"Мы очень близко к глобальному коллапсу": Ищенко о том, почему мир перестал бояться ядерной войны
© Фото : Public Domain
Мир находится в опасной близости от глобального коллапса из-за риска ядерной конфронтации, причем нынешняя ситуация является даже более угрожающей, чем во времена Карибского кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог считает, что текущий момент более опасен, чем пик холодной войны. "Мы очень близко к глобальному коллапсу. Наверное, никогда так близко не находились, потому что во время Карибского кризиса у обеих сторон, в него вовлечённых, за спиной было неограниченное пространство для отступления", — заявил Ищенко.
Ключевым отличием он называет потерю страха перед ядерной войной. "Более того, общество везде боялось ядерной войны больше, чем любой договоренности. Сейчас общества со всех сторон стремятся к победе. Ядерной войны вообще не боятся, потому что все уверены, что мы-то бахнем, а по нам-то нет", — констатировал эксперт.
Эта общественная установка, по его словам, может подтолкнуть власти к эскалации.
"А власти не могут, находясь под давлением общества, не делать шаг за шагом в направлении, в котором их общество толкает. Поэтому повторяю, мы очень близко находимся к ядерной конфронтации, именно потому что человечество страх потеряло. Оно считает, что это вполне реалистичный способ победы", — подытожил собеседник издания.
