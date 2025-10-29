https://ukraina.ru/20251029/belgiyu-vgonyayut-v-krizis-kak-evrokomissiya-s-pomoschyu-ukrainy-vyzhigaet-evroskeptikov-i-trampistov-1070859109.html

Бельгию вгоняют в кризис. Как Еврокомиссия с помощью Украины выжигает евроскептиков и трампистов

6 ноября 2025 года в Европе может появиться еще одна жертва, получившая черную метку несчастья после тесного общения с Украиной и ее просроченным недопрезидентом-неонацистом Владимиром Зеленским

В этот день может распасться правящая в Бельгии коалиция и уйти в отставку 54-летний премьер-министр и лидер националистической партии "Новый фламандский альянс" (НФА) Барт Де Вевер, сдуру сидевший с Зеленским за одним столом. Если министрам-коалициантам не удастся договориться о бюджете и тратах на вооружение в 2026-2029 годах, а также о выделении средств на европейскую войну на Украине, то правительственный кризис в Бельгии практически гарантирован.Но военные расходы – это формальная причина. Она лишь продолжение и проявление причины подлинной – недовольство правительством Де Вевера со стороны нынешнего руководства Еврокомиссии и всего Евросоюза, охваченным маниакальным желанием любой ценой вооружить украинских неонацистов и продлить войну между Украиной и Россией еще 2-3 года. Чтобы Европа за это время могла технологически реформировать свой военно-промышленный комплекс, перевести его на военные рельсы и подготовиться к полноценным схваткам с Россией.Все дело в том, что на последнем саммите ЕС 23 октября 2025 года Де Вевер выступил против конфискации замороженных в Бельгии российских активов и передачи их в качестве кредита на нужды Украины. Речь идет о российских и инвестированных в западные государственные облигации 175 млрд евро, которые находятся на депозитах в Европейском центральном банке (ЕЦБ) под управлением бельгийского депозитария Euroclear. И которые решили своровать, чтобы пустить для финансирования так называемого "репарационного кредита" Украине в размере 140 млрд евро и погашения предыдущего кредита Киеву от стран G7.А Де Вевер заявил, что его страна не хочет отдуваться за воровство сама и потому не поддержит конфискацию российских активов без коллективного распределения рисков между всеми членами Евросоюза. При этом вообще сказал обидно: При этом бельгийский премьер также отметил, что возможная экспроприация российских активов может привести лишь к ослаблению доверия к европейским финансовым институткам и усилению позиций России. Потому что она в ответ может забрать деньги европейских компаний, замороженные в России, а дружественные Москве государства могут или последовать этому примеру, или вывести свои активы из Европы.В итоге, по словам Де Вевера, Россия получит двойную выгоду: сама она практически ничего не потеряет, а вот Европа и активов лишится, и вынуждена будет после решения судов платить компенсации тем еврокомпаниям, которые потеряют деньги в России из-за дурацкий действий руководства ЕС. В том, что еврокомпании обратятся в суд за возмещением своих потерь, Де Вевер не сомневается ни секунды – он своих крохоборов-прагматиков знает.Конечно, такая вполне разумная и прагматичная позиция Бельгии вызвал гнев и у руководства Евросоюза, и у лидеров государств-лидеров так называемой "коалиции желающих" – Германии, Великобритании, Польши, "Трибалтийских Вымиратов" (Латвии, Литвы и Эстонии) и т. д. Этих ни отсылками ко Второй мировой войне не испугаешь (их предки верой и правдой служили Адольфу Гитлеру, а их потомки-реваншисты, кажется, хотят получить компенсацию за Сталинград и Курскую дугу), ни юридическими нормами не остановишь (какая юриспруденция, когда руководствуются политической целесообразностью).И, используя свои механизмы воздействия на других и зависимых бельгийских политиков, руководство современной Европы надавило на участников бельгийской правительственной коалиции (а это пять партий), и те решили спросить у Де Вевера, что он себе думает.Солировала оппозиционная партия Open VLD фламандских либералов (куда же без либералов?!) под руководством бывшего премьера Бельгии Александера Де Кроо, у которого власть отобрали. Он и инициировал вызов правительства на ковер для дачи объяснений сразу по двум темам:— отказу от поддержки плана Еврокомиссии об экспроприации активов России;– неспособности правящей коалиции достичь соглашения по бюджету королевства, расходы в котором должны вырасти на 10 млрд евро и пойти на реализацию курса Де Вевера по милитаризации Бельгии и ее подготовки к участию в возможном конфликте с Россией в составе НАТО.Второй пункт, как видим, тоже вызывает недовольство той же главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая практически бредит превращением Евросоюза из экономического в военно-политическое объединение с собственными вооруженными силами и военной политикой, максимально независимой от НАТО и США. Европа фон дер Ляйен и ей подобных сегодня одной рукой хочет сохранить США в своей орбите и пользоваться их военной мощью. Но другой жаждет добиться максимальной самостоятельности в принятии решений и создать в Европе некий "Четвертый рейх", в котором всем рулила бы эта фюрерша Урсула, вдруг выросшая из акушера-гинеколога и матери семерых детей в воинственную и безбашенную фельдмаршальшу.А бельгиец Де Вевер, видите ли, если и хочет воевать, то исключительно в составе всей НАТО, ведомой США и Дональдом Трампом. А перед этим планирует максимально усилить обороноспособность своей Бельгии, потому что мало ли к каким последствиям может привести Европу беснование ее нынешних фюреров.Вызвано это еще и тем, что Де Веер – фламандский националист, то есть не либерал левый, а тоже правый, хоть частично отстаивающий национальные интересы Бельгии, а не бездумно бросающий их в общее европейское варево с неизвестными целями и сомнительными методами их достижения.Де Вевер представляет в правительстве Фландрию, ту северную часть Бельгии, где живут фламандцы и противостоят франкофонам из южной Валлонии. Фландрия и Валлония наряду с Брюссельским столичным округом составляют Бельгийскую федерацию, совместное проживание и управление в которой – это всегда сложнейший компромисс и учет самых разных веяний и предпочтений: от политических и экономических до языковых и культурных. Нидерландоговорящие фламандцы и франкоговорящие валлоны – это лед и пламень Бельгии, ее два государствообразующих народа, которые каким-то чудом уживаются в рамках одного государства в поисках выгодного компромисса.И правительственный кризис – это, пожалуй, самое слабое место в жизни Бельгии. В результате правительственного кризиса 2010-2011 годов страна жила без правительства 589 дней. Во время кризиса 2018-2019 годов был установлен новый мировой рекорд без кабинета – 653 дня.И во время этих кризисов проходило политическое становление Де Вевера. Он, в 2001 году создав свою националистическую правую партию – НФА, и все время потом учился компромиссам, консенсусам и согласованию интересов, обретал врагов и находил союзников, прорывался в парламент страны, рулил в своей Фландрии. В 2009 году он даже был кандидатом в телеигре, "Slimste mens ter wereld" (Самый умный человек в мире) и был избран человеком года в хит-параде на фламандском канале VRT, чем привлек на свою сторону значительное число избирателей.Но Де Вевер, первый фламандский политик, достигший такого уровня в Бельгии, сегодня на себе уже ощутил холодок потенциального кризиса. Его партия относительно выиграла парламентские выборы в июне 2024 года, но переговоры о правящей коалиции и создании правительства из пяти партий шли семь месяцев. И Де Вевер стал премьером только 3 февраля 2025 года, когда его НФА смог договориться с франкоязычной центристской партией "Вовлеченные", франкоязычной правоцентристской партией "Реформистское движение", нидерландоязычной (фламандской) центристской "Христианские демократы и фламандцы" и социалистической партией "Вперед".Мешанина и смесь та еще! Но тогда же Де Вевер, надо отдать ему должное, остался верен себе и заявил о намерении снизить регулирование бельгийской экономики со стороны Евросоюза, а также о необходимости сохранения оборонных функций исключительно за НАТО, а не за бесноватой фон дер Ляйен.При этом Де Вевер и не скрывает, что остается и фламандским, и общебельгийским националистом, который отстаивает национальную и государственную идентичность Бельгии и не собирается плавиться в каком-то дурацком и новомодном плавильном котле из толерантности, политкорректности и национально обезличенного мультикультурализма.Вот руководство ЕС и пытается убрать Де Вевера с поста главы правительства Бельгии. Чтобы из него не вырос и не окреп еще один евроскептик и новоявленный трампист типа премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, а также противник тотальной евроинтеграции под Урсулу фон дер Ляйен и превращения Евросоюза в "Четвертый Рейх", использующий Украину, как таран в войне с Россией.Бельгийская ежедневная газета на французском языке Soir поспешила сообщить, что кризис уже практически готов. В прошлую пятницу Де Вевер поздно вечером уже собирал "вице-премьеров своего кабинета (представляющих 5 входящих в коалицию партий) с намерением объявить об отставке правительства в случае отсутствия немедленного компромисса" по источникам дополнительного финансирования бюджета Бельгии на 2026 год в выше упомянутые 10 млрд евро на военные расходы. И, по данным газеты, "компромисса достичь не удалось из-за фронтального сопротивления (франкоязычной либеральной) партии "Реформаторское движение", которая отказалась рассматривать источники, подрывающие покупательскую способность населения". То есть отказалась повышать налоги и сокращать социальные выплаты ради войны и Украины. И сейчас осталось лишь дождаться 6 ноября, когда все и прояснится.При этом Де Вевер – не друг ни России, ни Украины. На войну между ними ему глубоко наплевать. Российские замороженные активы он сам не прочь постричь и ограбить, но только не в пользу Украины, а для нужд Бельгии. При частичном разворовывании российских активов Де Вевер хотел снять с этих денег "экстренный налог", который превышает 30%. И рассчитывал получать по "1,2 млрд евро в год для финансирования военных расходов в 2025—2029 годах".Еврокомиссия же, планируя полностью экспроприировать эти деньги под себя, как видим, ставит под сомнение политическую карьеру Де Вевера и наносит тяжелый удар по милитаризации Бельгии.А посол России в Бельгии Денис Гончар уже предупреждал через агентство ТАСС, что экспроприация активов России по любой схеме будет расценена как воровство. И что ответные меры России "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки". А милитаризацию Бельгии, если она будет русофобской, по-любому отлично успокоят даже "Орешники", не говоря уже о "Буревестниках".Впрочем, Де Вевер может понадеяться на то, что после 6 ноября отсидится в отставке. А зря…О том, как Еврокомиссия и Европа в целом готовятся к войне с Россией - в статье Павла Котова "Французы в Польше, британцы в лесах Латвии. Как Европа готовит большую войну".

