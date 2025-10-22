Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 октября - 22.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251022/volontr-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-22-oktyabrya--1070477262.html
Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 октября
Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 октября - 22.10.2025 Украина.ру
Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 октября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
2025-10-22T10:52
2025-10-22T10:52
запорожская область
россия
орехов
александр "варяг" матюшин
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070477769_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_710c6bc496c820ee70e82522f048c3f3.jpg
По его словам, на данный момент идут ожесточённые бои сразу за несколько городов, а в Запорожской области ВС России значительно продвинулись в населённом пункте Малая Токмачка, который примыкает непосредственно к Орехову.
https://ukraina.ru/20251021/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-kontroliruyut-sever-kupyanska-i-byut-umnymi-bombami-po-logistike-v-1070432350.html
запорожская область
россия
орехов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070477769_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f97ccd38eba988ba62c78c0d8435b9e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская область, россия, орехов, александр "варяг" матюшин, украина.ру, видео
Запорожская область, Россия, Орехов, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, Видео

Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 октября

10:52 22.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, на данный момент идут ожесточённые бои сразу за несколько городов, а в Запорожской области ВС России значительно продвинулись в населённом пункте Малая Токмачка, который примыкает непосредственно к Орехову.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Вчера, 15:43
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в ЛозовойЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Запорожская областьРоссияОреховАлександр "Варяг" МатюшинУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:22У Путина сегодня запланированы мероприятия по линии Генштаба ВС России - Песков
12:15Россия и США в последние дни не обменивались документами в формате non-paper по Украине - МИД РФ
12:14Россия не дает забыть про первопричины. Почему саммит в Будапеште под вопросом
12:09Блэкаут, "сказкотерапия" и трампомания. Что происходит в Чернигове
12:07Украинские оборонщики жалуются на ВКС РФ
12:00Рубио и Лавров не договорились, Словакия поддержит санкции против России. Новости к 12.00
11:50Образовательные учреждения Махачкалы перевели на дистанционку из-за зверств ВСУ
11:40ВСУ сбили БПЛА в Харькове - дети не пострадали
11:26В Киеве перебои с водой, в Черкассах - с электричеством
11:20ВС РФ продвинулись в Запорожской и Донецкой областях
11:16Россия повторила США предыдущие условия мира с Украиной
10:52Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 октября
10:51Департамент повышения эффективности создан в МО РФ, Чернигов обесточен. Главное на этот час
10:47Минируют здания. Сальдо рассказал о зверствах ВСУ в Херсоне
10:28Орбан заверяет в подготовке саммита лидеров США и России
10:17Будапештский саммит: исторические шансы, стратегические риски
10:11"Оказывал помощь": в Амурской области задержан украинский шпион
10:07"Режим тишины", метания Трампа и "мирный" план Европы по СВО. Хроника событий на утро 22 октября
09:59Стали известны последствия ударов ВС РФ
09:43Освобождена Гнатовка под Покровском
Лента новостейМолния