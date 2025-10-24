https://ukraina.ru/20251024/v-chm-esch-kndr-pomogla-rossii-ars-o-bitve-za-avdeevku-i-potere-tovarischa-1070631703.html
В чём ещё КНДР помогла России: "Арс" о битве за Авдеевку и потере товарища
В чём ещё КНДР помогла России: "Арс" о битве за Авдеевку и потере товарища - 24.10.2025 Украина.ру
В чём ещё КНДР помогла России: "Арс" о битве за Авдеевку и потере товарища
Руслан "Арс" Кильба, боец интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что почувствовал, когда погиб его товарищ и объяснил, чем помогла Северная Корея в битве за Авдеевку.
Руслан "Арс" Кильба, боец интернациональной бригады "Пятнашка" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, что почувствовал, когда погиб его товарищ и объяснил, чем помогла Северная Корея в битве за Авдеевку.