Волонтёр Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 22 октября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, на данный момент идут ожесточённые бои сразу за несколько городов, а в Запорожской области ВС России значительно продвинулись в населённом пункте Малая Токмачка, который примыкает непосредственно к Орехову.
