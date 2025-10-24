"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном - 24.10.2025 Украина.ру
"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном
"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном - 24.10.2025 Украина.ру
"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном
Плацдарм в микрорайоне Корабел откроет российским войскам путь для дальнейшего наступления на Херсон и позволит установить полный огневой контроль над городом и его логистическими маршрутами. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-24T06:10
2025-10-24T06:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059057303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fa52b9f0d1b24007dfe855fb27b1a41.jpg
Отвечая на вопрос о значении микрорайона Корабел, Живов пояснил его роль в освобождении города. "Микрорайон Корабел – это крайняя точка Херсона. Он отделен от остального города. И если его занять, мы получим удобный плацдарм, чтобы через какое-то время высадиться в остальном Херсоне", — заявил эксперт.Он также подчеркнул, что контроль над этой территорией даст российский войскам значительные тактические преимущества. Таким образом, по словам собеседника издания, плацдарм на острове Карантинный открывает возможности для запуска дронов и доминирования над окружающей территорией, что крайне важно для успеха всей операции.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
https://ukraina.ru/20251023/voenkor-evgeniy-linin-dazhe-esli-vsu-seychas-nasytyat-kherson-voyskami-eto-ne-pomozhet-im-uderzhat-gorod-1070574229.html
"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном

06:10 24.10.2025
 
Плацдарм в микрорайоне Корабел откроет российским войскам путь для дальнейшего наступления на Херсон и позволит установить полный огневой контроль над городом и его логистическими маршрутами. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о значении микрорайона Корабел, Живов пояснил его роль в освобождении города. "Микрорайон Корабел – это крайняя точка Херсона. Он отделен от остального города. И если его занять, мы получим удобный плацдарм, чтобы через какое-то время высадиться в остальном Херсоне", — заявил эксперт.
Он также подчеркнул, что контроль над этой территорией даст российский войскам значительные тактические преимущества.
"Конечно. Мы полностью под огневой контроль возьмем Херсон и окраины. Логистику, подъездные пути. Это будет очень большой успех, если мы закрепимся на Корабеле", — отметил Живов.
Таким образом, по словам собеседника издания, плацдарм на острове Карантинный открывает возможности для запуска дронов и доминирования над окружающей территорией, что крайне важно для успеха всей операции.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
