Летевшие на Москву БПЛА, атака автобуса: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией - 27.10.2025
Летевшие на Москву БПЛА, атака автобуса: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
Летевшие на Москву БПЛА, атака автобуса: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией - 27.10.2025 Украина.ру
Летевшие на Москву БПЛА, атака автобуса: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 193 украинских беспилотника над 13 регионами РФ, сообщило Минобороны, передает 27 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-27T07:41
2025-10-27T07:41
Уточняется, что 47 из них было сбито над Брянской областью, 42 - над Калужской, 40 - над Московским регионом (в том числе 34 дрона, летевших на Москву). Кроме того, 32 аппарата было нейтрализовано над Тульской областью, десять - над Курской, семь – над Орловской, по четыре над Ростовской и Воронежской областями.Также по два беспилотника сбито над Оренбургской и Тамбовской областями, по одному над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение летевших на Москву дронов. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что в результате боевой работы по защите воздушного пространства региона никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем телеграм-канале, что ночью ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районе. По данным оперативных служб, последствий на земле не зафиксировано. Люди не пострадали.В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что дрон ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями с помощью дронов-камикадзе. Водитель погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения, они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбили в Тульской области несколько украинских БПЛА, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
Летевшие на Москву БПЛА, атака автобуса: ПВО ночью сбила почти 200 вражеских дронов над Россией

07:41 27.10.2025
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 193 украинских беспилотника над 13 регионами РФ, сообщило Минобороны, передает 27 октября телеграм-канал Украина.ру
Уточняется, что 47 из них было сбито над Брянской областью, 42 - над Калужской, 40 - над Московским регионом (в том числе 34 дрона, летевших на Москву). Кроме того, 32 аппарата было нейтрализовано над Тульской областью, десять - над Курской, семь – над Орловской, по четыре над Ростовской и Воронежской областями.
Также по два беспилотника сбито над Оренбургской и Тамбовской областями, по одному над Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале подтвердил уничтожение летевших на Москву дронов. По его словам, сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что в результате боевой работы по защите воздушного пространства региона никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем телеграм-канале, что ночью ПВО уничтожили и подавили БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районе. По данным оперативных служб, последствий на земле не зафиксировано. Люди не пострадали.
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что дрон ВСУ атаковал микроавтобус с мирными жителями с помощью дронов-камикадзе. Водитель погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения, они оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбили в Тульской области несколько украинских БПЛА, прорывавшихся к Москве на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния