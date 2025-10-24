"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном
Плацдарм в микрорайоне Корабел откроет российским войскам путь для дальнейшего наступления на Херсон и позволит установить полный огневой контроль над городом и его логистическими маршрутами. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о значении микрорайона Корабел, Живов пояснил его роль в освобождении города. "Микрорайон Корабел – это крайняя точка Херсона. Он отделен от остального города. И если его занять, мы получим удобный плацдарм, чтобы через какое-то время высадиться в остальном Херсоне", — заявил эксперт.
Он также подчеркнул, что контроль над этой территорией даст российский войскам значительные тактические преимущества.
"Конечно. Мы полностью под огневой контроль возьмем Херсон и окраины. Логистику, подъездные пути. Это будет очень большой успех, если мы закрепимся на Корабеле", — отметил Живов.
Таким образом, по словам собеседника издания, плацдарм на острове Карантинный открывает возможности для запуска дронов и доминирования над окружающей территорией, что крайне важно для успеха всей операции.
