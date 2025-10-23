https://ukraina.ru/20251023/budapeshtskiy-sammit-povtorenie-proydennogo-1070561842.html

Будапештский саммит. Повторение пройденного на фоне танцев с бубнами

Зеленский и его комарилья, а также стоящие за ними глобалисты в Европе и Соединённых Штатах начали активнейшую работу — если не по срыву так называемого уже Будапештского саммита, то по выхолащиванию его содержания.

2025-10-23T16:47

россия

украина

европа

владимир зеленский

трамп и зеленский

хамас

мнения

весь павлив

Мы уже более суток наблюдаем мощнейшую медиакомпанию против этого саммита, выраженную в огромном количестве вбросов, комментариев, интерпретаций и якобы сливов о характере общения, например, Рубио и Лаврова, об их телефонных переговорах, о возможной, перенесённой или сорвавшейся встрече. За всем этим многообразием не видно главного — идёт реальный процесс подготовки. Венгерская принимающая сторона уже сделала ряд заявлений, подтверждающих, что саммит действительно готовится. Другой вопрос, когда он всё-таки состоится. Ведь, по словам Трампа, который сообщил об отмене саммита 22 октября, встреча обязательно будет.Свежий комментарий Дональда Трампа о том, что он не хотел бы, чтобы встреча оказалась бесплодной и безрезультатной, лишь подчёркивает: очень скоро станет понятно, получится ли всё. Это не означает, что Трамп собирается "отрыть топор войны". Это означает, что он рассчитывает получить чёткое понимание, как будет вести себя не Россия, а именно Украина. В этой связи Трамп и его команда будут ориентироваться не только на то, что обсуждают Лавров и Рубио на уровне высших дипломатов, но и на предстоящую встречу в рамках так называемой "коалиции желающих", которая станет ключевым медиатором всей ситуации.После переговоров Зеленского с Трампом в пятницу последовало множество вбросов. Позиция Зеленского, как и в прошлый раз после Анкориджа и Вашингтона, вновь изменилась: от невнятного бормотания на брифинге по горячим следам, где он говорил, что "надо бы остановиться, а потом что-то обсуждать", до уже привычного заявления о том, что "мы России ничего не отдадим и ничего не подарим". То есть снова та же риторика: "я не я, корова не моя".Появился управляемый слив через Axios о том, что премьер Великобритании Стармер якобы предложил некий план, аналогичный трамповскому плану по Газе. Это откровенная попытка польстить Трампу, подтолкнуть его на путь простых решений. Но никаких простых решений здесь не существует. Ситуация вокруг Украины и России не имеет ничего общего с тем, что происходит на Ближнем Востоке, в секторе Газа, где действуют ХАМАС и палестинская администрация, где есть частично признанное государство Палестина и Израиль. Там идёт конфликт иного характера, без участия двух суверенных государств. Никаких аналогий проводить нельзя. Здесь же мы видим банальную попытку подстроиться под Трампа, выдать желаемое за возможное.Параллельно идут массовые вбросы о том, что Европа и Киев вырабатывают некий "пакет безопасности". Стоит напомнить, что подобная история уже была — и после Анкориджа с Вашингтоном. Тогда больше недели шла подготовка того самого "пакета безопасности" для Украины, а в итоге все собрались в Париже и ничего не конкретного не заявили. Время было потеряно, ну, или выиграно, смотря с какой стороны посмотреть. Сейчас, похоже, сценарий повторяется почти дословно. Уже сейчас вбрасывается знакомая формула, предполагающая остановку огня по линии разграничения, но вовсе не снятие санкций с России, а, напротив, усиление давления после этой остановки и юридическое непризнание статуса новых российских регионов. Всё это выглядит как ультиматум и как откровенное оскорбление, брошенное в лицо России.Это не шаг к миру. Это попытка выдать имитацию переговоров за движение к урегулированию. И чем громче Киев говорит о "пакетах безопасности", тем очевиднее, что речь идёт не о мире, а о затягивании времени и о стремлении сорвать саммит, превратить его в пустую формальность, лишённую смысла.Здесь мы видим прямую аналогию с прежними инсинуациями относительно возможного присутствия западных войск и контингентов на территории Украины, что для России абсолютно неприемлемо. Но, скорее всего, все эти разговоры — и о контингентах, и о форматах соглашений о безопасности, и сейчас о возможной остановке по линии разграничения — лишь гиперболизированные допущения компромиссного характера, которые формулирует российская сторона в переговорах с американцами и с Трампом как часть вероятностных сценариев.Россия очевидно стремится к мирному соглашению, к фундаментальному урегулированию ситуации с устранением причин, породивших специальную военную операцию. Она готова к миру, но миру не на условиях капитуляции, а с сохранением своих ключевых интересов и выполнением тех требований, которые изначально были в основе конфликта. Речь не о сохранении лица — с этим у России всё в порядке, в отличие от Зеленского. Речь о сохранении логики, породившей СВО, и решении проблем, которые к ней привели.Вероятно, во время последнего двухчасового разговора Путина и Трампа произошли определённые корректировки ранее выработанных в Анкоридже позиций, которые затем были транслированы Зеленскому и его европейским покровителям. Можно предположить, что Россия при наличии гарантий со стороны Соединённых Штатов и, возможно, Европы готова рассмотреть вариант остановки по линии разграничения, но без отказа от принципиального требования полного вывода украинских войск с территории Донбасса. Такой вариант может рассматриваться как один из сценариев при наличии надёжных гарантий того, что Украина выполнит свои обязательства.После суток растерянности Киев и его европейские кураторы моментально ухватились за тему линии разграничения, и начались информационные танцы с бубном вокруг этой истории. Мы которые сутки наблюдаем шквал медийной атаки на саммит, откровенные провокации и попытки раскачать ситуацию, повлиять на Трампа.Так же, для успешности потенциального саммита в Будапеште важно, когда бы он не состоялся, какие решения примет так называемая коалиция желающих по вопросам российских активов, украинских кредитов и нового пакета санкций. В нём может появиться крайне неприятный для Москвы пункт о тотальном досмотре теневого флота, играющего ключевую роль в российском экспорте углеводородов. Фактически это будет квазиблокада российского экспорта, как минимум в Балтике и Северной Европе.США будут внимательно следить за решениями Европы и поведением Киева. Москва — тоже. Именно по тому, что скажет Зеленский и его окружение после встречи коалиции, будут сделаны выводы о перспективах самого Будапештского саммита.Речь идёт не о том, состоится он или нет. Вопрос в содержании и смысле. Россия не сдаёт экзамен — это домашнее задание для Дональда Трампа, которому предстоит урегулировать украинский вопрос. По моей информации, Трамп на встрече с Зеленским вёл себя жёстко и прямо сказал: "Мы встретимся с Путиным, и я тебе расскажу, как будет потом". Сейчас ему важно, чтобы Украина продемонстрировала хотя бы минимальную готовность двигаться по компромиссному пути урегулирования, а не изображала бурную деятельность, как делает это сейчас, делая всё возможное, чтобы саммит в Будапеште не состоялся и никакого мирного соглашения не было.О том, что в геополитическом смысле означает ситуация, сложившаяся в треугольнике США-Европа-Россия - в статье Ростислава Ищенко "Цена мира"

россия, украина, европа, владимир зеленский, трамп и зеленский, хамас, мнения, весь павлив