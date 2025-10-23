https://ukraina.ru/20251023/my-ochen-blizko-k-globalnomu-kollapsu-ischenko-o-tom-pochemu-mir-perestal-boyatsya-yadernoy-voyny-1070482814.html

"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войны

"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войны - 23.10.2025 Украина.ру

"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войны

Мир находится в опасной близости от глобального коллапса из-за риска ядерной конфронтации, причем нынешняя ситуация является даже более угрожающей, чем во времена Карибского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2025-10-23T06:10

2025-10-23T06:10

2025-10-23T06:10

новости

ростислав ищенко

украина.ру

ядерный

ядерное оружие

ядерная угроза

ядерная война

военная эскалация

эскалация

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/05/1014360559_0:165:2860:1774_1920x0_80_0_0_9553971163ac89974ba781669624d338.jpg

Политолог считает, что текущий момент более опасен, чем пик холодной войны. "Мы очень близко к глобальному коллапсу. Наверное, никогда так близко не находились, потому что во время Карибского кризиса у обеих сторон, в него вовлечённых, за спиной было неограниченное пространство для отступления", — заявил Ищенко.Ключевым отличием он называет потерю страха перед ядерной войной. "Более того, общество везде боялось ядерной войны больше, чем любой договоренности. Сейчас общества со всех сторон стремятся к победе. Ядерной войны вообще не боятся, потому что все уверены, что мы-то бахнем, а по нам-то нет", — констатировал эксперт.Эта общественная установка, по его словам, может подтолкнуть власти к эскалации. "А власти не могут, находясь под давлением общества, не делать шаг за шагом в направлении, в котором их общество толкает. Поэтому повторяю, мы очень близко находимся к ядерной конфронтации, именно потому что человечество страх потеряло. Оно считает, что это вполне реалистичный способ победы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, как мир оказался на грани ядерной войны — в статье Евгении Кондаковой "Уроки Карибского кризиса, которые сегодня более чем актуальны в контексте украинского кризиса" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251011/pavel-leonov-yadernaya-provokatsiya-ukrainy-vozmozhna-tolko-v-glubine-rossii-chtoby-postradali-odni-1069947216.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ростислав ищенко, украина.ру, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная война, военная эскалация, эскалация, общество, сво, прогнозы сво, холодная война, кризис, аналитики, аналитика, военнаяаналитика