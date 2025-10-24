https://ukraina.ru/20251024/pust-voyuyut-premer-bavarii-prizval-ne-puskat-molodykh-muzhchin-s-ukrainy-v-germaniyu-1070592491.html
"Пусть воюют": премьер Баварии призвал не пускать молодых мужчин с Украины в Германию
Премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер призвал ЕС и правительство Германии ограничить приток молодых мужчин с Украины и вернуть действовавший ранее запрет на их выезд из страны. Об этом в ночь на 24 октября сообщает РИА Новости
"Мы должны регулировать и значительно сократить резко возросший приток молодых мужчин с Украины. ЕС и Берлин должны воздействовать на Киев, чтобы смягчённые правила выезда были снова ужесточены. Никому не будет лучше, если всё больше молодых мужчин с Украины приезжают в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", — цитирует Зёдера газета Bild.По данным издания, после отмены властями в Киеве в конце августа запрета на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, число прибывающих в Германию украинцев этой категории выросло примерно со 100 до 1000 человек в неделю.Зёдер считает необходимым немедленно прекратить выплаты гражданского пособия гражданам Украины призывного возраста и ввести чёткие ограничения на прием.По словам Зёдера, на уровне ЕС следует пересмотреть правовые основания, допускающие неограниченный приём украинских беженцев, если добровольно этот вопрос решить не удастся.По данным британской The Telegraph, на Украине из 3,7 миллиона мужчин призывного возраста более полумиллиона скрываются, опасаясь отправки на фронт.Тем временем в Польше указали на миллионы потенциальных жертв мобилизации. Подробности в публикации Варшава может подарить Украине новое оружие - экс-премьер Польши.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Мы полностью поддерживаем Украину — оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Но Украине также нужны солдаты, которые будут защищать свою страну", — добавил немецкий политик.
