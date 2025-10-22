Генерал Попов нашел способ полного уничтожения ВПК Украины - 22.10.2025 Украина.ру
Генерал Попов нашел способ полного уничтожения ВПК Украины
Генерал Попов нашел способ полного уничтожения ВПК Украины - 22.10.2025 Украина.ру
Генерал Попов нашел способ полного уничтожения ВПК Украины
Военно-промышленный комплекс Украины уничтожить возможно. Об этом 22 октября заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.
2025-10-22T16:52
2025-10-22T17:03
По мнению генерала, Россия способна уничтожить военно-промышленный комплекс Украины только в случае применения ядерного оружия.Попов считает, что полностью обезоружить ВСУ не удастся из-за постоянных поставок вооружения от западных стран. При этом он заметил, что ряд государств-членов НАТО менее активны в поддержке украинской армии в связи со сменой администрации в США."Полностью обезоружить ВСУ не получится, поскольку им поставляют вооружение западные страны. Эта помощь будет составлять примерно 25–30%. Запад может ослабеть или потерять к этому интерес, потому что заглядывает на то, как ведут себя США. Одно дело прошлый президент [Джо Байден], который был крайне агрессивно настроен против РФ и всеми возможностями помогал Украине, подталкивая к этому Европу. Сегодня пришла новая администрация, пыл некоторых стран НАТО немножечко охладился. Это все будет меняться. Но полностью уничтожить ВПК Украины можно, только если будет применено ядерное оружие", — пояснил Попов.Издание также сослалось на мнение астролога о вероятности ядерной войны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда пройдет саммит, и как "инфобалаган" спасает Зеленского. Хроника событий на 14:00 22 октября
Генерал Попов нашел способ полного уничтожения ВПК Украины

16:52 22.10.2025 (обновлено: 17:03 22.10.2025)
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировка стратегический ядерных сил РФ
Военно-промышленный комплекс Украины уничтожить возможно. Об этом 22 октября заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.
По мнению генерала, Россия способна уничтожить военно-промышленный комплекс Украины только в случае применения ядерного оружия.
Попов считает, что полностью обезоружить ВСУ не удастся из-за постоянных поставок вооружения от западных стран. При этом он заметил, что ряд государств-членов НАТО менее активны в поддержке украинской армии в связи со сменой администрации в США.
"Полностью обезоружить ВСУ не получится, поскольку им поставляют вооружение западные страны. Эта помощь будет составлять примерно 25–30%. Запад может ослабеть или потерять к этому интерес, потому что заглядывает на то, как ведут себя США. Одно дело прошлый президент [Джо Байден], который был крайне агрессивно настроен против РФ и всеми возможностями помогал Украине, подталкивая к этому Европу. Сегодня пришла новая администрация, пыл некоторых стран НАТО немножечко охладился. Это все будет меняться. Но полностью уничтожить ВПК Украины можно, только если будет применено ядерное оружие", — пояснил Попов.
Издание также сослалось на мнение астролога о вероятности ядерной войны.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда пройдет саммит, и как "инфобалаган" спасает Зеленского. Хроника событий на 14:00 22 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
