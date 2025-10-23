https://ukraina.ru/20251023/tsik-rf-prizyvaet-ne-dopustit-razvala-izbiratelnoy-sistemy-zaporozhskoy-oblasti-1070536368.html

ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области

ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области - 23.10.2025 Украина.ру

ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области

Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила о риске развала избирательной систему Запорожской области. Об этом 22 октября сообщил ЦИК РФ.

2025-10-23T10:45

2025-10-23T10:45

2025-10-23T10:45

новости

выборы

россия

запорожская область

украина

евгений балицкий

цик

украина.ру

новые регионы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/14/1052273238_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_1ad4565c05339371dc3a7b126a8710b1.jpg

"Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона", - сообщил Центризбирком РФ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который дал бы право главе области и региональному парламенту распустить областную избирательную комиссию.Конфликт между исполнительной властью Запорожской области и Моноцентризмом России стал публичным в августе. Тогда в области попытались законодательно закрепить право распустить областную избирательную комиссию. Были отмечены проблемы с финансированием работы избирательной комиссии, ответственной перед ЦИК РФ. Местные власти настаивают на сокращении численности комиссии с 85 до 25 человек. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

запорожская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, выборы, россия, запорожская область, украина, евгений балицкий, цик, украина.ру, новые регионы