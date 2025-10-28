Угроза столице, раненый в Брянской области: ПВО расправилась с украинскими дронами над Россией - 28.10.2025 Украина.ру
Угроза столице, раненый в Брянской области: ПВО расправилась с украинскими дронами над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Россией, сообщило Минобороны, передает 28 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 13 сбили над территорией Калужской области, три над Брянской областью и один – над Московским регионом.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В свою очередь глава Брянской области Александр Богомаз посетовал, что ВСУ нанесли "варварский удар с помощью дронов-камикадзе" по движущемуся автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района.Подробнее о других атаках ВСУ — в материале Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА на сайте Украина.ру.
07:41 28.10.2025
 
© Украина.ру
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© Украина.ру
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 17 беспилотников ВСУ над Россией, сообщило Минобороны, передает 28 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 13 сбили над территорией Калужской области, три над Брянской областью и один – над Московским регионом.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В свою очередь глава Брянской области Александр Богомаз посетовал, что ВСУ нанесли "варварский удар с помощью дронов-камикадзе" по движущемуся автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района.
"В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения", - информировал Богомаз.
Подробнее о других атаках ВСУ — в материале Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА на сайте Украина.ру.
