"Гопак на краю пропасти можно танцевать в одиночку". Почему Трамп резко изменил тон по отношению к России

На первый взгляд может показаться, что американский лидер Дональд Трамп меняет стратегию по украинскому вопросу, на самом же деле все его хаотичные действия идеально вписываются в план по достижению ключевых целей внешней политики нынешней администрации Белого дома

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067406890_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_8c434b5ec34e1edc759b007867bfdd76.jpg

В прошлый четверг, 16 октября, президент США Дональд Трамп рассказывал журналистам в Белом доме и подписчикам своей страницы в Truth Social об успешной телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным и достигнутой договорённости провести переговоры в Венгрии. Но вот не прошло и недели, как он объявляет об отмене этой встречи и, более того, о введении первых за весь второй срок правления санкций против РФ."Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне это просто не казалось правильным. У меня не было чувства, что мы придём к необходимому результату, поэтому я её отменил, но мы сделаем это в будущем. Я думаю, что санкции точно возымеют эффект. Это же масштабные санкции. Две крупнейшие нефтяные компании, одни из самых больших в мире. Они добывают огромное количество нефти. И, надеюсь, это подтолкнёт [Путина сесть за стол переговоров], надеюсь, он проявит благоразумие, и, надеюсь, Зеленский тоже будет разумен. Вы же знаете, как говорят, для танго нужны двое, и это мы сейчас увидим", - заявил американский лидер.Фраза про танго на двоих прочно вошла в контекст нормализации отношений США и РФ ещё с первого президентского срока Трампа (в начале 2017 года кто-то из коллег одного из государств НАТО сказал бывшему на тот момент госсекретарём США Рексу Тиллерсону в неформальной обстановке, комментируя взаимодействие Альянса с Россией, что "для танго нужны двое", и все помнят комментарий по этому поводу главы МИД РФ Сергея Лаврова - "мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать"), но она очень точно описывает ситуацию."Зато гопак на краю пропасти вполне может танцевать в одиночку", иронично отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, описывая ситуацию вокруг отмены саммита в Будапеште.Комментируя введение ограничительных мер, Трамп сказал: И уже возымели: акции "Лукойла" и "Роснефти" утром следующего дня подешевели более чем на 3,5%. Кроме того, агентство Reuters опубликовало комментарий представителя индийского холдинга Reliance Industries о пересмотре компанией планов по импорту нефти из РФ. А Евросоюз в рамках только что принятого 19-го пакета антироссийских санкций запрещает закупку СПГ в России по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным – с 1 января 2027-го.Политика политикой, но бизнес есть бизнес, а Трамп хоть и занимает высший государственный пост уже 5-й год, всё же в разы большую часть своей жизни он посвятил торговле недвижимостью, и мышление соответствующее, его же президент применяет и в нынешней работе: "наезд-отъезд", торг, попытка выторговать более выгодные условия, не говорить окончательное "нет", оставляя окно возможностей для будущего взаимодействия.Одно из главных желаний Трампа – вытеснить российские энергоресурсы с мирового рынка, тем самым освободив нишу для американских, и под шумок ситуации вокруг Украины ввёл санкции против двух энергогигантов РФ. Точнее не сам Трамп ввёл - соответствующее распоряжение за подписью министра финансов США Скотта Бессента гласит: "Минфин США вводит санкции против крупнейших российских нефтяных компаний и призывает Москву немедленно согласиться на прекращение огня". То есть, получается, что Трамп-то и ни при чём.Как и в истории с вооружениями для Украины."Мы не продаём никакого оружия Украине. Мы продаём его НАТО. Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то ещё, но точно не наши. [Ракеты Tomahawk] это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Чтобы научиться им пользоваться, требуется год интенсивных тренировок. А мы знаем, как им пользоваться, и не собираемся учить других людей", - заявил Трамп в Белом доме.Иными словами, США напрямую Киеву никакого оружия не передаёт, а продаёт его НАТО, и что с ним делают дальше, Вашингтону неизвестно, поэтому ответственности американской администрации в атаках ВСУ по России якобы нет. Но продают же! И это ключевой момент. Это и есть начальное звено цепочки поступления ракет и всего прочего в руки украинских военных.Говоря "Байден просто передал Украине оружия и денег на сумму $350 млрд, и это было так глупо", Трамп не осуждает сам факт вооружения ВСУ, он лишь как истинный бизнесмен сетует об упущенной финансовой выгоде, вот и всё.Кроме того, хозяин Белого дома поспешил опровергнуть опубликованную в The Wall Street Journal новость о якобы предоставленном Киеву разрешении использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ.Как мы помним, такое разрешение Украине дал ещё в ноябре 2024 года бывший на тот момент президентом США Джо Байден, а уже при Трампе Вашингтон в течение нескольких месяцев не позволял ВСУ совершить такие атаки.Трамп-то опроверг эту информацию, но как дела обстоят на самом деле, достоверно никому неизвестно, а вот санкции официально подтверждены, что делает нынешнего президента более похожим на своего предшественника, которого он постоянно обвиняет в развязывании украинского конфликта формата последних лет. Спустя 9 месяцев после возвращения в Белый дом Трамп-таки превратился в Байдена."Если у кого-то из многочисленных комментаторов ещё сохранялись иллюзии – получите. США – наш противник, а их разговорчивый "миротворец" теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в Конгрессе и пр. Это не отменяет главного: принятые решения – это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.В те несколько дней, разделяющих телефонный разговор Трампа с российским коллегой до объявления об отмене встречи в Будапеште, в Вашингтон успел наведаться генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, явно не для того, чтобы помочь в разработке плана мирного урегулирования на Украине. Наоборот, он заявил, что никакого мирного плана по Украине на столе сейчас нет. На встрече с генсеком Альянса 47-й президент США и сделал все заявления касательно санкций и саммита в Венгрии."Европейцы обнаружили, что, продолжая свою жёсткую линию, они возвращают Трампа в строй. Они только что добились отмены встречи в Будапеште, и этот эффект, вне сомнений, поразил Белый дом. Трамп недостаточно опытен [в политике], чтобы мыслить стратегически, поэтому он очень отзывчив на европейское давление. И, возможно, поэтому европейцы уверены в том, что мы (американцы — ред.) продолжим в том же духе", - объясняет профессор Колумбийского университета, известный американский экономист Джеффри Сакс.Можно сказать, что европейцы вместе с Киевом добились своей цели – сорвать личные переговоры президентов РФ и США. По крайней мере, пока, ведь Трамп утверждает, что собирается встретиться с Путиным чуть позже. То же самое утверждает и госсекретарь США Марко Рубио. Впрочем, специалист по международным отношениям Вроцлавского университета, польская журналистка Магдалена Гурницкая-Партыка не исключает, что за отменой саммита может стоять как раз-таки глава Госдепартамента, он же и.о. советника президента США по национальной безопасности."Он хочет защитить Дональда Трампа от публичного поражения перед Путиным. Проще говоря, Рубио не хочет, чтобы Трамп выглядел дураком перед всем миром. Ведь если бы они встретились и не смогли достичь компромисса, Дональд Трамп, как "президент мира", прославившийся тем, что запустил мирный процесс на Ближнем Востоке, потерпел бы сокрушительное поражение", - сказала женщина в комментарии изданию Fakt.Этого избежали, а что с ситуацией на земле? Главный редактор польского издания Do Rzeczy Павел Лисицкий считает, что Украина находится в куда более печальном положении, чем считают в американской администрации, поэтому встреча в Будапеште могла стать спасением для Киева."Окно возможностей закрылось, и учитывая, что ситуация на фронте становится всё более тяжёлой для Украины, то чем дольше этот конфликт длится, тем больше у России шансов нанести решающий удар. Затяжной конфликт крайне неблагоприятен для Украины, она находится в крайне плохом положении, по сути, в наихудшем, и если Киев не пойдёт на компромисс, то его просто уничтожат", - говорит он.Справедливости ради стоит отметить, что ВСУ хоронят уже давно, но они продолжают воевать против ВС РФ и усиливать атаки по российским регионам.Украинский кризис Трамп использует для достижения ещё одной, помимо прекращения поставок российских энергоресурсов, стратегической цели – сдерживание Китая. Не случайно же его "переобувания" произошли именно сейчас – вот-вот начнётся азиатское турне президента США, в рамках которого состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.В связи с этим журналисты спросили Трампа, может ли китайский лидер убедить тех, с кем он регулярно общается, остановить конфликт на Украине, на что он ответил: "Я думаю, он может оказать большое влияние Путина. Думаю, он может повлиять на многих. Послушайте, он уважаемый человек. Он очень сильный лидер очень большой страны. Да, я думаю, он может оказать серьёзное влияние".Но затем всё равно сказал то, что не даёт ему покоя: бывшие президенты-демократы США Барак Обама и Джо Байден вынудили Россию и Китай объединиться, хотя эти две страны, как утверждает Трамп, по своей природе не могут быть друзьями и их не следовало принуждать к сотрудничеству друг с другом."Я буду говорить с ним о том, как мы можем закончить войну между Россией и Украиной: то ли через нефть, то ли через энергию, то ли через что-то другое. И я думаю, что он будет очень восприимчив. Сейчас он хотел бы, чтобы эта война закончилась", – добавил Трамп, комментируя предстоящую встречу с Си.Срыв саммита на высшем уровне, подготовка к которому шла полным ходом, - момент, конечно, неприятный, но не неожиданный, опасения, что мероприятие может не состояться, звучали с самого начала. Тем более, переговоры Путина и Трамп отменяются не впервые: в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон настоятельно просил своих коллег не проводить полноформатную встречу в Париже 11 ноября, чтобы не перетягивать внимание от празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, лидеры РФ и США тогда прислушались и ограничились короткой беседой за рабочим завтраком в Елисейском дворце, договорившись о встрече на саммите G20 в Аргентине 1 декабря, однако за 2 дня до этой даты Трамп всё отменил, сославшись на отказ Москвы освободить украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ в Керченском проливе.Так или иначе, российская сторона не видит значимых препон в продолжении контактов РФ и США по согласованию политических рамок украинского урегулирования, МИД России готов продолжать контакты с Госдепартаментом и по этой теме, и по вопросам двусторонних отношений, отметила на брифинге 23 октября официальный представитель министерства Мария Захарова.Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру заявил: "Я думаю, что мы будем ждать всё-таки компромисса. И он будет найден, несмотря на такие действия со стороны Трампа. Войну надо заканчивать. Я бы не сказал, что мы отступили назад — скорее, мы, США и Россия, не сделали шаг вперёд, на который рассчитывал Трамп, надеясь на заморозку ситуации. Я лишь предположу, учитывая характер Трампа, закалённый в жёстких конкурентных боях на рынке недвижимости, что он может добиться заморозки украинского конфликта. При этом Россия может пойти на этот вариант в контексте "отступая наступай". То есть пойти на условия Трампа, имея в запасе план Б".Читайте также: Игорь Шишкин: Трамп пытался довести мир до грани катастрофы и сломать Россию, но ничего у него не вышло

