"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войны

Мир находится в опасной близости от глобального коллапса из-за риска ядерной конфронтации, причем нынешняя ситуация является даже более угрожающей, чем во времена Карибского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-23T06:10
2025-10-23T06:10
Политолог считает, что текущий момент более опасен, чем пик холодной войны. "Мы очень близко к глобальному коллапсу. Наверное, никогда так близко не находились, потому что во время Карибского кризиса у обеих сторон, в него вовлечённых, за спиной было неограниченное пространство для отступления", — заявил Ищенко.Ключевым отличием он называет потерю страха перед ядерной войной. "Более того, общество везде боялось ядерной войны больше, чем любой договоренности. Сейчас общества со всех сторон стремятся к победе. Ядерной войны вообще не боятся, потому что все уверены, что мы-то бахнем, а по нам-то нет", — констатировал эксперт.Эта общественная установка, по его словам, может подтолкнуть власти к эскалации. "А власти не могут, находясь под давлением общества, не делать шаг за шагом в направлении, в котором их общество толкает. Поэтому повторяю, мы очень близко находимся к ядерной конфронтации, именно потому что человечество страх потеряло. Оно считает, что это вполне реалистичный способ победы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, как мир оказался на грани ядерной войны — в статье Евгении Кондаковой "Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
06:10 23.10.2025
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Public Domain
Мир находится в опасной близости от глобального коллапса из-за риска ядерной конфронтации, причем нынешняя ситуация является даже более угрожающей, чем во времена Карибского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог считает, что текущий момент более опасен, чем пик холодной войны. "Мы очень близко к глобальному коллапсу. Наверное, никогда так близко не находились, потому что во время Карибского кризиса у обеих сторон, в него вовлечённых, за спиной было неограниченное пространство для отступления", — заявил Ищенко.
Ключевым отличием он называет потерю страха перед ядерной войной. "Более того, общество везде боялось ядерной войны больше, чем любой договоренности. Сейчас общества со всех сторон стремятся к победе. Ядерной войны вообще не боятся, потому что все уверены, что мы-то бахнем, а по нам-то нет", — констатировал эксперт.
Эта общественная установка, по его словам, может подтолкнуть власти к эскалации.
"А власти не могут, находясь под давлением общества, не делать шаг за шагом в направлении, в котором их общество толкает. Поэтому повторяю, мы очень близко находимся к ядерной конфронтации, именно потому что человечество страх потеряло. Оно считает, что это вполне реалистичный способ победы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
О том, как мир оказался на грани ядерной войны — в статье Евгении Кондаковой "Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса" на сайте Украина.ру.
Павел Леонов интервью - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
11 октября, 06:30
Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русскиеКак показывает практика, то что поставляет Запад на Украину, сначала оказывает неприятный эффект, потом мы учимся с этим бороться. Но и нам есть что поставить за рубеж. У нас есть и противокорабельные ракеты, и контейнерные комплексы. Идея с морскими ЧВК витает в воздухе, потому что отстаивать интересы страны необходимо, и на море тем более.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
