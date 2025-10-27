ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО - 27.10.2025 Украина.ру
ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО
Удары по логистике и экономике лишают ВСУ перспектив на фронте, а продолжение этой стратегии может заставить противника отступить за Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Надеюсь, что это смена подхода и что это система. Мы выбиваем из-под украинской армии ее экономическую и логистическую основу", — заявил Линин, комментируя удары по железнодорожным узлам Украины.Эксперт выразил уверенность в успехе такой стратегии. "Если эти мероприятия будут продолжены, у противника никаких перспектив на фронте не будет даже в обороне. Им (ВСУ. - Ред.) придется уходить за Днепр", — пояснил военкор.По мнению Линина, украинская пехота сейчас не играет в сражениях никакой решающей роли. "Они просто сидят на закрепах где-то в норках, чтобы их не заметили с дронов и не выжгли другими дронами. Все пространство в рыхлой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть.
ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО

05:20 27.10.2025

05:20 27.10.2025
 
Удары по логистике и экономике лишают ВСУ перспектив на фронте, а продолжение этой стратегии может заставить противника отступить за Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Надеюсь, что это смена подхода и что это система. Мы выбиваем из-под украинской армии ее экономическую и логистическую основу", — заявил Линин, комментируя удары по железнодорожным узлам Украины.
Эксперт выразил уверенность в успехе такой стратегии. "Если эти мероприятия будут продолжены, у противника никаких перспектив на фронте не будет даже в обороне. Им (ВСУ. - Ред.) придется уходить за Днепр", — пояснил военкор.
По мнению Линина, украинская пехота сейчас не играет в сражениях никакой решающей роли. "Они просто сидят на закрепах где-то в норках, чтобы их не заметили с дронов и не выжгли другими дронами. Все пространство в рыхлой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть.
25 октября, 18:36Репрессии на Украине
"Избивали до животного состояния, грозили изнасиловать дочь". Как СБУ избавляется от левой оппозицииСБУ арестовывает людей по всей Украине, сообщая, что выявила организованные коммунистические пророссийские ячейки, которые собираются совершить госпереворот или оказывают помощь ВС РФ. Цель — дискредитировать украинских антифашистов перед западными левыми и правозащитными организациями, которые критикуют Украину за правый радикализм
Новости
 
Лента новостейМолния