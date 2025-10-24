Ужасный лидер, провалы ВСУ, пустые надежды Зеленского. Хроника событий на утро 24 октября
Конгрессмен США назвала Зеленского ужасным лидером и раскрыла, кто продвигает продолжение конфликта на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Стремление Зеленского вернуть территории назвали пустой надеждой и курсом на эскалацию
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду назвала Владимира Зеленского ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта на Украине.
"Я думаю, он не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза", - отметила она.
Луна подчеркнула, что Зеленский не делает правильных вещей для своего народа и не проводит выборов на Украине.
Она также прокомментировала позицию американского лидера Дональда Трампа по конфликту.
По ее мнению, он не хочет эскалации, в частности потому, что верит в необходимость "отвечать за свои решения после смерти".
"Я думаю, что именно поэтому ему удалось заключить восемь мирных соглашений, и я думаю, что скоро их будет девять", - добавила она.
При этом республиканка отметила, что в конгрессе США нет людей, которые бы помогали Трампу в его усилиях завершить конфликт.
"Я замечала, что ни один член конгресса не выходил на связь, чтобы поддержать позицию президента в мирных переговорах с российским правительством. Все они отправляются делать селфи с Зеленским, ездят на Украину", - посетовала она.
Кроме того, политик рассказала, что встречалась с украинскими парламентариями и испытала "абсолютное отвращение", когда те поделились планами создать "частную армию наемников", вооруженных американскими вооружениями.
"Я не считаю, что мы должны это финансировать", - подчеркнула Луна.
Она также осудила страны с "паршивыми" экономиками, входящие в Евросоюз, которые продвигают продолжение конфликта.
"Я поехала в ЕС и встретилась с представителями Евросоюза, что, кстати, было интересной историей. Я была в составе делегации. Знаете ли, есть много стран с паршивыми экономиками, которые продавливают эту войну. По иронии судьбы, вы знаете, почему они это делают", - сообщила она.
Луна также отметила, что помимо таких стран есть и другие европейские государства, которые "не хотят иметь ничего общего" с украинским конфликтом.
"Никто не хочет войны, если ему приходится иметь дело с этим у себя на пороге. Только страны, которые находятся, например, в сотнях или тысячах миль от них, говорят: "Черт возьми, да, давайте продолжим это", - заключила она.
Ее слова фактически подтвердил глава Евросовета Антониу Кошта, который не исключил, что Украине придется вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому ЕС обеспечит ее необходимым финансированием.
Провалы ВСУ
Несмотря на попытки Запада поддерживать Киев, Вооруженные силы Украины испытывают нехватку бойцов и техники и терпят неудачи.
В стране звучат взрывы. Недавно они раздавались в подконтрольном ВСУ Херсоне, Запорожье, Чернигове.
Минувшей ночью ВС РФ били по целям в Черниговской области. Крупный пожар разгорелся на поражённом "Геранями" промышленном объекте в Славутиче. Несколько раз БПЛА атаковали Чернигов, на окраинах которого вспыхнули пожары. Также были поражены цели в Сновске.
Кроме того, БПЛА наносили удары по объектам в Днепропетровской (Павлоград), Харьковской (Богодухов), Кировоградской (Новоукраинка) и Николаевской областях. В последней были атакованы цели в пригородах Николаева.
Удары наносились и по целям во временно оккупированном ВСУ Херсоне.
Российские военные повредили объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области, пожаловался глава областной администрации.
А в Черниговской области взрывами было поражено промышленное предприятие, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус. По его данным, за прошедшие сутки в регионе прогремело более двадцати взрывов.
Он также отметил "очень сложную" ситуацию со светом в некоторых общинах.
Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины бросает своих военнослужащих в "мясные штурмы" под Ямполем в Донецкой Народной Республике.
По его словам, на протяжении последних нескольких суток украинские формирования решили предпринять ряд контратакующих действий в Ямполе ДНР и его окрестностях. Командование вынуждено использовать данную тактику, при этом не считаясь с потерями.
Как отметил Марочко, российские войска сдерживают вражеский натиск, проводя маневренную оборону. Сейчас продолжаются ожесточенные встречные бои.
Он же рассказал, что заминировав окрестности Красного Лимана, ВСУ лишили сослуживцев путей отхода.
Кроме того, Марочко указал, что, не выдержав давления ВС РФ, Киев отступил в Яровой в ДНР на вторую линию обороны.
В то же время офицер Вооруженных сил Украины с позывным Алекс в телеграм-канале посетовал, что российские войска проникли на окраины Лимана и навязали бои украинской армии. По его словам, оборона ВСУ находится в хаосе.
В российских силовых структурах информировали, что ВС РФ в районе населенного пункта Коропы Харьковской области уничтожили командный пункт 101-й отдельной бригады охраны генштаба Украины.
"Есть потери в живой силе, в том числе среди командного состава", - отметили там.
Те же силовики рассказали, что российские войска уничтожили пусковую установку и радиолокационную станцию ЗРК NASAMS ВСУ на Сумском направлении.
Пустые надежды Зеленского
Накануне на саммите Европейского совета в Брюсселе Зеленский снова сделал громкое заявление о том, что Украина якобы не готова пойти на территориальные уступки.
Чиновник США на условиях анонимности сказал американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хершу, что стремление Зеленского вернуть утраченные территории Украины является "пустой надеждой".
В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов посчитал заявление Зеленского курсом на эскалацию военного конфликта.
"Зеленский своими заявлениями о территориальных уступках не только плюет на волеизъявление жителей Крыма и наших исторических регионов, но открыто берет курс на эскалацию, а также демонстрирует свою неспособность вести диалог по мирному урегулированию военного конфликта на Украине", - возмутился Константинов.
По его словам, Зеленскому не нужен мир на Украине, так как это будет равносильно для него потери власти.
В то же время официальный представитель Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что президент США недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон.
"Президент длительное время выражал разочарование (российским лидером - ред.) Владимиром Путиным и обеими сторонами, если честно", - сказала Левитт в Белом доме.
По ее словам, Трамп озвучивал мнение, что для переговоров о хорошей мирной сделке "обе стороны должны быть заинтересованы".
