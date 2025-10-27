https://ukraina.ru/20251027/vsu-pridetsya-ukhodit-za-dnepr-voenkor-rasskazal-o-printsipialnoy-smene-podkhoda-k-provedeniyu-svo-1070705005.html

ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО

ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО - 27.10.2025 Украина.ру

ВСУ придется уходить за Днепр: военкор рассказал о принципиальной смене подхода к проведению СВО

Удары по логистике и экономике лишают ВСУ перспектив на фронте, а продолжение этой стратегии может заставить противника отступить за Днепр. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

2025-10-27T05:20

2025-10-27T05:20

2025-10-27T05:20

новости

днепр

ивановская область

украина

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

сводка сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068200090_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_2244cef5640919dbcd110bb04197e117.jpg

"Надеюсь, что это смена подхода и что это система. Мы выбиваем из-под украинской армии ее экономическую и логистическую основу", — заявил Линин, комментируя удары по железнодорожным узлам Украины.Эксперт выразил уверенность в успехе такой стратегии. "Если эти мероприятия будут продолжены, у противника никаких перспектив на фронте не будет даже в обороне. Им (ВСУ. - Ред.) придется уходить за Днепр", — пояснил военкор.По мнению Линина, украинская пехота сейчас не играет в сражениях никакой решающей роли. "Они просто сидят на закрепах где-то в норках, чтобы их не заметили с дронов и не выжгли другими дронами. Все пространство в рыхлой обороне противник контролирует только с помощью операторов БПЛА", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть.

https://ukraina.ru/20251025/izbivali-do-zhivotnogo-sostoyaniya-grozili-iznasilovat-doch-kak-sbu-izbavlyaetsya-ot-levoy-oppozitsii-1070579085.html

днепр

ивановская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, ивановская область, украина, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, спецоперация, война на украине, военкор, война, главные новости, новости россии, бпла, наступление вс рф, наступление россии