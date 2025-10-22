https://ukraina.ru/20251022/igra-na-nervakh-pochemu-zapadnye-smi-otmenyayut-vstrechu-putina-i-trampa--1070495737.html
Игра на нервах: Почему западные СМИ отменяют встречу Путина и Трампа
Британское издание Telegraph сообщило о том, что встреча президентов США и России в Будапеште отменена - этот материал был опубликован во вторник, 21 октября. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию "инфобалаганом".
О том, какие цели преследуют организаторы подобных вбросов, изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор МГУ Андрей Манойло.
https://ukraina.ru/20251022/britanskoe-davlenie-ugrozy-trampa-strakhi-zelenskogo-sostoitsya-li-vstrecha-v-budapeshte-1070490309.html
