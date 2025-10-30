Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин - 30.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251030/chto-rossiya-sdelaet-udushiv-vsu-v-pokrovske-i-kak-burevestnik-otvetit-na-yadernuyu-ugrozu--rozhin-1070897012.html
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска), успехи и тактику ВС... Украина.ру, 30.10.2025
2025-10-30T09:13
2025-10-30T09:28
видео
новости
россия
херсон
белгородская область
борис рожин
вооруженные силы украины
украина.ру
всу
потери всу
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска), успехи и тактику ВС России, бои на острове Карантинный в Херсоне, планы и удары ВСУ, политический фон военных действий, а также испытания "Буревестника": 00:28 – Плацдарм на Родинском; 03:54 – Прорыв украинской обороны и удары по логистике ВСУ; 08:00 – О боях на острове Карантинный в Херсоне; 10:21 – О планах ВСУ; 13:21 – Удар по дамбе в Белгородской области; 16:08 – Концентрированное поражение объектов энергетики; 17:54 – Политический фон военных действий; 21:24 – Испытания "Буревестника".
россия
херсон
белгородская область
покровск/красноармейск
Украина.ру
Новости
видео, новости, россия, херсон, белгородская область, борис рожин, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, потери всу, разгром всу, логистика, дамба, инфраструктура, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, прогнозы по украине, прогноз войны на украине, прогноз по украине, энергетика, энергосистема украины, ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, ситуация на украине, покровск/красноармейск, ядерное оружие, ядерная безопасность, видео
видео, новости, россия, херсон, белгородская область, борис рожин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, логистика, дамба, инфраструктура, прогнозы сво, энергетика, энергосистема украины, ракеты, дальнобойные ракеты, ракетный удар, ситуация на украине, покровск/красноармейск, ядерное оружие, ядерная безопасность

Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин

09:13 30.10.2025 (обновлено: 09:28 30.10.2025)
 
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска), успехи и тактику ВС России, бои на острове Карантинный в Херсоне, планы и удары ВСУ, политический фон военных действий, а также испытания "Буревестника":
00:28 – Плацдарм на Родинском;
03:54 – Прорыв украинской обороны и удары по логистике ВСУ;
08:00 – О боях на острове Карантинный в Херсоне;
10:21 – О планах ВСУ;
13:21 – Удар по дамбе в Белгородской области;
16:08 – Концентрированное поражение объектов энергетики;
17:54 – Политический фон военных действий;
21:24 – Испытания "Буревестника".
ТГ-канал Бориса Рожина: https://t.me/boris_rozhin
Наш сайт: https://ukraina.ru
