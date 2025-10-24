Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУТанк ВСУ
Три мирных жителя погибли в Ямполе в ДНР после прямого выстрела украинского танка по медицинскому автомобилю. Об этом со ссылкой на беженца из Ямполя Руслана Гасанова 24 октября сообщает РИА Новости
"Одного парня ранило. Кинули его в "Ниву" — она была от нашего медпункта. Кинули его в "Ниву", была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман [Красный Лиман], в больницу, в него в упор танк выстрелил. Там от "Нивы" вообще практически ничего не осталось", — рассказал Гасанов.
Он уточнил, что трагедия случилась на Т-образном перекрёстке, на который внезапно сбоку выехал танк Вооружённых сил Украины.
По словам Гасанова, останки погибших мирных жителей позже захоронили прямо у дороги.
