Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР - 24.10.2025 Украина.ру
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
Три мирных жителя погибли в Ямполе в ДНР после прямого выстрела украинского танка по медицинскому автомобилю. Об этом со ссылкой на беженца из Ямполя Руслана Гасанова 24 октября сообщает РИА Новости
2025-10-24T03:49
2025-10-24T03:49
"Одного парня ранило. Кинули его в "Ниву" — она была от нашего медпункта. Кинули его в "Ниву", была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман [Красный Лиман], в больницу, в него в упор танк выстрелил. Там от "Нивы" вообще практически ничего не осталось", — рассказал Гасанов.Он уточнил, что трагедия случилась на Т-образном перекрёстке, на который внезапно сбоку выехал танк Вооружённых сил Украины.По словам Гасанова, останки погибших мирных жителей позже захоронили прямо у дороги.
Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР

03:49 24.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУТанк ВСУ
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Три мирных жителя погибли в Ямполе в ДНР после прямого выстрела украинского танка по медицинскому автомобилю. Об этом со ссылкой на беженца из Ямполя Руслана Гасанова 24 октября сообщает РИА Новости
"Одного парня ранило. Кинули его в "Ниву" — она была от нашего медпункта. Кинули его в "Ниву", была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман [Красный Лиман], в больницу, в него в упор танк выстрелил. Там от "Нивы" вообще практически ничего не осталось", — рассказал Гасанов.
Он уточнил, что трагедия случилась на Т-образном перекрёстке, на который внезапно сбоку выехал танк Вооружённых сил Украины.
По словам Гасанова, останки погибших мирных жителей позже захоронили прямо у дороги.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
