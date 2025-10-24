В чём ещё КНДР помогла России: "Арс" о битве за Авдеевку и потере товарища - 24.10.2025 Украина.ру
В чём ещё КНДР помогла России: "Арс" о битве за Авдеевку и потере товарища
Руслан "Арс" Кильба, боец интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что почувствовал, когда погиб его товарищ и объяснил, чем помогла Северная Корея в битве за Авдеевку.
Руслан "Арс" Кильба, боец интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что почувствовал, когда погиб его товарищ и объяснил, чем помогла Северная Корея в битве за Авдеевку.
5 января, 16:08
Репортаж из бывшего Ада: кто и как сейчас живёт в Авдеевке, которую Россия вернула почти год назад
