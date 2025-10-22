https://ukraina.ru/20251022/osvobodite-lyzhnyu-sportivnye-chinovniki-iz-ssha-i-evropy-poteryali-posledniy-styd-1070501692.html
Освободите лыжню: спортивные чиновники из США и Европы потеряли последний стыд
Освободите лыжню: спортивные чиновники из США и Европы потеряли последний стыд - 22.10.2025 Украина.ру
Освободите лыжню: спортивные чиновники из США и Европы потеряли последний стыд
Российский спорт продолжает пребывать под баном международных федераций, несмотря на отдельные подвижки в некоторых видах. Одновременно с этим происходят вещи, которые нельзя назвать иначе, чем торжеством двойных стандартов
2025-10-22T16:52
2025-10-22T16:52
2025-10-22T16:52
россия
украина
мок
сво
спорт
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103040/51/1030405136_0:0:2243:1263_1920x0_80_0_0_b27ab8adf09e0ab8fe43862ccef8bc2f.jpg
"Их" спортПосле февраля 2022 года российские атлеты оказались вышвырнуты за пределы международных стартов, континентальных и мировых первенств, а также Олимпийских игр. Причина – пока РФ ведет боевые действия против Украины, не может идти и речи о присутствии российских спортсменов или команд на международной арене.Решение, густо замешанное на политике, объясняется и соображениями безопасности – сложно представить сейчас визит атлетов или команд из РФ, например, в условную Польшу, где усилиями местных агрессивных русофобов такие соревнования будут попросту сорваны, а жизнь и здоровье спортсменов легко могут оказаться под угрозой.Помимо украинцев, поляков, британцев громче всех за дальнейшее отстранение россиян ратуют скандинавы. До последнего момента сохранялась вероятность, что спортсменов из России допустят в нейтральном статусе в лыжном спорте, в который входят лыжные гонки, горные лыжи, фристайл и т.д., однако Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) все же не стала отменять отстранение.В FIS традиционно сильны позиции Финляндии, Норвегии и Швеции, они-то и приложили максимум усилий, чтобы российских лыжников не было на Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.В эту же дуду дуют и ведущие спортсмены, которые представляют эти страны.Еще одно высокомерное высказывание принадлежит лыжнику из Австрии Мике Фермойлену."Хочу ли я, чтобы Россия участвовала на международных стартах? Определенно нет. У нас в Европе сложился свой образ жизни, и Россия на него напала. И это русские хотят присоединиться к нам, а не мы к ним. Думаю, это нужно сказать очень четко", - заявил он.Всем этим спортсменам невдомек, что от отстранения россиян страдает в первую очередь сам тот или иной вид спорта, его зрелищность, привлекательность для публики и спонсоров. В тех же лыжных гонках атлеты из России боролись за самые высокие места, а без них уровень конкуренции просел. Впрочем, если норвежцев, финнов, шведов и прочих устраивают легкие победы, то это уже их проблемы.Кому-то можно, а кому-то нельзяКое-где ситуация выправляется. Полноправно, с флагом и гимном, возвращаются россияне на Паралимпиаду, в некоторых видах спорта спортсмены из РФ уже какое-то время выступают в нейтральном статусе. Где-то (что редкость) удается достигать успеха в апелляциях.На днях апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете выступления представителей РФ. Теперь ожидается, что организация должна разработать регламент допуска россиян в нейтральном статусе.Теперь исходя из этого прецедента Россия будет выстраивать На сегодняшний день среди прочих критериев Международного олимпийского комитета (МОК) для россиян – отказ атлета от поддержки своей страны в конфликте с Украиной, а также отсутствие связей со спортивными армейскими клубами, например, ЦСКА.При этом просто молчать на украинскую тему недостаточно, каждый такой спортсмен проходит специальную проверку, в ходе которой анализируется любой доступный массив информации, вплоть до того, что и когда тот или иной человек лайкал в соцсетях.При этом федерациям по тем или иным видам спорта дано право самим устанавливать те или иные правила для "нейтралов". В некоторых видах спорта, например, таким атлетам запрещено в ходе соревнований общаться с прессой.Еще один пример: одной из причин отказа в нейтральном статусе в 2022 году стало участие некоторых спортсменов в мартовском митинге в Лужниках в честь годовщины воссоединения с Крымом. При этом несколько борцов, участвовавших в том мероприятии, допуск получили, так как федерация борьбы относится к России более лояльно.На Олимпиаде в Париже год назад попасть в бан можно было и за георгиевскую ленту, но только если кто-то из спортсменов где-то выложил ее в форме буквы Z.Кого-то отстраняют вообще вопреки элементарным правам. Гимнаст Иван Куляк весной 2022-го выступил на соревнованиях с буквой Z на форме. Ему выписали за это дисквалификацию, которую он отбыл и вернулся к стартам, после чего его решили наказать второй раз - не допустили до нейтрального статуса, что называется, на всякий случай.Поведение мировых спортивных чиновников в отношении России – классический и уже, увы, привычный пример двойных стандартов.Про сравнение с Израилем, который практически во всех видах спорта по сей день чувствует себя спокойно, уже можно и не говорить. Когда Индонезия недавно отказалась выдавать визы на чемпионат мира израильским гимнастам, Исполком МОК рекомендовал не проводить больше в этой стране никаких международных соревнований и прекратил любые контакты с индонезийским национальным олимпийским комитетом.А вот и еще более свежий пример. В дни, когда Международная федерация лыжного спорта решала судьбу российских спортсменов американская федерация представила своего нового партнера - … армию США."Мы уже давно работаем над партнерством с армией США. Все началось с тренировочного лагеря в Портильо, Чили, где солдаты 10-й горной дивизии тренировались на той же горе, что и наша женская сборная по горнолыжному спорту. С тех пор мы стремимся к сотрудничеству, чтобы продемонстрировать историю 10-й горной дивизии и ее вклад в наш вид спорта", – сказала президент Федерации лыж и сноуборда США Софи Голдшмидт.На предстоящих этапах Кубка мира американские спортсмены будут выступать с нашивкой "Армия/10-я горнопехотная дивизия" с изображением скрещенных мечей. Интересно, что в такой экипировке американские лыжники могут поехать в следующем году и в Италию, где пройдет зимняя Олимпиада, а та самая 10-я дивизия воевала там во время Второй мировой. Фраза-мем "это другое" уместна тут как нигде больше.О том, как Лондон пытается "отменить" лучшего вратаря мира из-за своей русофобии - в материале издания Украина.ру Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны.
https://ukraina.ru/20251018/sport-ty-ne-mir-kak-na-ukraine-vosprinimayut-sportsmenov-vo-vremya-svo-1070179526.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103040/51/1030405136_131:0:2054:1442_1920x0_80_0_0_93f45195a158cfd417d46c9a810defc0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, мок, сво, спорт, эксклюзив
Освободите лыжню: спортивные чиновники из США и Европы потеряли последний стыд
Российский спорт продолжает пребывать под баном международных федераций, несмотря на отдельные подвижки в некоторых видах. Одновременно с этим происходят вещи, которые нельзя назвать иначе, чем торжеством двойных стандартов
После февраля 2022 года российские атлеты оказались вышвырнуты за пределы международных стартов, континентальных и мировых первенств, а также Олимпийских игр. Причина – пока РФ ведет боевые действия против Украины, не может идти и речи о присутствии российских спортсменов или команд на международной арене.
Решение, густо замешанное на политике, объясняется и соображениями безопасности – сложно представить сейчас визит атлетов или команд из РФ, например, в условную Польшу, где усилиями местных агрессивных русофобов такие соревнования будут попросту сорваны, а жизнь и здоровье спортсменов легко могут оказаться под угрозой.
Помимо украинцев, поляков, британцев громче всех за дальнейшее отстранение россиян ратуют скандинавы. До последнего момента сохранялась вероятность, что спортсменов из России допустят в нейтральном статусе в лыжном спорте, в который входят лыжные гонки, горные лыжи, фристайл и т.д., однако Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) все же не стала отменять отстранение.
В FIS традиционно сильны позиции Финляндии, Норвегии и Швеции, они-то и приложили максимум усилий, чтобы российских лыжников не было на Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.
В эту же дуду дуют и ведущие спортсмены, которые представляют эти страны.
"Я поддерживаю это решение, и оно соответствует моим взглядам и размышлениям по этому вопросу. Пока Россия воюет с Украиной, ей не стоит соваться в наш спорт. Да, я считаю, что FIS приняла правильное решение", - сказал пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо.
Еще одно высокомерное высказывание принадлежит лыжнику из Австрии Мике Фермойлену.
"Хочу ли я, чтобы Россия участвовала на международных стартах? Определенно нет. У нас в Европе сложился свой образ жизни, и Россия на него напала. И это русские хотят присоединиться к нам, а не мы к ним. Думаю, это нужно сказать очень четко", - заявил он.
Всем этим спортсменам невдомек, что от отстранения россиян страдает в первую очередь сам тот или иной вид спорта, его зрелищность, привлекательность для публики и спонсоров. В тех же лыжных гонках атлеты из России боролись за самые высокие места, а без них уровень конкуренции просел. Впрочем, если норвежцев, финнов, шведов и прочих устраивают легкие победы, то это уже их проблемы.
Кому-то можно, а кому-то нельзя
Кое-где ситуация выправляется. Полноправно, с флагом и гимном, возвращаются россияне на Паралимпиаду, в некоторых видах спорта спортсмены из РФ уже какое-то время выступают в нейтральном статусе. Где-то (что редкость) удается достигать успеха в апелляциях.
На днях апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете выступления представителей РФ. Теперь ожидается, что организация должна разработать регламент допуска россиян в нейтральном статусе.
Теперь исходя из этого прецедента Россия будет выстраивать
На сегодняшний день среди прочих критериев Международного олимпийского комитета (МОК) для россиян – отказ атлета от поддержки своей страны в конфликте с Украиной, а также отсутствие связей со спортивными армейскими клубами, например, ЦСКА.
При этом просто молчать на украинскую тему недостаточно, каждый такой спортсмен проходит специальную проверку, в ходе которой анализируется любой доступный массив информации, вплоть до того, что и когда тот или иной человек лайкал в соцсетях.
При этом федерациям по тем или иным видам спорта дано право самим устанавливать те или иные правила для "нейтралов". В некоторых видах спорта, например, таким атлетам запрещено в ходе соревнований общаться с прессой.
Еще один пример: одной из причин отказа в нейтральном статусе в 2022 году стало участие некоторых спортсменов в мартовском митинге в Лужниках в честь годовщины воссоединения с Крымом. При этом несколько борцов, участвовавших в том мероприятии, допуск получили, так как федерация борьбы относится к России более лояльно.
На Олимпиаде в Париже год назад попасть в бан можно было и за георгиевскую ленту, но только если кто-то из спортсменов где-то выложил ее в форме буквы Z.
Кого-то отстраняют вообще вопреки элементарным правам. Гимнаст Иван Куляк весной 2022-го выступил на соревнованиях с буквой Z на форме. Ему выписали за это дисквалификацию, которую он отбыл и вернулся к стартам, после чего его решили наказать второй раз - не допустили до нейтрального статуса, что называется, на всякий случай.
Поведение мировых спортивных чиновников в отношении России – классический и уже, увы, привычный пример двойных стандартов.
Про сравнение с Израилем, который практически во всех видах спорта по сей день чувствует себя спокойно, уже можно и не говорить. Когда Индонезия недавно отказалась выдавать визы на чемпионат мира израильским гимнастам, Исполком МОК рекомендовал не проводить больше в этой стране никаких международных соревнований и прекратил любые контакты с индонезийским национальным олимпийским комитетом.
А вот и еще более свежий пример. В дни, когда Международная федерация лыжного спорта решала судьбу российских спортсменов американская федерация представила своего нового партнера - … армию США.
"Мы уже давно работаем над партнерством с армией США. Все началось с тренировочного лагеря в Портильо, Чили, где солдаты 10-й горной дивизии тренировались на той же горе, что и наша женская сборная по горнолыжному спорту. С тех пор мы стремимся к сотрудничеству, чтобы продемонстрировать историю 10-й горной дивизии и ее вклад в наш вид спорта", – сказала президент Федерации лыж и сноуборда США Софи Голдшмидт.
На предстоящих этапах Кубка мира американские спортсмены будут выступать с нашивкой "Армия/10-я горнопехотная дивизия" с изображением скрещенных мечей. Интересно, что в такой экипировке американские лыжники могут поехать в следующем году и в Италию, где пройдет зимняя Олимпиада, а та самая 10-я дивизия воевала там во время Второй мировой.
Фраза-мем "это другое" уместна тут как нигде больше.
О том, как Лондон пытается "отменить" лучшего вратаря мира из-за своей русофобии - в материале издания Украина.ру Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны.