"Мы возьмем под огневой контроль Херсон и окраины": Живов про значение плацдарма на Карантинном

Плацдарм в микрорайоне Корабел откроет российским войскам путь для дальнейшего наступления на Херсон и позволит установить полный огневой контроль над городом и его логистическими маршрутами. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-24T06:10

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059057303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fa52b9f0d1b24007dfe855fb27b1a41.jpg

Отвечая на вопрос о значении микрорайона Корабел, Живов пояснил его роль в освобождении города. "Микрорайон Корабел – это крайняя точка Херсона. Он отделен от остального города. И если его занять, мы получим удобный плацдарм, чтобы через какое-то время высадиться в остальном Херсоне", — заявил эксперт.Он также подчеркнул, что контроль над этой территорией даст российский войскам значительные тактические преимущества. Таким образом, по словам собеседника издания, плацдарм на острове Карантинный открывает возможности для запуска дронов и доминирования над окружающей территорией, что крайне важно для успеха всей операции.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.

