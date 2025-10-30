https://ukraina.ru/20251030/chto-rossiya-sdelaet-udushiv-vsu-v-pokrovske-i-kak-burevestnik-otvetit-na-yadernuyu-ugrozu--rozhin-1070897012.html
Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин
Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин - 30.10.2025 Украина.ру
Что Россия сделает, удушив ВСУ в Покровске, и как "Буревестник" ответит на ядерную угрозу – Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска), успехи и тактику ВС... Украина.ру, 30.10.2025
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска), успехи и тактику ВС России, бои на острове Карантинный в Херсоне, планы и удары ВСУ, политический фон военных действий, а также испытания "Буревестника":
00:28 – Плацдарм на Родинском;
03:54 – Прорыв украинской обороны и удары по логистике ВСУ;
08:00 – О боях на острове Карантинный в Херсоне;
13:21 – Удар по дамбе в Белгородской области;
16:08 – Концентрированное поражение объектов энергетики;
17:54 – Политический фон военных действий;
21:24 – Испытания "Буревестника".