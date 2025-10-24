https://ukraina.ru/20251024/tank-vsu-v-upor-rasstrelyal-meditsinskuyu-mashinu-v-dnr-1070593409.html

Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР

Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР - 24.10.2025 Украина.ру

Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР

Три мирных жителя погибли в Ямполе в ДНР после прямого выстрела украинского танка по медицинскому автомобилю. Об этом со ссылкой на беженца из Ямполя Руслана Гасанова 24 октября сообщает РИА Новости

2025-10-24T03:49

2025-10-24T03:49

2025-10-24T03:49

новости

украина.ру

донецкая народная республика

красный лиман

украина

вооруженные силы украины

танки

военные преступления

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057424322_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_4ad7905756dc355ea5c2177477cb524a.jpg

"Одного парня ранило. Кинули его в "Ниву" — она была от нашего медпункта. Кинули его в "Ниву", была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман [Красный Лиман], в больницу, в него в упор танк выстрелил. Там от "Нивы" вообще практически ничего не осталось", — рассказал Гасанов.Он уточнил, что трагедия случилась на Т-образном перекрёстке, на который внезапно сбоку выехал танк Вооружённых сил Украины.По словам Гасанова, останки погибших мирных жителей позже захоронили прямо у дороги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251023/belgorodskaya-oblast-podverglas-massirovannoy-atake-ukrainskikh-dronov-est-postradavshie-1070588175.html

донецкая народная республика

красный лиман

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, донецкая народная республика, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, танки, военные преступления, всу, сво, война на украине