ЦИК РФ призывает не допустить развала избирательной системы Запорожской области
Глава российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила о риске развала избирательной систему Запорожской области. Об этом 22 октября сообщил ЦИК РФ.
"Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона", - сообщил Центризбирком РФ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который дал бы право главе области и региональному парламенту распустить областную избирательную комиссию.Конфликт между исполнительной властью Запорожской области и Моноцентризмом России стал публичным в августе. Тогда в области попытались законодательно закрепить право распустить областную избирательную комиссию. Были отмечены проблемы с финансированием работы избирательной комиссии, ответственной перед ЦИК РФ. Местные власти настаивают на сокращении численности комиссии с 85 до 25 человек. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона", - сообщил Центризбирком РФ.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который дал бы право главе области и региональному парламенту распустить областную избирательную комиссию.
Конфликт между исполнительной властью Запорожской области и Моноцентризмом России стал публичным в августе. Тогда в области попытались законодательно закрепить право распустить областную избирательную комиссию. Были отмечены проблемы с финансированием работы избирательной комиссии, ответственной перед ЦИК РФ. Местные власти настаивают на сокращении численности комиссии с 85 до 25 человек.
