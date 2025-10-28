https://ukraina.ru/20251028/klyuch-k-trampu-rossiya-provodit-v-ssha-spetsialnuyu-diplomaticheskuyu-operatsiyu--1070808617.html

Ключ к Трампу: Россия проводит в США специальную дипломатическую операцию

Ключ к Трампу: Россия проводит в США специальную дипломатическую операцию

Президент США Дональд Трамп объявил о переносе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на неопределённый срок. Но это вовсе не значит, что переговорный процесс между сверхдержавами зашёл в тупик, наоборот, он продолжается, причём сразу по нескольким направлениям

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c3476eeffa521b861c9eb7ed01c25c.jpg

Трамп начинает юлить, но Лавров расскажет, как всё было на самом делеЕстественно, отношения между государствами координируются на уровне внешнеполитических ведомств. Спустя три дня после переговоров глав государств, 20 октября, госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. По итогам Госдепартамент написал, что беседа была продуктивной, и в настоящий момент нет необходимости во встрече руководителей ведомств. Из чего Лавров сделал вывод, что за этим стоит чёткое понимание шагов, которые Россия и США могут предпринять для реализации ясных и прямых договорённостей, достигнутых на Аляске.А уже после того, как Трамп объявил, что саммита в Будапеште в ближайшее время, как планировалось, не будет, Москва не расценивала это как демарш или повод для разрыва контактов, а приняла трактовку Вашингтона, согласно которой "отмена" означает "перенос". Теперь она ждёт, что решат Штаты, поскольку они выступили инициатором переговоров на высшем уровне. Так что окно для политического диалога открыто.Однако — с чем согласны обе стороны — нужна уверенность, что встреча президентов принесёт результат. А для этого нужно чётко понимать позиции друг друга и стараться максимально их согласовать, а позиция Трампа может меняться несколько раз на неделе (предложение о встрече и её перенос уложились в семь дней). Но так серьёзные дела не делаются, а урегулирование конфликта на Украине — более чем серьёзное дело, в этом не сомневается никто.Как известно, российская сторона никогда не выносит на публику детали переговорного процесса со Штатами, это американские чиновники могут сказать то, что договаривались оставить за закрытыми дверями. Однако такая переменчивость заявлений Трампа вынудила Лаврова детально и достаточно жёстко прояснить ситуацию.На встрече в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН в конце октября он напомнил госсекретарю США об этой последовательности событий. Рубио же заверил: "Мы всё ещё рассматриваем, мы стараемся, мы заинтересованы". И всё.Иными словами, Россия, которую Запад обвиняет в несговорчивости, из-за чего якобы и затягивается украинский конфликт, приняла план мирного урегулирования, предложенный Вашингтоном, и готова работать на его основе для установления скорейшего устойчивого мира на Украине. Но в этот момент администрация Белого дома просто, простите, спряталась в кусты и никак не ответила на протянутую для сотрудничества руку руководства РФ.Трамп был первым лидером на Западе, кто заявил, что НАТО не должно быть вовлечено в события на Украине и приближаться к границам РФ, вступление Украины в НАТО невозможно, как и возвращение Крыма под контроль Киева, а по возвращении с Аляски публично подчеркнул, что речь идёт об устойчивом и долгосрочном мире, а не о перемирии, после которого снова наступит хаос. Как получилось с Минскими соглашениями."Сейчас президента Трампа пытаются оттолкнуть от той логики, которую он сам неоднократно высказывал ранее. <…> США находятся под колоссальным, невероятным давлением со стороны европейских "ястребов", Зеленского и других, кто не хочет никакого американо-российского взаимодействия ни по какому направлению", — сказал Лавров.Повторяется история первого срока правления Трампа, когда он не смог воплотить в жизнь все свои внешнеполитические инициативы (прежде всего "поладить с Россией") из-за давления оппонентов. Сейчас его мирным усилиям по Украине активно противодействуют европейские чиновники, неплохо зарабатывающие на продолжающемся военном противостоянии (впрочем, как и американские предприятия ВПК, обеспеченные заказами благодаря продаже вооружений НАТО, а Альянс уже дальше передаёт его ВСУ). Но не только они, в США тоже достаточно людей, не поддерживающих скорейшее урегулирование. Как рассказали летом три источника британского издания The Telegraph в Конгрессе, ястребы-республиканцы на протяжении нескольких месяцев прорабатывали стратегию по изменению мнения Трампа по украинскому кризису. Среди них были Рубио и спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлогг, ответственный за диалог с Киевом."Конечно, удивительно было, что вдруг Трамп опять ушёл на позиции, которые, казалось бы, давно уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру, как она называется там у них, Офис президента, Вооружённые силы Украины — и все прочие составные части киевского режима. И президент Трамп после Аляски, неоднократно и до Аляски, говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два, это его слова. Так что я надеюсь, что всё-таки вот эта логика, которая была США воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает", — заявил Лавров журналистам 28 октября в Минске.Когда большая дипломатия на паузе, подключаются другие форматыПока Москва ждёт официального ответа от Белого дома, уже после отмены саммита в Венгрии и введения санкций против Лукойла и Роснефти, Вашингтон посетил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Некоторые СМИ назвали его прилёт 24 октября внезапным, однако сам он позже пояснил, что эта поездка была запланирована давно – более того, в Штаты он прибыл по приглашению американской стороны.Именно Дмитриев был первым с начала СВО высокопоставленным российским чиновником, совершившим визит в США. Ради проведения переговоров с представителями Белого дома тогда, в апреле, с него даже сняли персональные санкции. Это было не случайно: западные СМИ называют Дмитриева главным неформальным переговорщиком Кремля с ближайшим окружением Трампа, причём как из первой, так и из второй администрации. К тому же, получив образование в калифорнийском колледже Foothill, Стэнфордском и Гарвардском университетах, имея опыт работы в Goldman Sachs и McKinsey, он знает, как вести дела с американцами.По информации источника РИА Новости, все три дня — 24, 25, 26 октября — глава РФПИ проводил встречи с представителями администрации Белого дома, для, как уточняет телеканал CNN, продолжения обсуждения отношений между США и Россией.Несмотря на все, как выразился Дмитриев, титанические попытки сорвать любой диалог Москвы и Вашингтона, всё же есть те, кто хочет понять позицию РФ. Все они под руководством конгрессвумен Анны Паулины Луны (той самой, которая недавно получила из рук посла РФ в США Александра Дарчиева рассекреченные архивы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди) встретились с российской делегацией."Открытый диалог — это первый шаг к восстановлению отношений между нашими странами. Нет причин, по которым мы должны быть врагами. И, я думаю, что существующая возможность для торговли выгодна всем: всем в Европе, всем в Соединённых Штатах, всем в России", — заявила она по итогам консультаций.Позже конгрессвумен подверглась критике: один из пользователей соцсетей обвинил её в ведении "деятельности агентов Кремля" времён СССР. В ответ на что женщина ответила, что мы уже не живём в эпоху холодной войны, и напомнила, как Джон Кеннеди активно вёл переговоры с Москвой."Он хотел мира. Это единственный нерадиоактивный вариант. Вы что, утверждаете, что Кеннеди был под контролем России? Это странная точка зрения", — подчеркнула Луна.Впрочем, мнение таких сторонних наблюдателей нисколько не сломило её настрой. Более того, она собирается возглавить делегацию американских конгрессменов на встрече с российскими парламентариями и готова даже прилететь в Москву. Последний раз делегация Конгресса США (во главе с председателем комитета по ассигнованиям Ричардом Шелби) была в Госдуме в 2018 году по инициативе посла США в РФ республиканца Джона Хантсмана, за закрытыми дверями обсуждали Рашагейт, конфликты на Украине и в Сирии.В Госдуме нынешнего 8-го созыва в январе 2022 года создали группу по связям с США, координатором назначен первый заместитель главы комитета по международным делам Вячеслав Никонов. Но уже с февраля она де-факто прекратила работать. Теоретически при наличии политической воли с обеих сторон эта депутатская группа может возобновить диалог на уровне парламентариев двух стран.Ну а пока Дмитриев в Вашингтоне доносил до чиновников Белого дома позицию президента РФ: только конструктивный, уважительный диалог принесёт плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны. Американских коллег российская делегация проинформировала о состоявшейся в тот же день встрече Владимира Путина с Генштабом; а также об успешных испытаниях ракеты абсолютно нового класса "Буревестник" с ядерной установкой; состоянии российской экономики — состоянии хорошем, о чём свидетельствует тот факт, что рубль стал самой успешной валютой года, укрепившись на 40 % по отношению к доллару, а соотношение госдолга к ВВП одно из самых низких в мире — 20 % (для сравнения, 64 % — у Германии, 101 % — у Великобритании, 108 % — у Испании, 111 % — у Франции, 137 % — у Италии).И не только до чиновников, а до широкой американской аудитории тоже. Дмитриев выступил на двух телеканалах. В эфире любимого Трампом Fox News и продемократического CNN глава РФПИ подчеркнул, что именно экономический диалог может стать основой устойчивых отношений двух стран при условии уважения интересов России, сделав акцент на провале санкционного подхода предыдущего президента США Джо Байдена: в 2024 году российская экономика выросла на 4 %, для сравнения, британская и европейская — менее, чем на 1 %. То есть он прямым текстом транслировал администрации Трампа: не уподобляйтесь Байдену и демократам, а для нынешнего американского лидера это самое оскорбительное сравнение, какое только можно придумать, хотя по украинскому вопросу он отчасти идёт по стопам своего предшественника.Экономическое сотрудничество с РФ — вот что важно для Трампа. Он сам говорил, что Москва и Вашингтон могут наладить его после окончания конфликта на Украине. Сколько бы Трамп ни сидел в Овальном кабинете, предпринимательскую жилку и стремление извлечь бизнес-выгоду его не лишить. Россия тоже открыта к совместной работе, ведутся разговоры о перспективе возвращения американских компаний, но только после выполнения определённых условий."При всём своём безмерном "величии" Дональд Трамп — фигура не вполне самостоятельная. Он — не "царь Америки" и не "император Западного мира". Он не может игнорировать европейских вассалов, как бы ни относился к ним персонально. Тем более он не может игнорировать однопартийцев-республиканцев и оппонентов-демократов в США, практически единых в своём враждебном, если не русофобском отношении к России. Не может и не сможет. Несмотря на отмену или перенос новой встречи Путина и Трампа, диалог Кремля с Белым домом продолжается, но уже на двух параллельных "дорожках": Лавров—Рубио и Дмитриев—Уиткофф. Надо понимать, однако, функцию дипломатии на войне. Она заключается в фиксации результатов, достигнутых на театре военных действий. Специальная дипломатическая операция может быть полезной, но заменой специальной военной она быть не может", — констатирует политолог Дмитрий Тренин.Естественно, и министр иностранных дел, и спецпредставитель президента РФ действуют по согласованию с самим президентом, но при всём при этом Путин сохраняет сдержанную риторику в адрес американского коллеги, донося моменты, которыми Москва недовольна, через уполномоченных на то лиц (тех же Лаврова и Дмитриева), поэтому с большей долей вероятности президент США предпочтёт обсуждать те или иные вопросы с Путиным напрямую — на высшем уровне, как и полагается.Читайте также: "Гопак на краю пропасти можно танцевать в одиночку". Почему Трамп резко изменил тон по отношению к России

