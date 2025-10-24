Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/starmer-prizovt-koalitsiyu-zhelayuschikh-ograbit-rossiyu-i-postavit-ukraine-dalnoboynoe-oruzhie-1070593011.html
Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября
Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября - 24.10.2025 Украина.ру
Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе дистанционного разговора 24 октября с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовёт к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву. Об этом говорится в распространённом канцелярией премьера заявлении
2025-10-24T02:48
2025-10-24T02:54
новости
кир стармер
великобритания
лондон
украина
владимир зеленский
россия
нато
военные коалиции
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063052183_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ab2e3df3edc8f8a646adbe91b6e0ee63.jpg
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет 24 октября в Лондоне в смешанном формате."Во время звонка премьер-министр обратится к лидерам с призывом обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы. Он призовёт лидеров принять меры для ликвидации российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу по российским суверенным активам, чтобы высвободить миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать поставки оружия дальнего радиуса действия", — говорится в заявлении Даунинг-стрит.На встрече в Лондоне планируют лично присутствовать глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ещё 20 лидеров стран "коалиции желающих" присоединятся к встрече по видеосвязи.Комментируя итоги завершившегося накануне саммита ЕС, глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придётся вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому Евросоюз "обеспечит её необходимым финансированием". Он также рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, Еврокомиссии поручено урегулировать "технические вопросы".Ранее премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ЕС и правительство Германии обеспечить войну с Россией "пушечным мясом" — ограничить приток молодых мужчин с Украины и вернуть действовавший ранее запрет на их выезд из страны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251023/kacheli-trampa-perspektivy-mira-na-ukraine-1070564427.html
великобритания
лондон
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063052183_94:0:1021:695_1920x0_80_0_0_6c452514a2cb8b13dc45b44306b50deb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кир стармер, великобритания, лондон, украина, владимир зеленский, россия, нато, военные коалиции, евросовет, ес, украина-ес
Новости, Кир Стармер, Великобритания, Лондон, Украина, Владимир Зеленский, Россия, НАТО, военные коалиции, евросовет, ЕС, Украина-ЕС

Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября

02:48 24.10.2025 (обновлено: 02:54 24.10.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе дистанционного разговора 24 октября с лидерами стран так называемой "коалиции желающих" призовёт к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву. Об этом говорится в распространённом канцелярией премьера заявлении
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" пройдет 24 октября в Лондоне в смешанном формате.
"Во время звонка премьер-министр обратится к лидерам с призывом обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы. Он призовёт лидеров принять меры для ликвидации российской нефти и газа с мирового рынка, завершить работу по российским суверенным активам, чтобы высвободить миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать поставки оружия дальнего радиуса действия", — говорится в заявлении Даунинг-стрит.
На встрече в Лондоне планируют лично присутствовать глава киевского режима Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Ещё 20 лидеров стран "коалиции желающих" присоединятся к встрече по видеосвязи.
Комментируя итоги завершившегося накануне саммита ЕС, глава Евросовета Антониу Кошта не исключил, что Украине придётся вести боевые действия в 2026 и 2027 годах, поэтому Евросоюз "обеспечит её необходимым финансированием". Он также рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, Еврокомиссии поручено урегулировать "технические вопросы".
Ранее премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ЕС и правительство Германии обеспечить войну с Россией "пушечным мясом" — ограничить приток молодых мужчин с Украины и вернуть действовавший ранее запрет на их выезд из страны.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вчера, 16:25
"Качели" Трампа: перспективы мира на УкраинеВ четверг, 23 октября, в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция на тему: "Качели" Трампа: перспективы мира на Украине" в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКир СтармерВеликобританияЛондонУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияНАТОвоенные коалицииевросоветЕСУкраина-ЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:16"Герани" продолжают готовить незалежную к зиме. Сводка ударов по Украине к этому часу
04:10Цель — изолировать театры боевых действий: эксперт раскрыл суть новой военной стратегии России
04:00Сорокин: Путин донес до Трампа — удар "Томагавка" по России сотрет Киев и Львов с лица земли
03:49Танк ВСУ в упор расстрелял медицинскую машину в ДНР
03:35Ким Чен Ын заявил, что дружба России и КНДР проверена в боях и находится на пике
02:48Анонсировано содержание речи Стармера на встрече "Коалиции желающих" 24 октября
02:20Дело о трагедии в Копейске передано в центральный аппарат СК. В регионе объявлен траур
02:02"Пусть воюют": премьер Баварии призвал не пускать молодых мужчин с Украины в Германию
01:21Глава Евросовета рассказал, сколько ещё Украине воевать и когда отберёт активы России
01:01Сводка угроз украинских БПЛА по регионам России к этому часу
00:36Наступление ВС РФ, комментарии Путина и угроза Венесуэле. Итоги 23 октября
00:16"Дневник Десантника" докладывает о продвижении ВС РФ за 23 октября
23:57Черноморский флот получит модернизированные ракетные комплексы "Калибр"
23:24Замороженные российские активы не пойдут на "репарационный кредит" для Украины
22:36Зеленская призвала украинцев годами терпеть блэкауты ради иллюзорного вступления в ЕС
22:26Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов, есть пострадавшие
22:23Охота на людей: ТЦК Украины развернули массовые облавы на мужчин в западных регионах
22:05Россия нарастила морской экспорт нефти до рекордного уровня с начала СВО
22:00Украинский силовик подозревается в убийстве на Кипре из-за дележа теневого бизнеса
22:00Возрождение Луганска: саперы очищают территорию для строительства аэропорта. Главные новости к 22:00
Лента новостейМолния