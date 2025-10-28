https://ukraina.ru/20251028/gbr-zaderzhalo-eks-glavu-ukrenergo-kudritskogo-1070785540.html
ГБР задержало экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого
Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пойман на Западной Украине, его подозревают в уголовных преступлениях. Об этом 28 октября сообщает издание "Украинская правда".
"Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО, и задержало на Львовщине бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого", - сообщило издание со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.По его словам, Кудрицкому могут официально вменить мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем.По мнению следователей, Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.До этого источники издания сообщили, что ГБР 21 октября пришло с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Речь шла о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей. Накануне в новостях: Энергетический коллапс: Украина погружается во тьму с 8 утра до 10 вечера Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Антиукраинский блок" в ЕС, последствия санкций и секрет НАСА. Хроника событий на утро 28 октября
"Государственное бюро расследований объявило еще одно подозрение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО, и задержало на Львовщине бывшего руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого", - сообщило издание со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По его словам, Кудрицкому могут официально вменить мошенничество в особо крупных размерах и отмывание средств, полученных преступным путем.
По мнению следователей, Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.
До этого источники издания сообщили, что ГБР 21 октября пришло с обысками к бывшему руководителю "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому. Речь шла о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.
