Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин

Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин - 30.10.2025 Украина.ру

Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска), успехи и тактику ВС... Украина.ру, 30.10.2025

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска), успехи и тактику ВС России, бои на острове Карантинный в Херсоне, планы и удары ВСУ, политический фон военных действий, а также испытания "Буревестника": 00:28 – Плацдарм на Родинском; 03:54 – Прорыв украинской обороны и удары по логистике ВСУ; 08:00 – О боях на острове Карантинный в Херсоне; 10:21 – О планах ВСУ; 13:21 – Удар по дамбе в Белгородской области; 16:08 – Концентрированное поражение объектов энергетики; 17:54 – Политический фон военных действий; 21:24 – Испытания "Буревестника". ТГ-канал Бориса Рожина: https://t.me/boris_rozhin Наш сайт: https://ukraina.ru

покровск/красноармейск

