Что необходимо для борьбы с украинскими дальними дронами - оператор БПЛА
14:26 23.10.2025 (обновлено: 14:35 23.10.2025)
В России разработали высокоскоростные дроны-перехватчики с вертикальным взлетом. Об этом 21 октября сообщило издание "Известия".
О том, насколько внедрение этого изобретения поможет в борьбе с украинскими БПЛА, рассказал участник СВО, оператор БПЛА отряда "Ирланды" Платон Маматов.
17 апреля 2023, 17:22Доброволец Платон Маматов: Только здесь, на фронте, понимаешь, чем и как мы нужны РодинеРядовой российского добровольческого батальона "Барс-13", поллиттехнолог Платон Маматов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что происходит на линии Сватово — Кременная; объяснил, с какими трудностями сталкиваются солдаты на фронте; поделился мифами о немецких танках Leopard
Подписывайся на