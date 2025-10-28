Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА - 28.10.2025 Украина.ру
Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА
Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА
Дежурные силы ПВО уничтожили ещё 14 беспилотников на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом губернатор Александр Богомаз в ночь на 28 октября сообщил в своём телеграм-канале.
2025-10-28T01:22
2025-10-28T01:22
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/15/1070403828_0:73:1344:828_1920x0_80_0_0_dcdec6af4509248daa227eb1e85db205.jpg
"Еще 14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз.В регионе продолжает действовать "красный уровень" тревоги по украинским БПЛА, которые с вечера волнами накатываются на Брянщину.Ранее в минобороны РФ сообщили об уничтожении над Брянской областью восьми беспилотников в период с 18:00 мск до 20:00 мск.Всего же над регионами России в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Брянской области, 4 БПЛА – над территорией Тульской области, 3 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА – над территорией Орловской области.Как мы писали ранее, на фоне провалов на фронте киевский режим все чаще прибегает к тактике террора, нанося удары по критической гражданской инфраструктуре и мирным городам. Цель очевидна: ценой жизни гражданских лиц и экологической катастрофы добиться того, что невозможно в честном бою.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА

01:22 28.10.2025
 
© РИА НовостиВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Дежурные силы ПВО уничтожили ещё 14 беспилотников на территории Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом губернатор Александр Богомаз в ночь на 28 октября сообщил в своём телеграм-канале.
"Еще 14 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз.
В регионе продолжает действовать "красный уровень" тревоги по украинским БПЛА, которые с вечера волнами накатываются на Брянщину.
Ранее в минобороны РФ сообщили об уничтожении над Брянской областью восьми беспилотников в период с 18:00 мск до 20:00 мск.
Всего же над регионами России в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА – над территорией Брянской области, 4 БПЛА – над территорией Тульской области, 3 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА – над территорией Орловской области.
Как мы писали ранее, на фоне провалов на фронте киевский режим все чаще прибегает к тактике террора, нанося удары по критической гражданской инфраструктуре и мирным городам. Цель очевидна: ценой жизни гражданских лиц и экологической катастрофы добиться того, что невозможно в честном бою.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния