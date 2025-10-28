https://ukraina.ru/20251028/dmitriy-yurkov-o-yadernom-paritete-s-amerikoy-vse-serezno-a-evropu-opasatsya-ne-stoit-1070738830.html

Дмитрий Юрков о ядерном паритете: С Америкой все серьезно, а Европу опасаться не стоит

Реальный ядерный паритет существует только между Москвой и Вашингтоном, что делает прямую конфронтацию между ними маловероятной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, основатель музея-убежища "Подземная Москва", специалист в области гражданской обороны и фортификационных сооружений Дмитрий Юрков

На вопрос о том, чье ядерное оружие представляет наибольшую угрозу, эксперт дал четкий ответ. "Я думаю, Запада нам вообще не стоит опасаться. Единственная мощная ядерная держава, с которой у нас паритет как общему числу боеголовок, так и по числу развернутых боеголовок на носителях – это США. У нас обоих примерно по 5 тысяч", — констатировал Юрков.Что касается стран Европы, то историк оценил их потенциал как незначительный. "Что касается Великобритании, то у них есть по четыре подводные лодки с "Трайдентами" и довольно мягкая доктрина их применения. Опасаться их не следует. Они нанесут нам ограниченный ущерб, а мы от них вообще ничего не оставим", — заявил он.Эксперт подчеркнул, что сложившееся положение вещей заставляет стороны искать диалог. "А с США все серьезно. Именно поэтому рано или поздно придется договариваться", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.О том, как ядерную войну представляли в начале 1950-х годов — в статье Василия Стоякина "Ядерная война в картинках и американская демократия для чайников" на сайте Украина.ру.

