Освободите лыжню: спортивные чиновники из США и Европы потеряли последний стыд

Освободите лыжню: спортивные чиновники из США и Европы потеряли последний стыд

Российский спорт продолжает пребывать под баном международных федераций, несмотря на отдельные подвижки в некоторых видах. Одновременно с этим происходят вещи, которые нельзя назвать иначе, чем торжеством двойных стандартов

"Их" спортПосле февраля 2022 года российские атлеты оказались вышвырнуты за пределы международных стартов, континентальных и мировых первенств, а также Олимпийских игр. Причина – пока РФ ведет боевые действия против Украины, не может идти и речи о присутствии российских спортсменов или команд на международной арене.Решение, густо замешанное на политике, объясняется и соображениями безопасности – сложно представить сейчас визит атлетов или команд из РФ, например, в условную Польшу, где усилиями местных агрессивных русофобов такие соревнования будут попросту сорваны, а жизнь и здоровье спортсменов легко могут оказаться под угрозой.Помимо украинцев, поляков, британцев громче всех за дальнейшее отстранение россиян ратуют скандинавы. До последнего момента сохранялась вероятность, что спортсменов из России допустят в нейтральном статусе в лыжном спорте, в который входят лыжные гонки, горные лыжи, фристайл и т.д., однако Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) все же не стала отменять отстранение.В FIS традиционно сильны позиции Финляндии, Норвегии и Швеции, они-то и приложили максимум усилий, чтобы российских лыжников не было на Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.В эту же дуду дуют и ведущие спортсмены, которые представляют эти страны.Еще одно высокомерное высказывание принадлежит лыжнику из Австрии Мике Фермойлену."Хочу ли я, чтобы Россия участвовала на международных стартах? Определенно нет. У нас в Европе сложился свой образ жизни, и Россия на него напала. И это русские хотят присоединиться к нам, а не мы к ним. Думаю, это нужно сказать очень четко", - заявил он.Всем этим спортсменам невдомек, что от отстранения россиян страдает в первую очередь сам тот или иной вид спорта, его зрелищность, привлекательность для публики и спонсоров. В тех же лыжных гонках атлеты из России боролись за самые высокие места, а без них уровень конкуренции просел. Впрочем, если норвежцев, финнов, шведов и прочих устраивают легкие победы, то это уже их проблемы.Кому-то можно, а кому-то нельзяКое-где ситуация выправляется. Полноправно, с флагом и гимном, возвращаются россияне на Паралимпиаду, в некоторых видах спорта спортсмены из РФ уже какое-то время выступают в нейтральном статусе. Где-то (что редкость) удается достигать успеха в апелляциях.На днях апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным решение конгресса организации о запрете выступления представителей РФ. Теперь ожидается, что организация должна разработать регламент допуска россиян в нейтральном статусе.Теперь исходя из этого прецедента Россия будет выстраивать На сегодняшний день среди прочих критериев Международного олимпийского комитета (МОК) для россиян – отказ атлета от поддержки своей страны в конфликте с Украиной, а также отсутствие связей со спортивными армейскими клубами, например, ЦСКА.При этом просто молчать на украинскую тему недостаточно, каждый такой спортсмен проходит специальную проверку, в ходе которой анализируется любой доступный массив информации, вплоть до того, что и когда тот или иной человек лайкал в соцсетях.При этом федерациям по тем или иным видам спорта дано право самим устанавливать те или иные правила для "нейтралов". В некоторых видах спорта, например, таким атлетам запрещено в ходе соревнований общаться с прессой.Еще один пример: одной из причин отказа в нейтральном статусе в 2022 году стало участие некоторых спортсменов в мартовском митинге в Лужниках в честь годовщины воссоединения с Крымом. При этом несколько борцов, участвовавших в том мероприятии, допуск получили, так как федерация борьбы относится к России более лояльно.На Олимпиаде в Париже год назад попасть в бан можно было и за георгиевскую ленту, но только если кто-то из спортсменов где-то выложил ее в форме буквы Z.Кого-то отстраняют вообще вопреки элементарным правам. Гимнаст Иван Куляк весной 2022-го выступил на соревнованиях с буквой Z на форме. Ему выписали за это дисквалификацию, которую он отбыл и вернулся к стартам, после чего его решили наказать второй раз - не допустили до нейтрального статуса, что называется, на всякий случай.Поведение мировых спортивных чиновников в отношении России – классический и уже, увы, привычный пример двойных стандартов.Про сравнение с Израилем, который практически во всех видах спорта по сей день чувствует себя спокойно, уже можно и не говорить. Когда Индонезия недавно отказалась выдавать визы на чемпионат мира израильским гимнастам, Исполком МОК рекомендовал не проводить больше в этой стране никаких международных соревнований и прекратил любые контакты с индонезийским национальным олимпийским комитетом.А вот и еще более свежий пример. В дни, когда Международная федерация лыжного спорта решала судьбу российских спортсменов американская федерация представила своего нового партнера - … армию США."Мы уже давно работаем над партнерством с армией США. Все началось с тренировочного лагеря в Портильо, Чили, где солдаты 10-й горной дивизии тренировались на той же горе, что и наша женская сборная по горнолыжному спорту. С тех пор мы стремимся к сотрудничеству, чтобы продемонстрировать историю 10-й горной дивизии и ее вклад в наш вид спорта", – сказала президент Федерации лыж и сноуборда США Софи Голдшмидт.На предстоящих этапах Кубка мира американские спортсмены будут выступать с нашивкой "Армия/10-я горнопехотная дивизия" с изображением скрещенных мечей. Интересно, что в такой экипировке американские лыжники могут поехать в следующем году и в Италию, где пройдет зимняя Олимпиада, а та самая 10-я дивизия воевала там во время Второй мировой. Фраза-мем "это другое" уместна тут как нигде больше.О том, как Лондон пытается "отменить" лучшего вратаря мира из-за своей русофобии - в материале издания Украина.ру Британия против Льва Яшина. Запад снова использует спорт для войны.

