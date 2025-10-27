Польша по-прежнему остается "гиеной Европы" - 27.10.2025 Украина.ру
Польша по-прежнему остается "гиеной Европы"
Польша по-прежнему остается "гиеной Европы"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в Европе. Об этом 27 октября сообщает издание The Times.
Как следует расценивать риторику главы польского правительства, рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
Польша по-прежнему остается "гиеной Европы"

18:00 27.10.2025
 
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в Европе. Об этом 27 октября сообщает издание The Times.
Как следует расценивать риторику главы польского правительства, рассказал обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
13:46
Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в ЕвропеРешение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов "Северных потоков", означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Дональд Туск в интервью Sunday Times
