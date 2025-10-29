https://ukraina.ru/20251029/glava-rfpi-dmitriev-ulichil-v-podloge-washington-post-1070834301.html

Глава РФПИ Дмитриев уличил в подлоге Washington Post

Глава РФПИ - спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев уличил американскую газету The Washington Post в приписывании ему заявлений, которых он не делал и искажения фактов. О намерении заставить издание исправиться и извиниться в суде он сообщил в соцсети.

2025-10-29T10:26

новости

россия

сша

дональд трамп

the washington post

демократическая партия

республиканская партия

сми

президент сша

информационная война

В октябре The Washington Post сделала публикации и с цитатами, приписанными Дмитриеву. Глава РФПИ уличил популярное в США издание в распространении дезинформации."Ещё один вопиющий случай искажения правды от фейкового @washingtonpost. Я сделал репост поста из Telegram-канала, но ваша статья приписала эти цитаты мне. Это всё равно, что обвинять пользователей в ретвитах. Исправьте это сейчас же, извинитесь и начните внутреннее расследование", - призывал Дмитриев.Американское издание проигнорировало это предложение Дмитриева и продолжило распространение ложной информации."Теперь, пожалуйста, принесите официальные извинения, проведите внутреннюю проверку и опубликуйте извинения и исправления в следующем печатном издании", - заявил он после очередного случая.The Washington Post не предприняла должных действий после этого. "Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления — так и не исправили", — написал Дмитриев в своём аккаунте. До этого нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно уличал во лжи и дезинформации ведущие издания своей страны. Демократическая партия США контролирует влиятельные медиахолдиинги страны, распространяя фейки как о Республиканской партии, так и ситуации за рубежом - в том числе в России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, россия, сша, дональд трамп, the washington post, демократическая партия, республиканская партия, сми, президент сша, информационная война, информационная безопасность, дезинформация, фейк, кирилл дмитриев