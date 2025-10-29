Хинштейн надеется на извинения Балицкого - 29.10.2025 Украина.ру
Хинштейн надеется на извинения Балицкого
Хинштейн надеется на извинения Балицкого - 29.10.2025 Украина.ру
Хинштейн надеется на извинения Балицкого
Два российских губернатора разошлись в оценках обстоятельств контртеррористической операции в Курской области. Об этом вечером 28 октября в своём телеграм-канале заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
2025-10-29T08:19
2025-10-29T08:20
"С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ", - сообщил губернатор Курской области.Хинштейн отметил, что даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. Тем более они недопустимы сейчас, когда враг пытается использовать любую ситуацию для общественной дестабилизации, губернатор Курской области."Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей", - заявил Хинштейн. Он выразил надежду на то, что у коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями курской области.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Хинштейн надеется на извинения Балицкого

08:19 29.10.2025 (обновлено: 08:20 29.10.2025)
 
Хинштейн в Золотухинском районе
Хинштейн в Золотухинском районе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Хинштейн
Два российских губернатора разошлись в оценках обстоятельств контртеррористической операции в Курской области. Об этом вечером 28 октября в своём телеграм-канале заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"С удивлением и недоумением увидел выступление своего коллеги, губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Он обвинил курян в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ", - сообщил губернатор Курской области.
Хинштейн отметил, что даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. Тем более они недопустимы сейчас, когда враг пытается использовать любую ситуацию для общественной дестабилизации, губернатор Курской области.
"Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами. Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей", - заявил Хинштейн.
Он выразил надежду на то, что у коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями курской области.
В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния