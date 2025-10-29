https://ukraina.ru/20251029/neozhidannyy-soyuznik-kak-netvoynisty-feministki-i-levaki-meshayut-zapadu-voevat-s-rossiey-1070845343.html

Неожиданный союзник: как "нетвойнисты", феминистки и леваки мешают Западу воевать с Россией

Неожиданный союзник: как "нетвойнисты", феминистки и леваки мешают Западу воевать с Россией - 29.10.2025 Украина.ру

Неожиданный союзник: как "нетвойнисты", феминистки и леваки мешают Западу воевать с Россией

Европа усиленно милитаризируется и готовится к войне. Об этом, к сожалению, непреложном факте, мы писали неоднократно. Однако существует и обратная тенденция, которую тоже нельзя упускать из виду.

2025-10-29T18:06

2025-10-29T18:06

2025-10-29T18:06

украина

россия

европа

дональд трамп

руслан коцаба

виктор орбан

нато

впк

пентагон

f-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070869376_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_03f1ddb1827709d164092dc0acd0469f.jpg

Хотим ли мы жить в условиях военной экономики?Массовые протесты в Европе против поставок вооружений на Украину не закончились в 2023 году, когда люди с лозунгами типа "Я в мире с Россией и Украиной" выходили на улицы в Германии, Швейцарии, Испании, Польше, Болгарии и других странах.Так, в этом месяце в Амстердаме прошла антивоенная демонстрация с плакатами "Нет оружию ради мира!", "Нет войне с Россией!", "Прекратите помогать Украине и Израилю!". Организовала мероприятие знаменитая "Платформа за мир и солидарность", которая с 1949 года выступает за ядерное разоружение, деколонизацию и мирное сосуществование.Кстати, некоторое время назад "Платформа" устраивала конференции, куда приглашала украинских пацифистов из организации узника совести Руслана Коцабы. Человек, ездивший на конференцию, в данный момент арестован, организация пацифистов запрещена, а выехавший в середине 2022 года в США Коцаба получил на Украине новое подозрение в "госизмене" и "оправдании российской агрессии" за публичные выступления с призывами сесть за стол переговоров и остановить войну.В акции в Амстердаме также приняла участие Ассоциация антифашистов Нидерландов, которая заявляет, что "на Украине больше случаев демонстрации нацистской символики, чем в мире", и критикует власти Канады за неразглашение имён бандеровцев, которые укрылись в стране после Второй мировой войны.Но это уличные протесты, а есть и кое-что более существенное. Например, региональный совет Сардинии, возглавляемый левой партией "Движение пяти звёзд", заблокировал расширение производственной линии на военном заводе RWM Italia в коммуне Домусновас, принадлежащем немецкому концерну Rheinmetall.Завод, как пишет западная пресса, работает круглосуточно, чтобы удовлетворить спрос на боеприпасы со стороны Украины, но власти Сардинии уже шесть месяцев не дают добро на ввод в эксплуатацию новых производственных линий для резкого увеличения объёмов производства. Формальная причина — критика со стороны местных экологов и антивоенных активистов."Нам нужно спросить себя: хотим ли мы жить в условиях военной экономики?" — спрашивает глава Сардинии Алессандра Тодде. А лидер "Движения пяти звёзд" Джузеппе Конте критикует перевооружение Европы, которое, по его словам, приносит сверхприбыли Rheinmetall и другим производителям оружия в ущерб социальным расходам.The Financial Times прямо утверждает, что сильное экологическое и пацифистское движение в Италии препятствует планам Европы по увеличению военного производства. С этим согласна правящая правоконсервативная партия "Братья Италии", назвавшая поведение властей Сардинии "фальшивым пацифизмом".Такая ситуация может привести к некоему когнитивному диссонансу, поскольку с некоторых пор принято считать, что с пониманием к России относятся европейские правые. Но одно дело относиться с пониманием, а другое — предпринимать практические шаги.Пока премьер Венгрии Орбан много говорит о необходимости налаживания отношений с Россией, при этом каждый раз голосуя за новый пакет антироссийских санкций, европейские пацифисты и эко-активисты по факту мешают развернуться антироссийской военной инфраструктуре.В Болгарии и Румынии, кстати, где никакие эко-активисты не путаются под ногами "уважаемых людей", тот же самый концерн Rheinmetall без проблем подписывает многомиллиардное соглашение о строительстве новых заводов по производству боеприпасов и пороха.Пока традиционалист Трамп и ряд его сторонников среди европейских лидеров запрещают движение "Антифа", это самое "Антифа" поднимает вопрос о бандеровцах и нацизме на Украине.В общем, ситуация не чёрно-белая, поэтому делать выводы о противниках и союзниках лучше всего не по словам, а по делам. Часто слова оказываются малозначительными.Россию могут не хвалить и даже критиковать, но по факту в своей нише действовать исключительно в интересах РФ. Возьмём хотя бы Компартию Греции, которая считает Россию таким же империалистом, как США, и критикует СВО как империалистическую агрессию.Но что важнее — словесная критика или неоднократные акции по физической блокировке трансфера НАТОвской военной техники на Украину через порты Греции? Что должно перевесить — наша неприязнь к современному европейскому феминизму или активное участие феминистских организаций в протестах против поставок оружия Украине?Государство, инвесторы и работники — у всех свои целиИтак, есть на Западе люди и организации, которые не клянутся в верности России, но дела их таковы, будто они клялись. Нет, это не тайные агенты Кремля, просто борьба за прогресс и мир объективно оказывается не в интересах противников Москвы.А есть ещё люди, которые совершенно вне политики борются за свои экономические, классовые интересы, и это тоже удивительным образом оказывается на руку России.Так, в этом году по военно-промышленному комплексу США прокатилась волна забастовок. В мае прекратили работу сотрудники заводов Lockheed Martin в Орландо и Денвере, а также выпускающие двигатели для истребителя F-35 предприятия Pratt & Whitney в Хартфорде.Завод в Орландо бастовал, вдумайтесь, впервые с 1963 года. Рабочие потребовали существенно повысить не поспевающую за инфляцией оплату труда, а также улучшить систему медицинского страхования.Средние зарплаты у них таковы, что работникам не хватает денег на аренду в городе, и они вынуждены снимать жильё в часе езды от предприятия. С конца 2020 года по середину 2022 года зарплата работников выросла на 3 %, в то время как инфляция составила 12 %.Весной 2025 года компания предложила повышение зарплаты на 3–4 %, но профсоюз потребовал двузначную величину и в мае начал забастовку. Прекратили работу около 1000 сотрудников Lockheed Martin в Орландо и Денвере, а также 3000 сотрудников Pratt & Whitney в Коннектикуте.Но это лишь вишенка на торте. В середине мая около 2500 сотрудников компании General Dynamics почти объявили забастовку на заводе по производству атомных подводных лодок, но в последний момент удалось договориться, и они продолжили работу.А прошлой осенью бастовали 33 тысячи сотрудников Boeing, что очень сильно ударило по производству, в т. ч. военных самолётов. За семь недель организованных коллективных действий работники добились повышения зарплаты на 38 %.Но этим летом 3200 рабочих на заводах Boeing в Иллинойсе и Миссури продолжили забастовку."Корпоративные руководители Boeing продолжают оскорблять тех самых людей, которые создают самые передовые в мире военные самолёты — те самые самолёты и военные системы, которые обеспечивают безопасность наших военнослужащих и страны", — заявил президент Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли Брайан Брайант.На долю подразделения Boeing по производству оборонной, космической и охранной продукции приходится более трети выручки компании. Профсоюзные лидеры настаивают на том, чтобы компания повысила взносы в пенсионный фонд и бонусы для сотрудников с большим стажем.Интересующая нас системная проблема американского ВПК заключается в противоречиях между запросами Пентагона и стран-участниц НАТО (в том числе по закупке вооружений для Украины), требованиями инвесторов частных корпораций по сокращению издержек и требованиями профсоюзов по повышению зарплат и улучшению условий труда.В итоге в очереди за ракетами Hellfire, комплексами Javelin и современными перехватчиками ПВО стоят не только союзники по НАТО, но и сам Пентагон ждёт поставок годами. Politico пишет, что для некоторых видов военной продукции срок ожидания составляет до трёх лет.Огромна, но слишком мала для резкого ростаТрамп планирует в следующем году выделить 1 трлн долларов на оборонную сферу, что на практике означает, что эти деньги пойдут в карманы пяти крупнейшим корпорациям ВПК из списка Fortune.Но их нынешних мощностей для освоения такого бюджета недостаточно, а вкладываться в новое оборудование и персонал никто не хочет, потому что неизвестно, как надолго такая политика правительства (дело не только в том, что Трампа через несколько лет переизберут, но и в том, что скоро большие изменения могут ждать и Конгресс), а акционеры есть акционеры.Правила Уолл-стрит требуют повышения стоимости акций, а этого можно добиться только снижением расходов и выплатой щедрых дивидендов. Lockheed Martin в прошлом году направила почти 10 % от общего дохода (6,8 млрд долларов) на выкуп акций и дивиденды.Аналогичная картина наблюдается у других гигантов: RTX (бывший Raytheon) выплатила акционерам 3,7 млрд долларов, General Dynamics — 3 млрд долларов, а Northrop Grumman — 3,7 млрд долларов. Чем больше денег акционерам, тем меньше остаётся работникам. И, конечно, меньше на инвестиции в оборудование.В результате, несмотря на загруженность производств, в сфере наблюдается большая текучка кадров, специалисты не хотят идти в американскую оборонку. Согласно опросу рекрутингового агентства Acara, годовая текучка кадров в оборонной и аэрокосмической промышленности достигла в 2023 году 13 % при среднем показателе по США в 3,8 %.75 % компаний сектора сообщают о трудностях с поиском квалифицированных сотрудников. Парадокс усиливается тем фактом, что в прошлом году "большая пятёрка" американского ВПК сообщила о совокупной выручке в запредельном размере 216 млрд долларов, но при этом, как пишет журнал National Defense, крупнейшая и самая дорогая в истории Америки сфера производства "слишком мала для резкого роста" и из-за этого Штаты и их союзники по НАТО испытывают нехватку необходимого им вооружения и техники.Когда министерство Хегсета провело аудит военных складов и решило, что программы передачи вооружений Украине надо прикрывать, это было не просто политическое решение, но объективная необходимость.Продавать оружие Европе для Украины на пару миллиардов в год по мере производства — не проблема (правда, для Европы проблема в сборе нужных сумм и в непонимании ряда правительств, почему эти деньги нужно отдавать Штатам, а не своим производителям), но просто раздавать уже невозможно.Чем сильнее будут западные профсоюзы и чем больше забастовок на предприятиях ВПК они проведут, чем сильнее будут западные пацифисты и экологи, которые по своим соображениям не позволят расширять военные производства, чем больше западных феминисток выступят за уравнивание зарплат по гендерному принципу, срывая тем самым сроки военных поставок, тем очевидно лучше России.Трампу с Орбаном не нравится западное "Антифа" — их можно понять, исходя из интересов США и Европы, как они их видят. Но для России крайне важно, чтобы там было это "Антифа".В обратном случае может появиться такое "Фа", которое временно закроет глаза на прибыли Уолл-стрит и сделает столько оружия, что единственным способом сохранить прибыльность такого производства станет исключительно большая война.О том, почему увеличение расходов крупнейшего в мире военного альянса НАТО ведет к катастрофическим изменениям климата, — в материале "Как милитаризация Запада губит экологию. Заговор леваков или неудобная для военных лоббистов реальность"

https://ukraina.ru/20251029/1070838712.html

https://ukraina.ru/20251029/frantsuzy-v-polshe-britantsy-v-lesakh-latvii-kak-evropa-gotovit-bolshuyu-voynu--1070807717.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

украина, россия, европа, дональд трамп, руслан коцаба, виктор орбан, нато, впк, пентагон, f-35, эксклюзив