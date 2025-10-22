Игра на нервах: Почему западные СМИ отменяют встречу Путина и Трампа - 22.10.2025 Украина.ру
Игра на нервах: Почему западные СМИ отменяют встречу Путина и Трампа
Игра на нервах: Почему западные СМИ отменяют встречу Путина и Трампа
Британское издание Telegraph сообщило о том, что встреча президентов США и России в Будапеште отменена - этот материал был опубликован во вторник, 21 октября. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию "инфобалаганом".
О том, какие цели преследуют организаторы подобных вбросов, изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.
Игра на нервах: Почему западные СМИ отменяют встречу Путина и Трампа

Британское издание Telegraph сообщило о том, что встреча президентов США и России в Будапеште отменена - этот материал был опубликован во вторник, 21 октября. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию "инфобалаганом".
О том, какие цели преследуют организаторы подобных вбросов, изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.
14:42
Британское давление, угрозы Трампа, страхи Зеленского: состоится ли встреча в БудапештеПосле телефонного общения президентов РФ и США и переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским глава киевского режима вместе с европейской "партией войны" без промедления включились в работу по переубеждению Трампа в его решимости устраниться от поддержки Киева и возобновить диалог с российской стороной
