https://ukraina.ru/20251023/putin-i-tramp-chto-dumayut-ob-otmene-vstrechi-v-budapeshte-moskvichi-1070567076.html

Путин и Трамп: что думают об отмене встречи в Будапеште москвичи

Путин и Трамп: что думают об отмене встречи в Будапеште москвичи - 23.10.2025 Украина.ру

Путин и Трамп: что думают об отмене встречи в Будапеште москвичи

В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что ранее анонсированная встреча с президентом России Владимиром Путиным отменена

2025-10-23T16:46

2025-10-23T16:46

2025-10-23T17:12

владимир путин

дональд трамп

сша

россия

будапешт

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070566508_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed2a7b4868e554118751331e488a7ec5.png

Журналисты издания Украина.ру узнали у жителей столицы, как они относятся к отмене встречи лидеров России и США в Будапеште.

сша

россия

будапешт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, дональд трамп, сша, россия, будапешт, украина.ру, видео, видео