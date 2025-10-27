Польша по-прежнему остается "гиеной Европы"

Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе Решение варшавского суда о невыдаче ФРГ украинца, который причастен к подрыву газопроводов "Северных потоков", означает, что Киев имеет право атаковать российские объекты на территории Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Дональд Туск в интервью Sunday Times