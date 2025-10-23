Reuters: Китай сворачивает закупки российской нефти - 23.10.2025 Украина.ру
Reuters: Китай сворачивает закупки российской нефти
Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки российской нефти, поставляемой морским путем, после введения США новых санкций против российских энергетических гигантов "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Об этом 23 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на многочисленные торговые источники
Кто приостановил закупкиСреди государственных компаний, принявших такое решение, оказались ключевые игроки рынка: PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Согласно данным источников, эти организации откажутся от морских поставок российских энергоресурсов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока сохраняются риски, связанные с западными санкциями.При этом ожидается, что поставки по трубопроводам, идущие напрямую в PetroChina, не будут затронуты новыми ограничениями.Роль независимых заводов и схема поставокВажным аспектом является то, что "Роснефть" и ЛУКОЙЛ продают большую часть своей нефти в Китай не напрямую, а через посредников. Значительную часть импорта традиционно составляют поставки для независимых нефтеперерабатывающих заводов, известных как "чайники".По мнению опрошенных Reuters трейдеров, эти независимые НПЗ, являющиеся основными покупателями, также могут временно приостановить закупки нефти из РФ для оценки последствий санкций, но в дальнейшем будут стремиться к их восстановлению.Международный контекст: реакция ИндииЭтот шаг китайских гигантов последовал за новостями о схожих процессах у другого крупнейшего покупателя российской нефти — Индии. Как сообщает Reuters, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали пересматривать контракты, чтобы исключить из них прямые поставки из России.Источники агентства Bloomberg также отмечают, что Индия может полностью отказаться от закупок российской нефти после новых санкций США.Последствия для рынкаРезкое падение спроса со стороны двух ключевых клиентов — Китая и Индии — создает серьезную нагрузку на нефтяные доходы Москвы. Эта ситуация может привести к росту мировых цен на сырье, поскольку Пекину и Дели придется искать альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.Вашингтон, напомним, дал месяц на завершение существующих контрактов с "Роснефтью" и ЛУКОЙЛом, что определяет краткосрочные временные рамки для адаптации рынка к новым условиям.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Reuters: Китай сворачивает закупки российской нефти

18:45 23.10.2025 (обновлено: 18:46 23.10.2025)
 
Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки российской нефти, поставляемой морским путем, после введения США новых санкций против российских энергетических гигантов "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Об этом 23 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на многочисленные торговые источники

Кто приостановил закупки

Среди государственных компаний, принявших такое решение, оказались ключевые игроки рынка: PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Согласно данным источников, эти организации откажутся от морских поставок российских энергоресурсов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока сохраняются риски, связанные с западными санкциями.
При этом ожидается, что поставки по трубопроводам, идущие напрямую в PetroChina, не будут затронуты новыми ограничениями.
Роль независимых заводов и схема поставок

Важным аспектом является то, что "Роснефть" и ЛУКОЙЛ продают большую часть своей нефти в Китай не напрямую, а через посредников. Значительную часть импорта традиционно составляют поставки для независимых нефтеперерабатывающих заводов, известных как "чайники".
По мнению опрошенных Reuters трейдеров, эти независимые НПЗ, являющиеся основными покупателями, также могут временно приостановить закупки нефти из РФ для оценки последствий санкций, но в дальнейшем будут стремиться к их восстановлению.

Международный контекст: реакция Индии

Этот шаг китайских гигантов последовал за новостями о схожих процессах у другого крупнейшего покупателя российской нефти — Индии. Как сообщает Reuters, индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали пересматривать контракты, чтобы исключить из них прямые поставки из России.
Источники агентства Bloomberg также отмечают, что Индия может полностью отказаться от закупок российской нефти после новых санкций США.

Последствия для рынка

Резкое падение спроса со стороны двух ключевых клиентов — Китая и Индии — создает серьезную нагрузку на нефтяные доходы Москвы. Эта ситуация может привести к росту мировых цен на сырье, поскольку Пекину и Дели придется искать альтернативных поставщиков на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.
Вашингтон, напомним, дал месяц на завершение существующих контрактов с "Роснефтью" и ЛУКОЙЛом, что определяет краткосрочные временные рамки для адаптации рынка к новым условиям.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
