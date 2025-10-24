https://ukraina.ru/20251024/starmer-prizovt-koalitsiyu-zhelayuschikh-ograbit-rossiyu-i-postavit-ukraine-dalnoboynoe-oruzhie-1070593011.html

Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе дистанционного разговора 24 октября с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовёт к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву. Об этом говорится в распространённом канцелярией премьера заявлении

Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет 24 октября в Лондоне в смешанном формате."Во время звонка премьер-министр обратится к лидерам с призывом обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы. Он призовёт лидеров принять меры для ликвидации российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу по российским суверенным активам, чтобы высвободить миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать поставки оружия дальнего радиуса действия", — говорится в заявлении Даунинг-стрит.На встрече в Лондоне планируют лично присутствовать глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ещё 20 лидеров стран "коалиции желающих" присоединятся к встрече по видеосвязи.Комментируя итоги завершившегося накануне саммита ЕС, глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придётся вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому Евросоюз "обеспечит её необходимым финансированием". Он также рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, Еврокомиссии поручено урегулировать "технические вопросы".Ранее премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ЕС и правительство Германии обеспечить войну с Россией "пушечным мясом" — ограничить приток молодых мужчин с Украины и вернуть действовавший ранее запрет на их выезд из страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

