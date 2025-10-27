https://ukraina.ru/20251027/buduschaya-evropa---vne-es-vengriya---morskaya-derzhava-tovarisch-si-i-novaya-vengerskaya-imperiya-1070697313.html

Будущая Европа - вне ЕС. "Венгрия - морская держава"? Товарищ Си и новая венгерская "империя"

Лозунги "Венгрия - морская держава" очень популярны в самой Венгрии, их часто используют политики, их с восторгом воспринимает народ.

2025-10-27T06:10

Использует этот лозунг и многолетний премьер Венгрии Виктор Орбан.С недоумением смотрим на карту: Венгрия не имеет, казалось бы, выхода к морю?Для ответа на вопрос, почему политики видят Венгрию "морской державой", надо для начала заглянуть в совсем, в общем-то, недавнюю историю.Венгрия, флот и адмирал ХортиКак вообще возникла отдельная Венгрия как государство?Произошло это после Первой мировой войны в результате распада Австро-Венгерской империи.У империи был выход к Адриатическому морю и довольно серьёзный флот.Командовал флотом в последний год существования Австро-Венгрии адмирал Хорти, венгр по национальности.Он стал адмиралом после подавления "красного мятежа" в Которском заливе, где 6 тысяч матросов с 42 судов Австро-Венгрии, а также рабочие порта подняли красные флаги и потребовали присоединиться к предложениям правительства Советской России:"Немедленный мир и самоопределение народов".Участниками мятежа были представители национальных меньшинств империи. Это были сербы, чехи, венгры, словенцы и хорваты.Командующий флотом, хорват по национальности, был смещён с должности, так как не смог железной рукой подавить мятеж.А адмирал Хорти смог. Подводные лодки Австро-Венгрии подошли к кораблям. По суше прибыла пехота. 800 человек были арестованы, руководители расстреляны.Адмирал командовал флотом империи с марта по октябрь 1918 года. После чего, по приказу Карла Габсбурга, сдал флот новому государству. Это было государство словенцев, хорватов и сербов. Впоследствии флот Австро-Венгрии, значительный и хорошо оснащённый, забрали по репарациям европейские державы.Этот опыт адмирала Хорти пригодился ещё раз в 1919 году.В Венгрии возникла Советская республика, которая просуществовала с марта по октябрь 1919 года.Мятеж опять подавил адмирал Хорти. Он въехал в Будапешт на белом коне и начал править новым государством.Формально Венгрия оставалась монархией, но короля никто приглашать не собирался.Адмирал Хорти стал регентом, и правил в таком качестве Венгрией до 1944 года.Венгрия и ее землиПо Трианонскому договору 1920 года Венгрия потеряла: Хорватию и Воеводину, Трансильванию (отошла Румынии), Словакию (стала частью Чехословакии), а также Бургенланд (стал частью Австрии).Естественно, выход к морю тоже был потерян.Но в Венгрии никто не забыл о том, что это "морская держава"!Так же точно не забывают в Венгрии о том, что около 5 миллионов венгров живёт в других странах: в Румынии, Сербии, Словакии, на Украине и во множестве других стран.Им выдают венгерские паспорта (и они голосуют на выборах в Венгрии). Для них созданы программы поддержки, их возвращение в страну поощряется. Но правительство помогает им и в жизни в других странах.Это видно на примере Украины: на бывших венгерских территориях, которые после Отечественной войны стали частью современной Украины, живёт сегодня венгерское население.Они давно имеют паспорта Венгрии, беспрепятственно ездят в Венгрию (сейчас Украина не выпускает мужчин призывного возраста, и в Венгрии этим очень возмущаются).Созданы венгерские школы, действуют различные программы поддержки соотечественников, в том числе финансовые и медицинские. Члены правительства Венгрии приезжают в этот небольшой анклав и встречаются с населением (не заезжая в Киев).Венгрия, безусловно, хочет собрать всех венгров под свое крыло.Всего венгров в мире 14,5 миллионов, из них в самой Венгрии проживают 9,6 миллиона.На родине хорошо знают венгров, которые стали знаменитыми за пределами Венгрии: это актриса Дрю Берримор, певица Аланис Моррисет, журналист Джозеф Пулитцер, основавший в 1911 году Пулитцеровскую премию. И конечно же, посаженный недавно в тюрьму президент Франции Никола Саркози.У этих знаменитостей только один из родителей был венгром, или бабушка, или дедушка. Не имеет значения! Их считают венграми.Не так важно, что они живут в других странах. Важно, что они продолжают считать себя венграми, получают паспорта, помнят язык и культуру. Самое главное: поддерживают Венгрию как государство, которое набирает всё больший вес на мировой арене.Дом для венгров2 миллиона венгров живут на территориях, которых Венгрия лишилась в ходе двух всемирных войн.Задача "собирания территорий" или хотя бы пока собирания под венгерское подданство всех там живущих - важнейшая задача любого премьера.И политическая, и просто общевенгерская. Венгрия не хочет исчезнуть, как "прибалтийские тигры", участь которых уже, к сожалению, решена.Латвия, Эстония и Литва никогда уже не смогут выбраться из демографической ямы.А латыши-то думали, что будут "возрождать нашу культуру, страну и идентичность". Вместо этого нации просто фактически полностью эмигрировали.Венгрия идёт по совершенно другому пути: собирание венгров домой, где бы они ни жили.Море и новый союзНо как же быть с выходом к морю? Неужели Венгрия собирается присоединить какие-то из бывших осколков Австро-Венгрии? Хорватию? Словению? Сербию с Черногорией?Да, планы такие есть, как ни удивительно это сегодня звучит.Как может Венгрия получить выход к морю? Например, через Хорватию.Новая венгерская "империя" может включать в себя, например, Сербию и Венгрию. А оба эти государства поглотят Хорватию и Черногорию.Причём в случае с Черногорией всё ясно заранее: 80% населения поддерживает объединение с Сербией.Разумеется, "империя" будет каким-то новым союзом. По типу ЕС, но без его недостатков.И как можно догадаться, Венгрия не собирается ни на кого нападать.Так же, как правительство использует "мягкую силу" в отношении соотечественников за пределами страны, так же используются методы дипломатии и взаимной выгоды в отношениях с соседями.Почему бы, например, Сербии, Хорватии, Словакии и Венгрии не объединиться? В новую Венгрохорвато-Сербословакию?Кстати, а как же Австрия? Не исключено, что и Австрия присоединится. А Чехия? Всё возможно!Новые политикиТенденции к этому есть во всех странах. Там есть прагматичные политики. Конечно, во главе этого союза могли бы оказаться Роберт Фицо, премьер Словакии или Виктор Орбан, премьер Венгрии.Но и сербы с черногорцами, несмотря на всю пресловутую "многовекторность" президентов Вучича и Милатовича, могли бы присоединиться к такому союзу.В Чехии теперь, после победы на выборах, премьером станет Андрей Бабиш. Уходящий министр иностранных дел Чехии уже назвал его "стучащей ботинком марионеткой Виктора Орбана".Про ботинок - это намек на Никиту Хрущева. Бабиш, дескать, будет постоянно накладывать вето на решения Евросоюза.Ну а в Хорватии премьер Андрей Пленкович называет президента Хорватии Зорана Милановича "пуделем Путина".За что? Миланович отказал в "помощи Украине": надо было послать на обучение в Германию двух (!) хорватских офицеров.Зоран Миланович счёл эту помощь Украине чрезмерной.В общем, неплохая компания собирается. Жаль, выборы в Румынии выиграл "кандидат от ЕС".Австро-Венгрия и ЕСНо и та "коалиция Австро-Венгрии", которая уже частично собралась, представляет собой серьёзную угрозу для нынешнего Евросоюза.В том, что ЕС в его сегодняшнем виде ждет распад, не сомневается, наверное, никто. Особенно под "умелым" управлением двух женщин: Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен.Вопрос только в том, когда это произойдёт?Виктора Орбана, похоже, не очень тревожат рассказы про то, что он - "изгой" Евросоюза, что против него будут введены какие-то санкции. Он умело лавирует, санкции обходит. И готовится к неизбежному: распаду ЕС.Кстати, год назад в прессе Запада появилась интересная информация: Виктор Орбан якобы побывал на встрече с Джорджией Мелони, премьером Италии, и они "согласовали" друг с другом кандидатуру Урсулы на пост главы ЕС.Урсула - очень слабый руководитель, именно по этой причине она многих в Европе устраивает.Но получается, что и Мелони может быть "в теме" создания новой Австро-Венгрии.Хотя корни идеи о создании "новой священной империи" уходят куда глубже: в Ватикан. Духовный оплот Австро-Венгрии, а до того - Священной Римской империи.Впереди - передел мира, по большому счету.Все страны Европы могут в итоге вернуться к границам как минимум "до 45 года."Новые члены БРИКСА также впереди - совершенно новые союзы.Сербия рассматривает возможность вступления в БРИКС, Венгрия тоже.И что очень интересно, Франция тоже!Макрон уже не раз просился поучаствовать в саммитах БРИКС в качестве наблюдателя.А внук Шарля де Голля даже задавал вопрос о вступлении Франции в БРИКС Владимиру Путину. И получил ответ:Товарищ Си и Венгерская "империя"Общеизвестно, что у Виктора Орбана очень хорошие отношения с президентом Путиным и прекрасные отношения с президентом Трампом.Орбан оставался верен Трампу и в годы правления Байдена, демонстративно посещал съезды движения МАГА в США.Но у Венгрии более чем хорошие отношения с ещё одним "тяжеловесом" мировой политики - с Китаем.Венгрия была одной из трёх стран, которые посетил председатель Си во время визита в Европу в этом году.Это были Сербия, Венгрия и Франция.Во Франции произошла встреча с президентом Макроном и конечно, напросилась настырная Урсула фон дер.В Сербии товарищ Си побывал в 25 годовщину нападения НАТО на Югославию, когда там погибли китайские журналисты и дипломаты."Золотое путешествие"В Венгрии Си Цзиньпин тогда рассказал о своей дружбе с Виктором Орбаном и назвал Венгрию цветисто: "попутчик в золотом путешествии".Виктор Орбан в ответном слове сказал, что Венгрия и Китай - это пример "непрекращающейся дружбы".Особенно с 2010 года, когда Венгрия перешла к стратегии "Открытость на Восток".Китай инвестировал в Венгрию около 16 миллиардов долларов за последние несколько лет.Зачем? Венгрия станет производителем китайских товаров для Европы, если ЕС закроет свои рынки для Китая."Золотой попутчик" Венгрия собирается в ближайшее время стать хабом для китайских товаров в Европе.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто постоянно летает в Китай и обратно.Сам Виктор Орбан тоже часто бывает в Китае. Во время последнего визита, как сообщала китайская пресса, два лидера "обсуждали планы переформатирования ЕС."Будет строиться железнодорожная ветка из Венгрии в Сербию. Туда пойдут грузы из греческого порта Пирей (выкуплен Китаем).В Венгрии строятся масштабные новые китайско-венгерские заводы по производству электромобилей и аккумуляторов.Венгрия хочет стать мировым центром по производству литий-ионных аккумуляторов.Строятся высокоскоростные железные дороги в самой Венгрии. Готовится строительство нефтепровода из Венгрии в Сербию.Выше по значимости, чем отношения с Венгрией, для Пекина только отношения с Россией и Пакистаном, так пишет (без всякого удовольствия) западная пресса.Жизнь и работа кипит. Планов громадьё.Вот такая поразительная история "новой Венгрии", которая почти наверняка рано или поздно станет "морской державой".А в составе какого государства, союза или объединения - это мы увидим в самом недалёком будущем.

