ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области - 23.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251023/tsik-rf-prizyvaet-ne-dopustit-razvala-izbiratelnoy-sistemy-zaporozhskoy-oblasti-1070536368.html
ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области
ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области - 23.10.2025 Украина.ру
ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области
Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила о риске развала избирательной систему Запорожской области. Об этом 22 октября сообщил ЦИК РФ.
2025-10-23T10:45
2025-10-23T10:45
новости
выборы
россия
запорожская область
украина
евгений балицкий
цик
украина.ру
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052273238_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_1ad4565c05339371dc3a7b126a8710b1.jpg
"Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона", - сообщил Центризбирком РФ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который дал бы право главе области и региональному парламенту распустить областную избирательную комиссию.Конфликт между исполнительной властью Запорожской области и Моноцентризмом России стал публичным в августе. Тогда в области попытались законодательно закрепить право распустить областную избирательную комиссию. Были отмечены проблемы с финансированием работы избирательной комиссии, ответственной перед ЦИК РФ. Местные власти настаивают на сокращении численности комиссии с 85 до 25 человек. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запорожская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052273238_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_32111e8e0b792f3f30341e271afb98b4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, россия, запорожская область, украина, евгений балицкий, цик, украина.ру, новые регионы
Новости, выборы, Россия, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий, ЦИК, Украина.ру, Новые регионы

ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области

10:45 23.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила о риске развала избирательной систему Запорожской области. Об этом 22 октября сообщил ЦИК РФ.
"Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона", - сообщил Центризбирком РФ.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который дал бы право главе области и региональному парламенту распустить областную избирательную комиссию.
Конфликт между исполнительной властью Запорожской области и Моноцентризмом России стал публичным в августе. Тогда в области попытались законодательно закрепить право распустить областную избирательную комиссию. Были отмечены проблемы с финансированием работы избирательной комиссии, ответственной перед ЦИК РФ. Местные власти настаивают на сокращении численности комиссии с 85 до 25 человек.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостивыборыРоссияЗапорожская областьУкраинаЕвгений БалицкийЦИКУкраина.руНовые регионы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:52Цена мира
10:45ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области
10:07На Красно-Лиманском направлении ВС РФ продолжают наступление западнее Кировска
10:03Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 октября
10:02Режим ЧС ввели в Копейском городском округе после взрыва
09:56В Карелии задержали диверсанта, который собирал сведения о дислокации подразделений ВС РФ - ФСБ
09:40Посольство России в Румынии подверглось нападению
09:29Обстановка в Днепропетровской области
09:08Ситуация на фронте: ВСУ жалуются
09:00Поразили ТЭЦ и ГЭС, уничтожили батарею ПВО: последствия ударов ВС РФ по Киеву
08:39Главное за ночь 23 октября
08:12Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — Ищенко
08:08Рубио заявил о желании США провести встречу с Россией
07:51ПВО ночью сбила больше сотни вражеских дронов над Россией
07:30Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков Украины
07:22ВС РФ атаковали ж/д в Сумской области и не только
07:00Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом
06:32"Всех положат". Эксперты и политики о планах Запада и целях "боевых холопов"
06:10"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войны
06:00Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа
Лента новостейМолния