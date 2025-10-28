Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/dmitriy-yurkov-o-yadernom-paritete-s-amerikoy-vse-serezno-a-evropu-opasatsya-ne-stoit-1070738830.html
Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит
Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит - 28.10.2025 Украина.ру
Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит
Реальный ядерный паритет существует только между Москвой и Вашингтоном, что делает прямую конфронтацию между ними маловероятной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
2025-10-28T04:20
2025-10-28T04:20
новости
сша
европа
америка
украина.ру
ядерное
ядерное оружие
россия
ядерный
ядерная угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101277/90/1012779052_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b37bafb76829183cd352a18ade25af6.jpg
На вопрос о том, чье ядерное оружие представляет наибольшую угрозу, эксперт дал четкий ответ. "Я думаю, Запада нам вообще не стоит опасаться. Единственная мощная ядерная держава, с которой у нас паритет как общему числу боеголовок, так и по числу развернутых боеголовок на носителях – это США. У нас обоих примерно по 5 тысяч", — констатировал Юрков.Что касается стран Европы, то историк оценил их потенциал как незначительный. "Что касается Великобритании, то у них есть по четыре подводные лодки с "Трайдентами" и довольно мягкая доктрина их применения. Опасаться их не следует. Они нанесут нам ограниченный ущерб, а мы от них вообще ничего не оставим", — заявил он.Эксперт подчеркнул, что сложившееся положение вещей заставляет стороны искать диалог. "А с США все серьезно. Именно поэтому рано или поздно придется договариваться", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251023/my-ochen-blizko-k-globalnomu-kollapsu-ischenko-o-tom-pochemu-mir-perestal-boyatsya-yadernoy-voyny-1070482814.html
сша
европа
америка
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101277/90/1012779052_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1c8d30f8d7596f9089169ccfdb14e51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, европа, америка, украина.ру, ядерное, ядерное оружие, россия, ядерный, ядерная угроза, ядерная безопасность, война, военный эксперт
Новости, США, Европа, Америка, Украина.ру, ядерное, Ядерное оружие, Россия, ядерный, ядерная угроза, ядерная безопасность, война, военный эксперт

Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит

04:20 28.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНовосибирское ракетное соединение
Новосибирское ракетное соединение - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Реальный ядерный паритет существует только между Москвой и Вашингтоном, что делает прямую конфронтацию между ними маловероятной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков
На вопрос о том, чье ядерное оружие представляет наибольшую угрозу, эксперт дал четкий ответ. "Я думаю, Запада нам вообще не стоит опасаться. Единственная мощная ядерная держава, с которой у нас паритет как общему числу боеголовок, так и по числу развернутых боеголовок на носителях – это США. У нас обоих примерно по 5 тысяч", — констатировал Юрков.
Что касается стран Европы, то историк оценил их потенциал как незначительный. "Что касается Великобритании, то у них есть по четыре подводные лодки с "Трайдентами" и довольно мягкая доктрина их применения. Опасаться их не следует. Они нанесут нам ограниченный ущерб, а мы от них вообще ничего не оставим", — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что сложившееся положение вещей заставляет стороны искать диалог. "А с США все серьезно. Именно поэтому рано или поздно придется договариваться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября, 06:10
"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войныМир находится в опасной близости от глобального коллапса из-за риска ядерной конфронтации, причем нынешняя ситуация является даже более угрожающей, чем во времена Карибского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАЕвропаАмерикаУкраина.руядерноеЯдерное оружиеРоссияядерныйядерная угрозаядерная безопасностьвойнавоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:25"Готовился самоподрыв": Мадуро раскрыл план провокации США у берегов Венесуэлы
04:20Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит
04:10"Снаряд уходит на 20 километров в сторону": эксперт о методах, позволяющих "гасить" высокоточное оружие
04:01Участник СВО из Бурятии стал чемпионом мира CISM по стрельбе из лука
04:00Эксперт о возобновлении ядерных испытаний: "Расставить пластиковых человечков и показать все в 4К"
03:45Премьер-министр Японии сообщит Трампу приятную новость
03:26Дело о хищении у бойцов СВО в Шереметьево получило развитие
02:55Премьер Великобритании оценил последствия для Киева новых санкций США
02:14Названы причины отключения электроэнергии на Сахалине
01:55Закрытый аэропорт и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
01:22Брянская область под ударом: силы ПВО "гасят" очередную волну БПЛА
00:51Ядерная сделка с США, пилоты F-16 и бои за Красноармейск. Краткие новости за 27 октября
00:06Прорывной рывок: российские войска усиливают наступление на Гуляйпольском направлении
00:02Новая глава Минкульта Украины решила продолжать нападки на УПЦ
00:00Стальное наступление: российские войска наращивают давление на всех направлениях фронта
23:41Момент истины для российско-сербских отношений. Национализирует ли Вучич сербскую дочку "Газпрома"
23:38Туск и международное право
23:26Словакия отказывается финансировать Киев
23:10Россия подтверждает соответствие испытаний "Буревестника". Главные новости к этому часу
23:04Украина оказалась в демографическом тупике, где каждое новое решение лишь ускоряет негативные процессы
Лента новостейМолния