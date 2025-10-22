https://ukraina.ru/20251022/novye-regiony-plyus-kharkovskaya-oblast-ekspert-nazval-pyat-punktov-vozmozhnykh-dogovorennostey-1070434377.html

"Новые регионы" плюс Харьковская область: эксперт назвал пять пунктов возможных договоренностей

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью изданию Укрнаина.ру назвал пять ключевых условий для будущего соглашения между Москвой и Вашингтоном, которые могут стать основой урегулирования украинского конфликта

Первый пункт, по словам эксперта, касается сфер влияния. "Первое — это нерасширение стратегического влияния России на оставшиеся регионы Украины. США при этом признают регионы, которые уже включены в состав России плюс Харьковская область", — заявил Брутер.Второй и третий пункты связаны с внутренним устройством Украины и архитектурой безопасности в Европе. "Второе — это реструктуризация Украины, которая остается как бы под западным контролем и степень участия России в этой реструктуризации. Третье — реструктуризация восточноевропейской политики", — указал эксперт.То есть выведение Восточной Европы из сферы влияния Западной Европы и вовлечение ее в сферу влияния США с некими опциональными возможностями для России, пояснил аналитик.Четвертый и пятый пункты, как отметил Брутер, обеспечивают гарантии безопасности для России и механизм урегулирования споров. "Четвертое — возможность России накладывать вето на ситуации, которые выходят из-под контроля и могут быть использованы против ее безопасности. Пятое — стратегическое понимание того, что все спорные вопросы между РФ и США должны решаться в установленном консультативном порядке", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Петр Акопов: Блеф с "Томагавками" не сработал, после встречи с Путиным Трамп поставит Украине ультиматум" на сайте Украина.ру.

