФОК). ФОК ставил своей задачей борьбу с "англо-саксонским империализмом" за создание независимого квебекского государства. За 7 лет своего существования (1963-70) боевики ФОК совершили около 200 преступлений, в том числе убийства, ограбления и взрывы бомб.Действия ФОК привели в 1970 году к "Октябрьскому кризису", началом которого стали похищения торгового представителя Великобритании в Монреале Джеймса Кросса и министра труда Квебека Пьера Лапорта. Манифест ФОК был по требованию похитителей зачитан на "Радио Канада". 15 октября 1970-го в Монреале прошел многотысячный митинг в поддержку ФОК, и в тот же день премьер-министр Квебека Робер Бурасса запросил поддержку вооружённых сил в помощь местной полиции.16 октября кабинет министров Канады под руководством премьер-министра Пьера Трюдо дал указание генерал-губернатору Канады Роланду Миченеру привести в действие Положение о военных мерах. Впервые в канадской истории – в мирное время.ФОК был объявлен вне закона, гражданские права и свободы в Квебеке были отменены, допускались обыски и аресты без ордера, длительные (до 21 дня) задержания без предъявления обвинений и без права на консультацию адвоката. В Квебеке было задержано свыше 450 человек, большинство из которых позже были отпущены на свободу без предъявления обвинений, среди которых были видные деятели культуры и искусства – поэты Гастон Мирон, Жеральд Годен, певица Полин Жюльен и другие.5 января 1971 года войска были выв6едены, Положение о военных мерах уступило место Положению об общественном порядке (временных мерах), срок действия которого истёк 30 апреля 1971 года. Джеймса Кросса удалось освободить 4 декабря, а вот тело Пьера Лапорта со следами удушения было найдено в багажнике автомобиля ещё 17 октября 1970 года. Первое за 102 года политическое убийство в Канаде шокировало население Квебека, в результате чего число сторонников ФОК резко уменьшилось.Считается, что "Октябрьский кризис" 1970 года положил конец "Тихой революции". Но именно он стимулировал в обществе поддержку политических методов достижения большей автономии и независимости. Это ярко проявилось в массовой поддержке Квебекской партии, основанной в 1968 году соратником Жана Лесажа – Рене Левеком. Эта политическая сила, одержав победу на выборах в парламент Квебека в 1976 году, сформировала правительство провинции и начала подготовку референдума о независимости провинции.На референдум, состоявшийся 20 мая 1980 года, был вынесен крайне сложно сформулированный вопрос с огромной преамбулой:"Правительство Квебека сделало публичное предложение о новом сотрудничестве с остальной Канадой, основанное на равенстве наций. Это соглашение позволит Квебеку получить эксклюзивную власть на создание законов, введение налоговых ставок и установление международных отношений, другими словами – суверенитет, и в то же время сохранить с Канадой экономическую ассоциацию, включая единую валюту. Любые изменения в политическом статусе в результате этих переговоров будут осуществлены только путём народного одобрения другого референдума.По этим условиям, предоставляете ли вы правительству Квебека мандат вести переговоры о предложенном соглашении между Квебеком и Канадой?"Федеральные власти Канады во главе с премьер-министром Пьером Трюдо развернули массированную информационную кампанию с призывом сказать на референдуме "нет", в первую очередь угрожая квебекцам бегством англо-канадского капитала в провинцию Онтарио. Лицом кампании за независимость Квебека стал премьер-министр провинции Рене Левек, настаивавший на том, что имея независимое государство, говорящие на французском языке квебекцы смогут лучше осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие.В результате 59,56 % проголосовавших на референдуме (2 187 991 человек) высказалось против отделения Квебека от Канадской Федерации, и 40,44 % (1 485 851) проголосовали за отделение и создание суверенного государства.После голосования Рене Левек заявил: "если я правильно вас понял, вы говорите мне „до следующего раза". Несмотря на поражение на референдуме, движение за суверенитет Квебека продолжало набирать силу. На региональных выборах 1981 года сторонники независимости Квебека сохранили большинство в парламенте провинции, а Левек – пост премьера. Квебек отказался подписать принятый федеральными властями и поддержанный всеми остальными провинциями Канады Конституционный акт 1982 года.Хотя в 1986-94 годах премьером Квебека опять стал либерал Робер Бурасса, он боролся за признание Квебека "отдельным обществом" в рамках Конституции Канады. Бурасса тесно сотрудничал с канадским премьер-министром Брайаном Малруни и смог добиться многочисленных уступок со стороны федерального правительства. Но по вине Оттавы переговоры были провалены, и сторонники полной независимости Квебека вновь перехватили инициативу.В 1994 году выборы в парламент провинции вновь выиграла Квебекская партия, которая получила 77 мандатов из 125. Премьер-министром Квебека стал Жак Паризо, давний соратник Рене Левека. Одним из пунктов программы партии было получение Квебеком политической независимости в течение нескольких лет, в связи с чем была начата подготовка нового референдума.Сторонники независимости Квебека во главе с Паризо были уверены в победе. Но сепаратисты вообще не обращали внимания на то, что творится вне франкофонного общества, не работали с иноязычными группами населения. Это дало в руки федеральных властей Канады мощные инструменты контрагитации.Центральные СМИ пугали жителей Квебека надуманными ужасами о грядущих запретах разговаривать на родных языках в общественных местах, конфискации банковских счетов тех, кто не пройдёт экзамен на знание французского и т.д. Штаб-квартиры ряд общеканадских структур с помпой переехали в провинцию Онтарио. Пошли слухи, что многие учреждения и компании покинут Квебек в случае объявления независимости.Золотой запас федерального правительства Канады, испокон веков хранившийся в Монреале, был торжественно, средь белого дня, погружён на грузовики и отправлен в Оттаву. Официально никто не связывал событие с референдумом, но народ правильно всё понял. Было объявлено (неофициально, устами журналистов), что после отделения Квебека закроется пара телеканалов, которые финансировались федеральным правительством.Всё это был лишь пиар, который слабо влиял на настроения большинства квебекцев. Настоящее же противодействие федеральное правительство осуществляло на административном уровне. Оно начало блестящую операцию – получение гражданства иммигрантами, живущими в Квебеке, было резко облегчено.У иммигрантов быстро принимали документы и назначали экзамен на гражданство, который было очень легко сдать. Более того, документы, подтверждающие канадское гражданство, в Квебеке тогда выдавались в день сдачи экзаменов – их печатали ДО сдачи экзаменов, и датой получения гражданства была в них указана днём сдачи экзаменов. Для понимания: в остальных провинциях страны очереди на экзамен надо было ждать год, а после экзамена люди месяцами ждали приглашения на церемонию получения гражданства Канады. При этом власти провинции никакого противодействия этой очевидной фальсификации не оказывали.30 октября 1995 года ликование сторонников независимости Квебека нарастало с каждым объявленным результатом: в каждой деревне, в каждом городке, где люди никак не были связаны с федеральными структурами, с большим отрывом побеждали сторонники независимости. По-иному обстояло дело в традиционно англоязычных районах провинции, но голосование в этих районах никого не удивило.Одним словом, все данные показывали, что Квебек станет независимым, за что проголосует примерно 55% жителей провинции. Но тут пошли результаты голосования по Монреалю – Кот-де-Неж, Сноудон, Нотр-Дам-де-Грас… Районы, заселённые иммигрантами, проголосовали чуть ли не 100% за единую Канаду. Судьба её висела на волоске, но всё решили иммигранты: 50,58% (2 362 648 человек) проголосовали против отделения Квебека от Канадской Федерации, и 49,42% (2 308 360 человек) высказалось за отделение и создание суверенного государства.Той же ночью премьер-министр Квебек Жак Паризо, обращаясь к квебекцам, с горечью заявил, что в поражении сторонников независимости виноваты "этнические голоса". Он был прав, но заявление было сочтено неполиткорректным, к тому же Паризо, как лидер кампании за независимость, был обвинён в её провале и тут же ушёл в отставку.С тех пор сторонники независимости Квебека постепенно теряют силу. Сегодня, по разным данным, за независимость проголосовали бы 20-30% жителей Квебека. Вряд ли кто-то сегодня всерьёз верит в возможность проведения референдума в ближайшие несколько десятков лет.

